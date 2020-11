Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az otthonfelújítási támogatást csak azok vehetik igénybe, akinek egy év folyamatos tb-jogviszonya van, viszont a most megjelent rendeletből kiderült, hogy ebbe a külföldi tb is beleszámít.","shortLead":"Az otthonfelújítási támogatást csak azok vehetik igénybe, akinek egy év folyamatos tb-jogviszonya van, viszont a most...","id":"20201125_otthonfelujitasi_tamogatas_rendelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482695b2-9b92-4efa-af67-ed8f41ee9743","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_otthonfelujitasi_tamogatas_rendelet","timestamp":"2020. november. 25. 16:32","title":"Garázsépítésre, klímára, vagy napkollektorra is költhető az otthonfelújítási támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bb3e720-0319-4acb-9e9b-c12d05dc49c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Adatvédelmi problémákat lát az elnök a családi gazdaságok helyzetét átíró törvényben.","shortLead":"Adatvédelmi problémákat lát az elnök a családi gazdaságok helyzetét átíró törvényben.","id":"20201125_Ader_csaladi_gazdasagok_torveny_visszakuldes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bb3e720-0319-4acb-9e9b-c12d05dc49c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0d0bdc-1dcb-40a5-8b94-0d1ee8878331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_Ader_csaladi_gazdasagok_torveny_visszakuldes","timestamp":"2020. november. 25. 14:10","title":"Áder János visszadobta a családi gazdaságok törvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55b1bed-c2b6-4809-81f5-341ab91a8bac","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rekordot jelentő több mint 1,7 millió példányt adtak el Barack Obama korábbi amerikai elnök memoárjából a megjelenését követő első héten Észak-Amerikában: az A Promised Land ezzel minden idők egyik legnagyobb első heti eladását produkáló nem fikciós könyve lett.\r

\r

","shortLead":"Rekordot jelentő több mint 1,7 millió példányt adtak el Barack Obama korábbi amerikai elnök memoárjából a megjelenését...","id":"20201126_Obama_memoarjat_viszik_mint_a_cukrot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a55b1bed-c2b6-4809-81f5-341ab91a8bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf8152d-1722-4f19-bfbf-5331484761b3","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Obama_memoarjat_viszik_mint_a_cukrot","timestamp":"2020. november. 26. 09:22","title":"Barack Obama memoárját viszik, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelentek a szálláshelyek állami kompenzációjáról szóló részletszabályok, de ez alapján továbbra is az jár jól, aki a foglalásait a turisztikai adatszolgáltató rendszeren keresztül is vezeti, márpedig a kis szállásadók rendszerint nem ilyenek.","shortLead":"Megjelentek a szálláshelyek állami kompenzációjáról szóló részletszabályok, de ez alapján továbbra is az jár jól, aki...","id":"20201126_mtu_szallashely_ntak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a6dabf-3bbe-4f80-bef4-3b0b2e68329d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_mtu_szallashely_ntak","timestamp":"2020. november. 26. 07:20","title":"Már igényelhetik a szállodák az állami támogatást az elmaradt foglalásaik utáni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284830c2-3dee-48d4-854e-44bc240f5174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszáz magyar katona most is koronavírus-fertőzött, kilencszázan már meggyógyultak – tájékoztatott a honvédelmi miniszter.","shortLead":"Kétszáz magyar katona most is koronavírus-fertőzött, kilencszázan már meggyógyultak – tájékoztatott a honvédelmi...","id":"20201125_katona_koronavirus_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=284830c2-3dee-48d4-854e-44bc240f5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0705f50-4414-49dc-838c-45df2770b97e","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_katona_koronavirus_covid","timestamp":"2020. november. 25. 12:08","title":"1100 magyar katona volt koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Globális terjedésével mutálódik a Covid–19-betegséget okozó új típusú koronavírus, de egyetlen igazolt mutáció sem tette képessé a gyorsabb terjedésre – mutatta ki egy nagyszabású tanulmány.","shortLead":"Globális terjedésével mutálódik a Covid–19-betegséget okozó új típusú koronavírus, de egyetlen igazolt mutáció sem...","id":"20201125_koronavirus_mutacio_kutatas_koronavirus_terjedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d8ec6b-659b-41cf-9bed-1ff7ebc12703","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_koronavirus_mutacio_kutatas_koronavirus_terjedese","timestamp":"2020. november. 25. 14:03","title":"Rengeteg mutációja van már a koronavírusnak, de egyik sem terjed gyorsabban az eredetinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37449157-18e1-428b-99a5-57be8de603d3","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A térség több országában viszonylag korán robbant be a koronavírus-járvány második hulláma, de a szigorításokat is hamarabb rendelték el, így mostanra jelentősen visszaesett az új fertőzések száma, és megkezdték a korlátozások enyhítését. Tőlünk keletre és délre másképp csinálják, ott messze még a lazítás ideje. ","shortLead":"A térség több országában viszonylag korán robbant be a koronavírus-járvány második hulláma, de a szigorításokat is...","id":"20201125_Kozepeuropai_jarvanykorkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37449157-18e1-428b-99a5-57be8de603d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3089c444-2fb8-4c0d-a8e8-f83818d2e369","keywords":null,"link":"/360/20201125_Kozepeuropai_jarvanykorkep","timestamp":"2020. november. 25. 13:00","title":"Közép-európai járványkörkép: a második hullám mindenhol durvább, mint a tavaszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c338fb6c-e54a-4bd3-9260-61ccff5b1e87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fizetetlen munka sokkal több lett, a lehetőség a kitörésre kevesebb.","shortLead":"A fizetetlen munka sokkal több lett, a lehetőség a kitörésre kevesebb.","id":"20201126_Sulyosan_visszaveti_a_noi_egyenjogusagot_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c338fb6c-e54a-4bd3-9260-61ccff5b1e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed72a15-4120-4c72-99c1-d7126adf515a","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Sulyosan_visszaveti_a_noi_egyenjogusagot_a_jarvany","timestamp":"2020. november. 26. 16:31","title":"Súlyosan visszaveti a női egyenjogúságot a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]