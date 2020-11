Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc29a338-bff0-4b10-90da-cbde6d5ad40d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök A csönd éve című dalt osztotta meg a közösségi oldalán. ","shortLead":"A miniszterelnök A csönd éve című dalt osztotta meg a közösségi oldalán. ","id":"20201127_Isten_Veled_Baratom__Orban_Viktor_is_bucsuzik_Balazs_Fecotol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc29a338-bff0-4b10-90da-cbde6d5ad40d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba42006-38f2-4362-a241-a6b5a0f154c5","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Isten_Veled_Baratom__Orban_Viktor_is_bucsuzik_Balazs_Fecotol","timestamp":"2020. november. 27. 10:59","title":"„Isten Veled, Barátom!” – Orbán Viktor is búcsúzik Balázs Fecótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e88f36e-bb34-42d5-9d90-79eea1fc666c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A veszélyhelyzet alatt a polgármestereknek nagyobb a hatáskörük, nem kell felhatalmazást kérniük a képviselő-testülettől. Így jutott nettó 2,7 milliós jutalomhoz a gyáli városvezető.","shortLead":"A veszélyhelyzet alatt a polgármestereknek nagyobb a hatáskörük, nem kell felhatalmazást kérniük...","id":"20201127_gyal_polgarmester_papai_mihaly_fidesz_jutalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e88f36e-bb34-42d5-9d90-79eea1fc666c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"641f00a9-9b42-456c-86aa-6a09514ad25a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_gyal_polgarmester_papai_mihaly_fidesz_jutalom","timestamp":"2020. november. 27. 18:15","title":"Gyál polgármestere úgy döntött, hogy milliókkal jutalmazza magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ebfe00-8eea-446d-b845-5f249d8a71d0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin focilegenda akkora kultusszal bír a városban, hogy valószínűleg gyorsan átmegy a javaslat.","shortLead":"Az argentin focilegenda akkora kultusszal bír a városban, hogy valószínűleg gyorsan átmegy a javaslat.","id":"20201127_napoly_napoli_maradona_stadion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96ebfe00-8eea-446d-b845-5f249d8a71d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d5ab87-c66a-48a8-bb3d-bec251693f14","keywords":null,"link":"/sport/20201127_napoly_napoli_maradona_stadion","timestamp":"2020. november. 27. 17:10","title":"Átneveznék a nápolyi stadiont Maradona emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b13ca8-ab48-41aa-bd1b-b7bcb9d1c86e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig Volkswagen Golfból adják el a legnagyobb mennyiséget. ","shortLead":"Még mindig Volkswagen Golfból adják el a legnagyobb mennyiséget. ","id":"20201127_toplista_ezek_most_europa_legkelendobb_uj_autoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b13ca8-ab48-41aa-bd1b-b7bcb9d1c86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4ca8a9-a04e-4667-b34a-b2db0f67b763","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_toplista_ezek_most_europa_legkelendobb_uj_autoi","timestamp":"2020. november. 27. 09:59","title":"Toplista: ezek most Európa legkelendőbb új autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Villámsebességgel terjednek az 5G-technológia alkalmazási területei a világon, a technológiát a távorvoslás mellett a bányászat, a kikötői logisztika vagy a nyomdatechnika területén is bevetették már – hangzott el a Huawei Budapestről és Sencsenből sugárzott online sajtótájékoztatóján. Az eseményen Rab Árpád jövőkutató, a Budapesti Corvinus Egyetem docense azt mondta, az ötödik generációs mobilhálózati technológia nemcsak lehetőség, gazdasági szükségszerűség is, az életszínvonalunk fejlesztésének alapvető infrastruktúrája. ","shortLead":"Villámsebességgel terjednek az 5G-technológia alkalmazási területei a világon, a technológiát a távorvoslás mellett...","id":"20201127_huawei_5g_halozatok_rab_arpad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09278fed-fdb2-46a8-a52d-9d9bb28e4458","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_huawei_5g_halozatok_rab_arpad","timestamp":"2020. november. 27. 13:43","title":"Rab Árpád jövőkutató: az 5G nélkül az emberiség elfelejtheti a jólétet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07871821-4896-48d2-a47a-c0a17f8b8d5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista úgy gondolja, az új rendszerben talán már neki is lenne esélye.","shortLead":"A humorista úgy gondolja, az új rendszerben talán már neki is lenne esélye.","id":"20201127_Bodocs_Tibor_Lehet_hogy_jovore_jelentkezem_az_SZFEre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07871821-4896-48d2-a47a-c0a17f8b8d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c286210f-a3dd-4b82-b1b7-60f930efc07b","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Bodocs_Tibor_Lehet_hogy_jovore_jelentkezem_az_SZFEre","timestamp":"2020. november. 27. 10:46","title":"Bödőcs Tibor: Lehet, hogy jövőre jelentkezem az SZFE-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós szerint az átképzéssel elegendő szakember lesz ahhoz, hogy az ország átjusson a járvány legnehezebb időszakán.","shortLead":"Kásler Miklós szerint az átképzéssel elegendő szakember lesz ahhoz, hogy az ország átjusson a járvány legnehezebb...","id":"20201127_Negyezer_egeszsegugyi_alkalmazott_Kasler_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2552cb1-2b21-4ea7-9abd-b5f1c9d5d235","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_Negyezer_egeszsegugyi_alkalmazott_Kasler_vakcina","timestamp":"2020. november. 27. 15:25","title":"Négyezer egészségügyi alkalmazottat „talált” az Emmi a járvány második hullámára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Hidegpárna\" ült meg a Kárpát-medencében, csak néhol szakadozhat fel a felhőzet az országban.","shortLead":"\"Hidegpárna\" ült meg a Kárpát-medencében, csak néhol szakadozhat fel a felhőzet az országban.","id":"20201126_Par_napig_meg_velunk_marad_a_kodos_hideg_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0179049-1b73-4cfd-9767-79d6defa53a2","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Par_napig_meg_velunk_marad_a_kodos_hideg_ido","timestamp":"2020. november. 26. 11:26","title":"Pár napig még marad a ködös, hideg idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]