[{"available":true,"c_guid":"fe4097ac-3181-40d7-a3a5-63cce0375ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idősekhez kijáró gondozókat nem vették figyelembe a tesztelendők létszámának megállapításakor a szakszervezet szerint.","shortLead":"Az idősekhez kijáró gondozókat nem vették figyelembe a tesztelendők létszámának megállapításakor a szakszervezet...","id":"20201130_szocialis_dolgozok_teszteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe4097ac-3181-40d7-a3a5-63cce0375ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2907ccc8-60d3-4951-aead-756cfa04b34f","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_szocialis_dolgozok_teszteles","timestamp":"2020. november. 30. 08:13","title":"Népszava: Kimarad a szociális dolgozók egy jelentős része a tesztelésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti Jahn Ferenc és a hatvani Albert Schweitzer kórház dolgozói is kollégájukat gyászolják.\r

","shortLead":"A budapesti Jahn Ferenc és a hatvani Albert Schweitzer kórház dolgozói is kollégájukat gyászolják.\r

","id":"20201129_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozat_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b8d6d7-c751-421c-b717-f4f5937a96a0","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozat_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2020. november. 29. 21:42","title":"Betegszállító és főorvos a járvány újabb áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMIH vezető rabbija is elítélte a miniszteri biztos publicisztikáját.","shortLead":"Az EMIH vezető rabbija is elítélte a miniszteri biztos publicisztikáját.","id":"20201129_demeter_szilard_koves_slomo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81426cf-f2d0-4bfb-88c3-7e9b46035693","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_demeter_szilard_koves_slomo","timestamp":"2020. november. 29. 13:26","title":"Köves Slomó: Demeter Szilárd eszmefuttatása ízléstelen és méltatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc3188f-3470-4b86-bab7-db9c50fad118","c_author":"Bihari Ádám","category":"360","description":"A teljes bérnek megfelelő táppénzt kellene kapnia mindenkinek, aki elkapja a koronavírust és emiatt nem mehet dolgozni – mondja Ignácz József vidékfejlesztési szakértő, az ormánsági aprófalu, Besence korábbi polgármestere. A kisfalvakban egészen máshogy kell szembenézni a járvány és a válság fenyegetéseivel, miközben a nagypolitika is igyekszik bedarálni szerinte a helyi önigazgatás utolsó morzsáit is. ","shortLead":"A teljes bérnek megfelelő táppénzt kellene kapnia mindenkinek, aki elkapja a koronavírust és emiatt nem mehet dolgozni...","id":"20201130_Minden_fertozott_dolgozonak_jarna_a_100_szazalekos_tappenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acc3188f-3470-4b86-bab7-db9c50fad118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233de9e0-2e85-49bf-80fc-9350af4ed268","keywords":null,"link":"/360/20201130_Minden_fertozott_dolgozonak_jarna_a_100_szazalekos_tappenz","timestamp":"2020. november. 30. 06:30","title":"„Minden fertőzött dolgozónak járna a 100 százalékos táppénz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Év végétől lép életbe az új szabályozás.","shortLead":"Év végétől lép életbe az új szabályozás.","id":"20201129_potdijfizetes_eves_autopalyamatrica_potdijamnesztia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a56ea80-3390-4bf0-bdce-ba4197a2527e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_potdijfizetes_eves_autopalyamatrica_potdijamnesztia","timestamp":"2020. november. 29. 12:19","title":"Megúszhatja a pótdíjfizetést, aki utólag éves autópálya-matricát vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi legfiatalabb koronavírusos áldozat leukémiás volt. ","shortLead":"Az eddigi legfiatalabb koronavírusos áldozat leukémiás volt. ","id":"20201130_koronavirusos_beteg_meghalt_18","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebc5b67-ff90-48e6-8541-353a82b3b1f3","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_koronavirusos_beteg_meghalt_18","timestamp":"2020. november. 30. 11:20","title":"Meghalt egy 18 éves koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző Demeter Szilárd legújabb botránya kapcsán elemezte a korábbi politikus megnyilvánulását.","shortLead":"A politikai elemző Demeter Szilárd legújabb botránya kapcsán elemezte a korábbi politikus megnyilvánulását.","id":"20201129_Torok_Gabor_marmar_miniszterelnokjeloltnek_latja_Bajnai_Gordont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a506e10a-dbf6-4b90-8c95-fd2f3d18c7b5","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Torok_Gabor_marmar_miniszterelnokjeloltnek_latja_Bajnai_Gordont","timestamp":"2020. november. 29. 14:40","title":"Török Gábor már-már miniszterelnök-jelöltnek látja Bajnai Gordont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecce69f-1255-4d14-baa9-30d137bae35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Cerebras fejlesztése nagyobb, mint egy iPad, és állítólag 200-szor gyorsabb a világ 82. legerősebb szuperszámítógépénél.","shortLead":"Az amerikai Cerebras fejlesztése nagyobb, mint egy iPad, és állítólag 200-szor gyorsabb a világ 82. legerősebb...","id":"20201130_cerebras_processzor_cs1_chip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ecce69f-1255-4d14-baa9-30d137bae35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543c11cc-9954-40d1-91f7-d9ae2d4d704a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_cerebras_processzor_cs1_chip","timestamp":"2020. november. 30. 11:03","title":"Elkészült a világ legnagyobb processzora, 400 000 mag dolgozik benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]