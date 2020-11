Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba415ec7-50a1-46e2-9614-6ddbfb9885c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyetlen fontos ígéretét sem sikerült betartania Abiy Ahmed etiópiai miniszterelnöknek: a gazdaság – részben a koronavírus-járvány miatt – pang, a 110 milliós országban élő etnikai csoportok közötti béke nem állt helyre, és a demokratizálási folyamat is megrekedt. A kormányfő most a Tigré tartomány elleni katonai akcióval igyekszik megmutatni, ő az úr az országban, ám politikája az egész térséget destabilizálhatja.","shortLead":"Egyetlen fontos ígéretét sem sikerült betartania Abiy Ahmed etiópiai miniszterelnöknek: a gazdaság – részben...","id":"20201128_Igy_forgatja_fel_Afrika_szarvat_egy_Nobelbekedijas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba415ec7-50a1-46e2-9614-6ddbfb9885c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df708dd-e7d4-4ebd-b761-68032af60696","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_Igy_forgatja_fel_Afrika_szarvat_egy_Nobelbekedijas","timestamp":"2020. november. 28. 11:00","title":"Így forgatja fel Afrika szarvát egy Nobel-békedíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9fe841-ef4b-41da-96ec-1e0f259696c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A levágott állatokból nemrég több is előjött a földből, miután a bomlás hatására keletkező gázok miatt felfúvódtak, ez pedig a felszínre lökte őket.","shortLead":"A levágott állatokból nemrég több is előjött a földből, miután a bomlás hatására keletkező gázok miatt felfúvódtak...","id":"20201127_exhumalas_dania_nyercek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc9fe841-ef4b-41da-96ec-1e0f259696c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72eb9350-00de-491c-957d-5856ac1bd83d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_exhumalas_dania_nyercek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 27. 20:59","title":"Exhumálni akarják a Dániában tömegsírba temetett, koronavírusos nyérceket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Lezárult az OTP Banka Slovensko értékesítése, a belga KBC Csoport a vevő. Csányi Sándor szerint 20 év alatt sem sikerült optimális piacrészt elérniük Szlovákiában.","shortLead":"Lezárult az OTP Banka Slovensko értékesítése, a belga KBC Csoport a vevő. Csányi Sándor szerint 20 év alatt sem...","id":"20201126_otp_banka_slovensko_ertekesites_kbc_csoport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c9c8fb-6ed8-4de2-920f-28be577e1a9f","keywords":null,"link":"/kkv/20201126_otp_banka_slovensko_ertekesites_kbc_csoport","timestamp":"2020. november. 26. 21:10","title":"Eladta az OTP a szlovákiai leánybankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Wisconsin legnagyobb megyéjében tovább növelte az előnyét Joe Biden, amikor hivatalosan is befejeződött az újraszámlálás, Pennsylvaniában pedig a bíróság visszadobta Donald Trump stábjának beadványát azzal, hogy alapvető hibákkal van tele, és nincsenek benne érdemi követelések.","shortLead":"Wisconsin legnagyobb megyéjében tovább növelte az előnyét Joe Biden, amikor hivatalosan is befejeződött...","id":"20201128_usa_valasztas_szavazatok_trump_biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e94b329-2f43-4f4b-aadd-d804cbfcca1d","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_usa_valasztas_szavazatok_trump_biden","timestamp":"2020. november. 28. 09:59","title":"Trumpék kérésére újraszámolták a szavazatokat Milwaukee-ban, Biden előnye nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59e69d6-96ff-4d26-b9ce-d879380a7199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 40. helyen álló magyar válogatott a harmadik kalapból várhatja a vb-selejtezők sorsolását. ","shortLead":"A 40. helyen álló magyar válogatott a harmadik kalapból várhatja a vb-selejtezők sorsolását. ","id":"20201127_fifa_ranglista_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e59e69d6-96ff-4d26-b9ce-d879380a7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47604f72-9a0b-45c1-aee9-dce2b0c81453","keywords":null,"link":"/sport/20201127_fifa_ranglista_magyarorszag","timestamp":"2020. november. 27. 13:52","title":"Hét helyet javított Magyarország a FIFA ranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szerint összeomlanának, ha még több pénzt vonna el az önkormányzatoktól Parragh László javaslata nyomán a kormány.","shortLead":"A polgármester szerint összeomlanának, ha még több pénzt vonna el az önkormányzatoktól Parragh László javaslata nyomán...","id":"20201127_piko_andras_koronavirus_korhaz_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64414963-8bc6-45ce-9caa-1470d366175c","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_piko_andras_koronavirus_korhaz_utan","timestamp":"2020. november. 27. 14:24","title":"Pikó András a koronavírus után: Politikai piszkálódásokra már oda sem figyelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8001407-9e91-40ca-9078-37b068804bb4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Cirkon robotrepülőt ezúttal a Fehér-tengeren tesztelték.","shortLead":"Az orosz Cirkon robotrepülőt ezúttal a Fehér-tengeren tesztelték.","id":"20201127_oroszorszag_oroszok_szuperfegyver_cirkon_robotrepulo_raketakiserlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8001407-9e91-40ca-9078-37b068804bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f572b7d-5d5a-445f-b38a-857cfe5e96c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_oroszorszag_oroszok_szuperfegyver_cirkon_robotrepulo_raketakiserlet","timestamp":"2020. november. 27. 16:03","title":"450 kilométerrel arrébb lévő célpontot semmisített meg az új orosz szuperfegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c261cc47-0065-4ba0-8cc9-faa72ddac0bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent a Hogyan lettem Rádiós című könyv, ami a magyar rádiózás történetének szubjektív lenyomata. Szereplői közül többen is megszólalnak az alábbi videón.","shortLead":"Megjelent a Hogyan lettem Rádiós című könyv, ami a magyar rádiózás történetének szubjektív lenyomata. Szereplői közül...","id":"20201128_Kossuth_Radio_16_ora_gong__Szilagyi_Rangos_Svaby_is_mesel_radios_elmenyeirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c261cc47-0065-4ba0-8cc9-faa72ddac0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67daddc2-fe2d-40cf-a89e-8b3c4241d55c","keywords":null,"link":"/kultura/20201128_Kossuth_Radio_16_ora_gong__Szilagyi_Rangos_Svaby_is_mesel_radios_elmenyeirol","timestamp":"2020. november. 28. 16:00","title":"„Kossuth Rádió, 16 óra, gong” – Szilágyi, Rangos, Sváby is mesél rádiós élményeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]