Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da63490f-46b1-41f6-8dfc-ea6a06d23da5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy győri egyetemista Magyarországon először továbbított nagyfelbontású röntgenfelvételt 5G-hálózaton keresztül. Az ehhez mobilszolgáltatást nyújtó Vodafone szerint az egészségügyi innováció új távlatokat nyit a távdiagnosztikai eljárások terén: bárhol is van maga a röntgengép, a lelet gyorsan továbbítható távol ülő orvosoknak.","shortLead":"Egy győri egyetemista Magyarországon először továbbított nagyfelbontású röntgenfelvételt 5G-hálózaton keresztül...","id":"20201124_rontgenfelvetel_5g_vodafone_innomed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da63490f-46b1-41f6-8dfc-ea6a06d23da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25eb8d39-1695-45b6-93b7-aa6023233e15","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_rontgenfelvetel_5g_vodafone_innomed","timestamp":"2020. november. 24. 14:33","title":"Magyarországon elsőként: 5G-hálózaton küldött át röntgenfelvételt egy egyetemista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689cce2c-a5ba-4240-861d-e7f3bf4517ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hanghívások mellett GPS-es követést és kamerafunkciókat is kínál a mobil nélkül, önállóan is használható Xplora okosóra. Kifejezetten gyerekeknek szánják.","shortLead":"A hanghívások mellett GPS-es követést és kamerafunkciókat is kínál a mobil nélkül, önállóan is használható Xplora...","id":"20201124_telekom_xplora_x5_play_esim_okosora_gyerekeknek_gyerekora_dijcsomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=689cce2c-a5ba-4240-861d-e7f3bf4517ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d12248f-43a5-4698-a19d-68bd88b4a2cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_telekom_xplora_x5_play_esim_okosora_gyerekeknek_gyerekora_dijcsomag","timestamp":"2020. november. 24. 13:08","title":"Kifejezetten gyerekeknek szánt okosóra jelent meg a Telekomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88adab7f-35be-45fe-9b81-652c500d27c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Volkswagen oldalára üzeneteket is festettek. ","shortLead":"A Volkswagen oldalára üzeneteket is festettek. ","id":"20201125_Auto_csapodott_Angela_Merkel_hivatalaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88adab7f-35be-45fe-9b81-652c500d27c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7149e6-583e-4e38-95a2-d1de2c1885a8","keywords":null,"link":"/vilag/20201125_Auto_csapodott_Angela_Merkel_hivatalaba","timestamp":"2020. november. 25. 11:00","title":"Kerítésnek hajtott egy összefirkált autó Angela Merkel hivatalánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ada7479-c3da-4aa3-bc50-bf7a5ac1690f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy rézhálóval és akkumulátorral szerelt arcmaszkot terveztek, ami megvédené a felhasználóját és a környezetében lévőket is.","shortLead":"Az amerikai Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy rézhálóval és akkumulátorral szerelt arcmaszkot terveztek...","id":"2020124_massachusettsi_muszaki_egyetem_koronavirus_jarvany_hevitheto_arcmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ada7479-c3da-4aa3-bc50-bf7a5ac1690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26415fd-8339-4577-9f23-b713e26f6553","keywords":null,"link":"/tudomany/2020124_massachusettsi_muszaki_egyetem_koronavirus_jarvany_hevitheto_arcmaszk","timestamp":"2020. november. 24. 08:03","title":"Az újfajta arcmaszk szanaszét süti a beáramló koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Nem lesz elnéző a jogállamisági problémákkal szemben az új amerikai kormány, de a szövetségesi viszonyon nem fog lényegesen változtatni Joe Biden elnöksége. Orbán Viktornak arra viszont fel kell készülnie, hogy a magyar helyzetet jól ismerő politikusok kerülnek a Fehér Házba: egyre biztosabb, hogy a félig magyar Antony Blinken lesz a külügyminiszter, Kamala Harris alelnök pedig két volt budapesti nagykövettel is jóban van. A koronavírus miatt azonban egy ideig biztosan nem lesz terítéken a magyar helyzet Washingtonban. ","shortLead":"Nem lesz elnéző a jogállamisági problémákkal szemben az új amerikai kormány, de a szövetségesi viszonyon nem fog...","id":"20201123_Orban_Viktor_Joe_Biden_kapcsolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ed9ea7-647a-466a-a096-294544d23cb5","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_Orban_Viktor_Joe_Biden_kapcsolat","timestamp":"2020. november. 23. 20:30","title":"Mire számíthat Orbán, hogy Joe Biden lesz az Egyesült Államok elnöke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab3c8bc-544c-47cf-9715-0f90118d39de","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Egy évtized alatt hetven százalékkal nőtt az Európai Unióban a hajléktalanok száma, most több mint 700 ezer embernek kell nap mint nap szembe néznie azzal, hogy nincs tető a feje felett. Az Európai Parlament azt a cél tűzte ki, hogy 2030-ig számolja fel az EU a hajléktalanságot.","shortLead":"Egy évtized alatt hetven százalékkal nőtt az Európai Unióban a hajléktalanok száma, most több mint 700 ezer embernek...","id":"20201124_700_ezer_hajlektalan_van_az_EUban__rohamosan_no_a_szamuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ab3c8bc-544c-47cf-9715-0f90118d39de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5824c5-c90c-4d19-909c-81b84077f151","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_700_ezer_hajlektalan_van_az_EUban__rohamosan_no_a_szamuk","timestamp":"2020. november. 24. 11:30","title":"700 ezer hajléktalan van az EU-ban - rohamosan nő a számuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"November 24-én átlépte a négyezret a Covid magyarországi áldozatainak száma. Szakemberek most azt figyelik, hozhat-e rendkívüli helyzetet a járvány második hulláma az összes – tehát nem csak a koronavírus okozta – halálozás szempontjából.","shortLead":"November 24-én átlépte a négyezret a Covid magyarországi áldozatainak száma. Szakemberek most azt figyelik, hozhat-e...","id":"20201125_Rosszat_igero_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea25e70c-0b94-4559-9743-d6ffb5e19bcc","keywords":null,"link":"/360/20201125_Rosszat_igero_statisztika","timestamp":"2020. november. 25. 07:00","title":"Elfajulóban lehet a járvány, mutatják a KSH többhetes átfutással közölt halálozási adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d99275-033d-49bc-8bd3-fdc2dc5a080c","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A kisebb magánszállásadókról van szó, akiknek azért nem jár a 80 százalékos foglalási visszatérítés, mert nem a \"megfelelő\" platformon rögzítik vendégeik adatait. Érdekükben már az iparkamara is megkereste az adatszolgáltatási központot felügyelő Magyar Turisztikai Ügynökséget.","shortLead":"A kisebb magánszállásadókról van szó, akiknek azért nem jár a 80 százalékos foglalási visszatérítés, mert nem...","id":"20201125_szallasadok_gazdasagvedelem_covid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74d99275-033d-49bc-8bd3-fdc2dc5a080c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c9bf24-8f41-4011-ba87-43a14213abc3","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_szallasadok_gazdasagvedelem_covid","timestamp":"2020. november. 25. 11:20","title":"Furcsa hiba: egy kedvezmény miatt maradnak ki szállásadók ezrei az állami kártérítésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]