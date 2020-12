Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52dff483-18fb-4f95-a752-ca5afa475d57","c_author":"CUPRA","category":"brandcontent","description":"Az autórajongóknak már a nyolcvanas évek második felében felgyorsulhatott a pulzusa, ha egy CUPRA jelzéssel ellátott SEAT-ot pillantottak meg. Végül 2018-ban saját logót és saját modellpalettát is kapott az spanyolországi Martorellből indult vállalkozás. Lássuk, a lóerőkön kívül mivel dobogtatja meg az autósok szívét az új CUPRA-modell. ","shortLead":"Az autórajongóknak már a nyolcvanas évek második felében felgyorsulhatott a pulzusa, ha egy CUPRA jelzéssel ellátott...","id":"20201130_Exkluziv_kifinomult_es_trendi_igy_nez_ki_az_autozas_fine_diningja_CUPRA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52dff483-18fb-4f95-a752-ca5afa475d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62655528-d6b0-4e4b-9c9a-4248b9d73fa1","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201130_Exkluziv_kifinomult_es_trendi_igy_nez_ki_az_autozas_fine_diningja_CUPRA","timestamp":"2020. november. 30. 11:30","title":"Exkluzív, kifinomult és trendi: így néz ki az autózás fine diningja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16ee068-d37a-4389-88a3-439444f6b8f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Extra mobilnetes adatkerettel támogatja az otthoni tanulást és munkavégzést, illetve az online ünneplést a koronavírus második hullámában a Telenor.","shortLead":"Extra mobilnetes adatkerettel támogatja az otthoni tanulást és munkavégzést, illetve az online ünneplést a koronavírus...","id":"20201130_telenor_hipernet_home_digitalis_jolet_ingyenes_100gb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d16ee068-d37a-4389-88a3-439444f6b8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f82af61-5fd9-4b09-9337-9d70eaa01519","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_telenor_hipernet_home_digitalis_jolet_ingyenes_100gb","timestamp":"2020. november. 30. 14:33","title":"Holnaptól +100 GB ingyenes mobilnetet ad a Telenor az otthoni felhasználóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee31dbeb-5b15-4e87-9f8b-284f6c793050","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Scott Atlast még Anthony Fauci is támadta, amiért félrevezeti az amerikai elnököt.","shortLead":"Scott Atlast még Anthony Fauci is támadta, amiért félrevezeti az amerikai elnököt.","id":"20201201_Lemondott_Trump_jarvanyugyi_tanacsado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee31dbeb-5b15-4e87-9f8b-284f6c793050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01c2a95-2b0c-4ee6-96c4-a1aa2975a0c2","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_Lemondott_Trump_jarvanyugyi_tanacsado","timestamp":"2020. december. 01. 16:35","title":"Lemondott Trump járványügyi tanácsadója, aki megkérdőjelezte a maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3aa9c4-f3f5-4377-baca-02c3f0b8c052","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vallás és a testiség lesz a témája a CEU Határtalan tudás című rendezvénysorozatán hétfő délután öttől.



","shortLead":"A vallás és a testiség lesz a témája a CEU Határtalan tudás című rendezvénysorozatán hétfő délután öttől.



","id":"20201130_Mit_jelent_a_keresztenyseg_szamara_a_test","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b3aa9c4-f3f5-4377-baca-02c3f0b8c052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17eb308-0af9-489d-9eef-e5957af60f6b","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Mit_jelent_a_keresztenyseg_szamara_a_test","timestamp":"2020. november. 30. 10:28","title":"Mit jelent a kereszténység számára a test?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6299af2-6b40-4d71-bbe1-aa2112953f02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő keze vérzett, amikor a rendőrök igazoltatták. Szájer József a korábbi közleményében azt állította, a drog nem az övé.","shortLead":"A képviselő keze vérzett, amikor a rendőrök igazoltatták. Szájer József a korábbi közleményében azt állította, a drog...","id":"20201201_Kabitoszert_talaltak_a_verzo_Szajernel_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6299af2-6b40-4d71-bbe1-aa2112953f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af5da16-2c7d-4f31-a6fc-38f26b9a7a5d","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Kabitoszert_talaltak_a_verzo_Szajernel_a_rendorok","timestamp":"2020. december. 01. 16:43","title":"Belga ügyészség: Drog volt Szájer József hátizsákjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Japán szerint Kínából kapott valamilyen vakcinát az észak-koreai diktátor.","shortLead":"Japán szerint Kínából kapott valamilyen vakcinát az észak-koreai diktátor.","id":"20201201_Kim_Dzsongun_koronavirus_vakcina_eszakkorea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9916074-af39-4540-b834-7c1ef6af98a5","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_Kim_Dzsongun_koronavirus_vakcina_eszakkorea","timestamp":"2020. december. 01. 11:14","title":"Kim Dzsong Un már be is olthatta magát koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cdb303-6e57-44b4-b7e7-ede2395c845b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"2–4 kilogrammnyi kőzetet hoznának vissza a Földre a kínai űrkutatók.","shortLead":"2–4 kilogrammnyi kőzetet hoznának vissza a Földre a kínai űrkutatók.","id":"20201201_leszallt_a_kinai_holdszonda_csango5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03cdb303-6e57-44b4-b7e7-ede2395c845b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d64e33-825e-400d-9c77-6b3377eba245","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_leszallt_a_kinai_holdszonda_csango5","timestamp":"2020. december. 01. 19:26","title":"Egyben leszállt a kínai holdszonda, nemsokára elkezdi gyűjteni a Hold köveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Változnak a 2021-es autópálya-matricákat árai: egy személyautó tíznapos matricája 3640 forintba kerül majd.","shortLead":"Változnak a 2021-es autópálya-matricákat árai: egy személyautó tíznapos matricája 3640 forintba kerül majd.","id":"20201201_autopalyadij_matrica_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af20349-8f43-414c-a7fc-7702642ecb4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_autopalyadij_matrica_autopalya","timestamp":"2020. december. 01. 09:57","title":"Drágábbak lesznek a jövő évi autópálya-matricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]