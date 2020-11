Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7499b605-af77-4abf-a6fb-de94ea08f3cb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Főigazgatói kinevezést kapott az eddigi megbízott vezető, Szabó Roland. ","shortLead":"Főigazgatói kinevezést kapott az eddigi megbízott vezető, Szabó Roland. ","id":"20201126_szabo_roland_budapesti_allatkerrt_foigazgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7499b605-af77-4abf-a6fb-de94ea08f3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3075ec-fbd3-41d9-b1b9-fe0d1fbc20df","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_szabo_roland_budapesti_allatkerrt_foigazgato","timestamp":"2020. november. 26. 17:45","title":"Karácsony Gergely kinevezte a fővárosi állatkert főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61e59cc-9ba3-413b-ae5f-d7f978340969","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az argentin futballzseni hét szezonon át játszott a városban, ahol most sokan érzik úgy, hogy belőlük is meghalt egy darab. ","shortLead":"Az argentin futballzseni hét szezonon át játszott a városban, ahol most sokan érzik úgy, hogy belőlük is meghalt...","id":"20201126_napoly_maradona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e61e59cc-9ba3-413b-ae5f-d7f978340969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ffd22c-d44c-42e8-bca7-5a5db3b39a0c","keywords":null,"link":"/elet/20201126_napoly_maradona","timestamp":"2020. november. 26. 18:35","title":"Nápolyt megrengette Maradona halála – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírus jelen van az iskolákban, a tanítás egyre nehezebb a kiesők miatt.","shortLead":"A vírus jelen van az iskolákban, a tanítás egyre nehezebb a kiesők miatt.","id":"20201126_Operativ_Torzs_rangsor_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86792866-bc7d-4926-8861-58573751b430","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Operativ_Torzs_rangsor_teszteles","timestamp":"2020. november. 26. 13:20","title":"Operatív törzs: nincs rangsor, logisztikai alapon tesztelnek az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c338fb6c-e54a-4bd3-9260-61ccff5b1e87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fizetetlen munka sokkal több lett, a lehetőség a kitörésre kevesebb.","shortLead":"A fizetetlen munka sokkal több lett, a lehetőség a kitörésre kevesebb.","id":"20201126_Sulyosan_visszaveti_a_noi_egyenjogusagot_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c338fb6c-e54a-4bd3-9260-61ccff5b1e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed72a15-4120-4c72-99c1-d7126adf515a","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Sulyosan_visszaveti_a_noi_egyenjogusagot_a_jarvany","timestamp":"2020. november. 26. 16:31","title":"Súlyosan visszaveti a női egyenjogúságot a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f539fc-9657-43a4-9139-e4cd0860430a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állami szervek vezetői mindannyian sikeresnek tartják a korrupció elleni küzdelmet.","shortLead":"Az állami szervek vezetői mindannyian sikeresnek tartják a korrupció elleni küzdelmet.","id":"20201126_korrupcio_siker_pinter_sandor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9f539fc-9657-43a4-9139-e4cd0860430a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85089226-c8d3-4ed3-ad73-d25222fb1b47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_korrupcio_siker_pinter_sandor","timestamp":"2020. november. 26. 19:45","title":"Pintér szerint nem marad felderítetlenül egyetlen korrupciós ügy sem, ami az emberek érdekeit sérti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e002292b-7392-4b2d-b97b-f4d51ca57045","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A középiskolák és az általános iskolák felső tagozatai a szünetig digitális oktatásra állnak át.","shortLead":"A középiskolák és az általános iskolák felső tagozatai a szünetig digitális oktatásra állnak át.","id":"20201126_szerbia_teli_szunet_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e002292b-7392-4b2d-b97b-f4d51ca57045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd044a07-030a-4308-ad00-99539f74e68b","keywords":null,"link":"/vilag/20201126_szerbia_teli_szunet_jarvany","timestamp":"2020. november. 26. 08:37","title":"Szerbiában 4 hetes lesz a téli szünet a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898345c3-09a9-4c2d-bd35-6b7b0fa5dcdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Rengeteg problémához vezet, hogy nem gyűjtjük szelektíven az elektronikai eszközöket, mert veszélyes hulladékról van szó. ","shortLead":"Rengeteg problémához vezet, hogy nem gyűjtjük szelektíven az elektronikai eszközöket, mert veszélyes hulladékról van...","id":"20201124_elektronikai_hulladek_szelektiv_gyujtes_EU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=898345c3-09a9-4c2d-bd35-6b7b0fa5dcdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8a8926-4462-47b6-9d99-7ff7439256ca","keywords":null,"link":"/zhvg/20201124_elektronikai_hulladek_szelektiv_gyujtes_EU","timestamp":"2020. november. 25. 18:42","title":"Az elektronikai hulladékok felét nem szelektíven gyűjtik az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A berlini Caroline Gems a kísérlet ellenére ugyan továbbra is úgy viselkedik, mintha nem lenne beoltva.","shortLead":"A berlini Caroline Gems a kísérlet ellenére ugyan továbbra is úgy viselkedik, mintha nem lenne beoltva.","id":"20201125_oltas_onkentes_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f7c7d7-12ed-403c-bbc1-6768d5f6856b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_oltas_onkentes_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. november. 25. 17:04","title":"\"Olyan volt, mint egy influenza elleni oltás\" – újabb önkéntes nyilatkozott a koronavírus-vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]