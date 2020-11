Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc9fe841-ef4b-41da-96ec-1e0f259696c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A levágott állatokból nemrég több is előjött a földből, miután a bomlás hatására keletkező gázok miatt felfúvódtak, ez pedig a felszínre lökte őket.","shortLead":"A levágott állatokból nemrég több is előjött a földből, miután a bomlás hatására keletkező gázok miatt felfúvódtak...","id":"20201127_exhumalas_dania_nyercek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc9fe841-ef4b-41da-96ec-1e0f259696c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72eb9350-00de-491c-957d-5856ac1bd83d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_exhumalas_dania_nyercek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 27. 20:59","title":"Exhumálni akarják a Dániában tömegsírba temetett, koronavírusos nyérceket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Villámsebességgel terjednek az 5G-technológia alkalmazási területei a világon, a technológiát a távorvoslás mellett a bányászat, a kikötői logisztika vagy a nyomdatechnika területén is bevetették már – hangzott el a Huawei Budapestről és Sencsenből sugárzott online sajtótájékoztatóján. Az eseményen Rab Árpád jövőkutató, a Budapesti Corvinus Egyetem docense azt mondta, az ötödik generációs mobilhálózati technológia nemcsak lehetőség, gazdasági szükségszerűség is, az életszínvonalunk fejlesztésének alapvető infrastruktúrája. ","shortLead":"Villámsebességgel terjednek az 5G-technológia alkalmazási területei a világon, a technológiát a távorvoslás mellett...","id":"20201127_huawei_5g_halozatok_rab_arpad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09278fed-fdb2-46a8-a52d-9d9bb28e4458","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_huawei_5g_halozatok_rab_arpad","timestamp":"2020. november. 27. 13:43","title":"Rab Árpád jövőkutató: az 5G nélkül az emberiség elfelejtheti a jólétet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df835b6b-9ef1-4932-8a6a-424ca8bf6375","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kedvezményes bérletek ára 30, egyes jegytípusoké pedig 50 százalékot drágul a jövő évtől.","shortLead":"A kedvezményes bérletek ára 30, egyes jegytípusoké pedig 50 százalékot drágul a jövő évtől.","id":"20201126_veszprem_tomegkozlekedes_dragulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df835b6b-9ef1-4932-8a6a-424ca8bf6375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b02417-71d0-44ca-8c6c-8990d50c0e0b","keywords":null,"link":"/kkv/20201126_veszprem_tomegkozlekedes_dragulas","timestamp":"2020. november. 26. 20:30","title":"Durván megdrágul a veszprémi tömegközlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1713f4e8-3619-49f0-bf93-a991bc605ad8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz néhány pontja az országnak, ahol egész nap nem megy fagypont fölé a hőmérséklet, 5 foknál melegebb sehol nem várható.","shortLead":"Lesz néhány pontja az országnak, ahol egész nap nem megy fagypont fölé a hőmérséklet, 5 foknál melegebb sehol nem...","id":"20201128_idojaras_havazas_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1713f4e8-3619-49f0-bf93-a991bc605ad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66389641-3731-4e83-98d2-b3cf5b938364","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_idojaras_havazas_omsz","timestamp":"2020. november. 28. 08:22","title":"Borult marad az ég, az ország néhány helyén havazhat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a063e976-cdd8-4d56-97d2-76d070666d77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész 69 éves volt, koronavírus-fertőzéssel küzdött. ","shortLead":"A zenész 69 éves volt, koronavírus-fertőzéssel küzdött. ","id":"20201127_Meghalt_Balazs_Feco","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a063e976-cdd8-4d56-97d2-76d070666d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70d0501-edaf-40b3-8c91-1285cd281fed","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Meghalt_Balazs_Feco","timestamp":"2020. november. 27. 10:19","title":"Meghalt Balázs Fecó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469a6862-357a-42d0-b379-1dc1d6256186","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Wanderer című, fotókkal illusztrált könyvének hőse nem öregszik, így segít bemutatni a budaörsi németajkúak történetét. A szerző továbbírja Madách fő művét is – Ádám nála feltörekvő magyar, „félig-meddig” diktátor.","shortLead":"Wanderer című, fotókkal illusztrált könyvének hőse nem öregszik, így segít bemutatni a budaörsi németajkúak történetét...","id":"202048__zavada_pal_iro__diktaturakrol_meghunyaszkodasrol__vandorlasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=469a6862-357a-42d0-b379-1dc1d6256186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c65cb5-413b-4572-9215-7700ff1620f8","keywords":null,"link":"/360/202048__zavada_pal_iro__diktaturakrol_meghunyaszkodasrol__vandorlasok","timestamp":"2020. november. 26. 19:00","title":"Závada Pál: A magyar múlt szereplői voltak áldozatok, tettesek, bűntársak és szemlélők is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nappal korábban 583 ezerrel kevesebb fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma nagyjából 11 ezerrel volt alacsonyabb, a gyógyultaké pedig 360 ezerrel. ","shortLead":"Egy nappal korábban 583 ezerrel kevesebb fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma nagyjából 11 ezerrel...","id":"20201127_koronavirus_vilagszerte_61_millio_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247e521d-ae84-42c0-a11e-80393e0a8362","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_koronavirus_vilagszerte_61_millio_fertozott","timestamp":"2020. november. 27. 07:54","title":"Több mint félmillióan kapták el a koronavírust világszerte egyetlen nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondja, van elképzelése arról, mit érezhetnek a lélegeztetőgépre kapcsolt koronavírusos betegek.","shortLead":"Azt mondja, van elképzelése arról, mit érezhetnek a lélegeztetőgépre kapcsolt koronavírusos betegek.","id":"20201127_Ferenc_papa_21_evesen_elet_es_halal_kozott_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df87b0fb-2a58-4c73-bb45-205ed2de1550","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Ferenc_papa_21_evesen_elet_es_halal_kozott_volt","timestamp":"2020. november. 27. 09:02","title":"Ferenc pápa 21 évesen élet és halál között volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]