Franciaországban fokozatosan feloldják a karantént
A kereskedelem hamarosan újraindul a karácsonyra való tekintettel.

Egy székesfehérvári családtól érkezett az ország fenyője a Parlamenthez
A négytonnás fenyőt már fel is állították az Országháznál.

Nyakunkon az új időszámítás a kártyaelfogadásban. Ön felkészült?
Kevés idejük maradt az online kasszával rendelkező kereskedőknek arra, hogy megfeleljenek a 2021. január 1-jétől hatályos előírásnak, miszerint legalább egy elektronikus fizetési lehetőséget kell biztosítaniuk. Ebben segít a Doppio-program innovációja, amely révén akár 3 nap alatt be lehet vezetni a jogszabálynak megfelelő szolgáltatást, ráadásul a softPOS-megoldás miatt nem is kell külön terminált beszerezni.

Orbán Viktor bejelentette, hogy jön az időseknek fenntartott idősáv a boltokban
Az idősek bármikor mehetnek boltba, 65 évnél fiatalabbakat viszont napi két órában nem engedhetnek be oda. A kereskedőkkel nem egyeztettek az új szabályokról - tudta meg a hvg.hu.

Timothy Garton Ash: Orbánnak csak a hatalom és a pénz a fontos
Az oxfordi professzor szerint megrázó, hogy a populista magyar és lengyel kormány a vétóval gyakorlatilag foglyul ejtette az egész Európai Uniót. Szerinte továbbra is fel akarják markolni a közösségi támogatásokat, csak közben kikezdenek két fontos alapelvet: hogy az EU demokráciák szövetsége és az uniós jog minden országra érvényes.

13 milliárd felhasználói adat került ki a netre, magyaroké is
Egy már lekapcsolt hackerportálról szivárgott ki az a rengeteg adat, melyben feltört weboldalak információit tárolták. Az incidensnek magyarországi érintettsége is van.

Szabálytalan közpénzfelhasználás miatt vizsgálat indult a volt japán kormányfő ellen
Abe Sindzó és munkatársai a gyanú szerint több olyan gálavacsorát is tartottak, ahol a belépődíj nem fedezte a tényleges költségeket.

Radar360: Mától tesztelik itthon a tanárokat, az USA-ban heteken belul olthatnak
Angela Merkel a gazdag országok szolidaritását kéri számon vakcinaügyben, külön szabály jöhet a nőgyógyászokra, nem túl derűlátók a cégek. Ez hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Ebben segít a Doppio-program innovációja, amely révén akár 3 nap alatt be lehet vezetni a jogszabálynak megfelelő szolgáltatást, ráadásul a softPOS-megoldás miatt nem is kell külön terminált beszerezni.","shortLead":"Kevés idejük maradt az online kasszával rendelkező kereskedőknek arra, hogy megfeleljenek a 2021. január 1-jétől...","id":"20201110_Nyakunkon_az_uj_idoszamitas_a_kartyaelfogadasban_On_felkeszult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26c569d9-2fb1-47ae-abaa-23e1f83706d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc46f963-b556-480b-8a34-0733dbf65fd9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201110_Nyakunkon_az_uj_idoszamitas_a_kartyaelfogadasban_On_felkeszult","timestamp":"2020. november. 23. 11:30","title":"Nyakunkon az új időszámítás a kártyaelfogadásban. Ön felkészült?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae77cbe-e632-422c-82c4-46fc58026775","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idősek bármikor mehetnek boltba, 65 évnél fiatalabbakat viszont napi két órában nem engedhetnek be oda. A kereskedőkkel nem egyeztettek az új szabályokról - tudta meg a hvg.hu.","shortLead":"Az idősek bármikor mehetnek boltba, 65 évnél fiatalabbakat viszont napi két órában nem engedhetnek be oda...","id":"20201123_Orban_Viktor_kormanyrendelet_vasarlasi_idosav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ae77cbe-e632-422c-82c4-46fc58026775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fddf417-7e88-4d9a-8cde-1314d9a3d708","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Orban_Viktor_kormanyrendelet_vasarlasi_idosav","timestamp":"2020. november. 23. 12:35","title":"Orbán Viktor bejelentette, hogy jön az időseknek fenntartott idősáv a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01489b3b-cda1-43d1-a5c6-3fb5f7b9e3ef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az oxfordi professzor szerint megrázó, hogy a populista magyar és lengyel kormány a vétóval gyakorlatilag foglyul ejtette az egész Európai Uniót. Szerinte továbbra is fel akarják markolni a közösségi támogatásokat, csak közben kikezdenek két fontos alapelvet: hogy az EU demokráciák szövetsége és az uniós jog minden országra érvényes. ","shortLead":"Az oxfordi professzor szerint megrázó, hogy a populista magyar és lengyel kormány a vétóval gyakorlatilag foglyul...","id":"20201123_Timothy_Garton_Ash_Orban_sokkolta_Europat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01489b3b-cda1-43d1-a5c6-3fb5f7b9e3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6f2186-ec00-4571-ad66-c034cf6cff1e","keywords":null,"link":"/360/20201123_Timothy_Garton_Ash_Orban_sokkolta_Europat","timestamp":"2020. november. 23. 08:15","title":"Timothy Garton Ash: Orbánnak csak a hatalom és a pénz a fontos ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy már lekapcsolt hackerportálról szivárgott ki az a rengeteg adat, melyben feltört weboldalak információit tárolták. Az incidensnek magyarországi érintettsége is van.","shortLead":"Egy már lekapcsolt hackerportálról szivárgott ki az a rengeteg adat, melyben feltört weboldalak információit tárolták...","id":"20201123_hackertamadas_cit0day_felhasznaloi_adat_borkai_zsolt_hackerek_feltort_weboldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b8d561-d490-41dc-b518-43ba6e6b492c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_hackertamadas_cit0day_felhasznaloi_adat_borkai_zsolt_hackerek_feltort_weboldal","timestamp":"2020. november. 23. 10:43","title":"13 milliárd felhasználói adat került ki a netre, magyaroké is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134184ed-0b65-4939-8e41-5b075e5a3e55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Abe Sindzó és munkatársai a gyanú szerint több olyan gálavacsorát is tartottak, ahol a belépődíj nem fedezte a tényleges költségeket.","shortLead":"Abe Sindzó és munkatársai a gyanú szerint több olyan gálavacsorát is tartottak, ahol a belépődíj nem fedezte...","id":"20201124_kozpenz_abe_sindzo_japan_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=134184ed-0b65-4939-8e41-5b075e5a3e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89df8873-812d-42be-aff1-a46b6bad4649","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_kozpenz_abe_sindzo_japan_vizsgalat","timestamp":"2020. november. 24. 07:15","title":"Szabálytalan közpénzfelhasználás miatt vizsgálat indult a volt japán kormányfő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Angela Merkel a gazdag országok szolidaritását kéri számon vakcinaügyben, külön szabály jöhet a nőgyógyászokra, nem túl derűlátók a cégek. Ez hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Angela Merkel a gazdag országok szolidaritását kéri számon vakcinaügyben, külön szabály jöhet a nőgyógyászokra, nem túl...","id":"20201123_Radar360_Matol_tesztelik_itthon_a_tanarokat_az_USAban_heteken_belul_olthatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cb1872-cbca-44a2-aed8-8c2d8a21a5da","keywords":null,"link":"/360/20201123_Radar360_Matol_tesztelik_itthon_a_tanarokat_az_USAban_heteken_belul_olthatnak","timestamp":"2020. november. 23. 08:00","title":"Radar360: Mától tesztelik itthon a tanárokat, az USA-ban heteken belül olthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]