[{"available":true,"c_guid":"e74dfc53-d8a1-4334-9adc-884ccafcc61d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Koppenhágában élő Horváth Zsuzsanna 2019-ben hívta fel magára az olasz Luceplan vállalat figyelmét, azóta együtt is dolgozik a dizájncéggel.","shortLead":"A Koppenhágában élő Horváth Zsuzsanna 2019-ben hívta fel magára az olasz Luceplan vállalat figyelmét, azóta együtt is...","id":"20201126_horvath_zsuzsanna_illan_pendant_light_luceplan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e74dfc53-d8a1-4334-9adc-884ccafcc61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08513d0-43a2-4ad8-ad89-e613e39e97b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_horvath_zsuzsanna_illan_pendant_light_luceplan","timestamp":"2020. november. 26. 09:03","title":"Különleges technikával készít lámpát egy magyar tervező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f498a871-50c0-4b8e-8ac9-3ad747037308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök kétezerrel mondott nagyobbat egy hivatalos számnál, éppúgy, mint a belügyminiszter egy héttel ezelőtt.","shortLead":"A miniszterelnök kétezerrel mondott nagyobbat egy hivatalos számnál, éppúgy, mint a belügyminiszter egy héttel ezelőtt.","id":"20201127_Orban_Viktor_operativ_torzs_korhazak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f498a871-50c0-4b8e-8ac9-3ad747037308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0ef048-433c-41b3-aaee-04eee6db72e0","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_Orban_Viktor_operativ_torzs_korhazak","timestamp":"2020. november. 27. 10:26","title":"Orbán Viktor kétezerrel több kórházban ápoltról beszélt, mint amennyit az operatív törzs mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee7a616-6c00-48ba-8a9a-29cdeee81778","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"279 tő cseperedett a sampinyonok helyén.","shortLead":"279 tő cseperedett a sampinyonok helyén.","id":"20201126_Gombapinceben_termesztett_kannabiszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bee7a616-6c00-48ba-8a9a-29cdeee81778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c571577-aab5-4b0a-92d5-126a7fcb4e77","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Gombapinceben_termesztett_kannabiszt","timestamp":"2020. november. 26. 10:07","title":"Gombapincében termesztett kannabiszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kérdéses, hogy az oltás 90 százalékos hatásosságot kimutató kísérletében nem a résztvevők fiatalabb életkora játszotta-e a döntő szerepet.","shortLead":"Kérdéses, hogy az oltás 90 százalékos hatásosságot kimutató kísérletében nem a résztvevők fiatalabb életkora...","id":"20201126_astrazeneca_koronavirus_vakcina_gyartasi_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c2e0db-0b8e-4fe0-8297-d47d5c877e83","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_astrazeneca_koronavirus_vakcina_gyartasi_hiba","timestamp":"2020. november. 26. 17:27","title":"Gyártási hiba árnyékolja be az AstraZeneca vakcinájának hatásosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36015165-2510-4ae6-a9d5-0c1792355b41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A törvény 2023. július 1-jétől lenne hatályos.","shortLead":"A törvény 2023. július 1-jétől lenne hatályos.","id":"20201126_Visszater_az_uvegvisszavaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36015165-2510-4ae6-a9d5-0c1792355b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53d4943-2811-4d6f-8182-7af8b81b2c1a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201126_Visszater_az_uvegvisszavaltas","timestamp":"2020. november. 26. 08:27","title":"Visszatér az üvegvisszaváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb17179-9e50-4b30-8186-363835fd7576","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csütörtökön az összes családtagot letesztelik.","shortLead":"Csütörtökön az összes családtagot letesztelik.","id":"20201126_Koronavirus_sved_kiralyi_csalad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fb17179-9e50-4b30-8186-363835fd7576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85f3c82-7def-4d7f-a90c-0d4f95c943e0","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Koronavirus_sved_kiralyi_csalad","timestamp":"2020. november. 26. 13:39","title":"Koronavírusos a svéd királyi család két tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esther de Lange igazította ki a fideszes politikust.","shortLead":"Esther de Lange igazította ki a fideszes politikust.","id":"20201127_deutsch_tamas_neppart_europai_unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6aded1b-11df-4788-a19b-c74d98e21727","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_deutsch_tamas_neppart_europai_unio","timestamp":"2020. november. 27. 12:01","title":"Deutsch Tamásnak egy néppárti képviselő magyarázta el, mi a különbség a Gestapo és az EU között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520549da-cd78-4744-9b83-780355f78c01","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Bristoli Egyetem kutatói kíváncsiak voltak, miként hat a fiatal felnőttek mentális egészségére a koronavírus-járvány. Kiderült, 11 százalékkal nőtt a szorongók aránya a pandémia miatt.","shortLead":"A Bristoli Egyetem kutatói kíváncsiak voltak, miként hat a fiatal felnőttek mentális egészségére a koronavírus-járvány...","id":"20201126_koronavirus_jarvany_szorongas_felmeres_bristoli_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=520549da-cd78-4744-9b83-780355f78c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e30b8d8-aae4-4bbf-b841-3d08b147178e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_koronavirus_jarvany_szorongas_felmeres_bristoli_egyetem","timestamp":"2020. november. 26. 11:03","title":"Azoknál is szorongást okoz a koronavírus, akik nem fertőződtek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]