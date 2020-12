Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eed78669-62d3-4023-bfba-4128aa3676a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki képviselők egyetértettek abban, hogy az Európai Unió helyreállítási alapjára a magyar embereknek is nagy szükségük van. Jakab Péter szerint Orbán már arra készül, hogy Magyarországot kivezesse az EU-ból.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők egyetértettek abban, hogy az Európai Unió helyreállítási alapjára a magyar embereknek is nagy...","id":"20201207_Orban_Viktor_veto_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eed78669-62d3-4023-bfba-4128aa3676a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4c3d68-d95c-4112-932f-c112f56e9694","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Orban_Viktor_veto_ellenzek","timestamp":"2020. december. 07. 12:27","title":"\"Orbán gyenge és tehetetlen zsarnok\" – közös sajtótájékoztatót tartott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a017e30f-2b78-4077-aaa9-26289dc5abc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tanácskozás megszakadt, amikor bejelentették, hogy Luciana Lamorgese tesztje pozitív lett. ","shortLead":"A tanácskozás megszakadt, amikor bejelentették, hogy Luciana Lamorgese tesztje pozitív lett. ","id":"20201207_koronavirusos_belugyminiszter_kormanyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a017e30f-2b78-4077-aaa9-26289dc5abc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2985bc88-1887-42eb-aeaf-3709e7ae7d91","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_koronavirusos_belugyminiszter_kormanyules","timestamp":"2020. december. 07. 20:36","title":"Az olasz kormány ülésén derült ki, hogy koronavírusos a belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokrata többségű képviselőház megszavazta a marihuána szövetségi szintű legalizálását és szövetségi jövedéki adót vetett ki a kereskedelmére.","shortLead":"A demokrata többségű képviselőház megszavazta a marihuána szövetségi szintű legalizálását és szövetségi jövedéki adót...","id":"20201206_Az_egesz_USAban_legalizalnak_a_marihuanat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc36072d-5f31-4b0b-8198-8e651cc5acd3","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Az_egesz_USAban_legalizalnak_a_marihuanat","timestamp":"2020. december. 06. 15:38","title":"Az egész USA-ban legalizálnák a marihuánát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f94449-07db-438b-90be-4a91014981b9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lehetőségről beszámoló Dömötör Csaba hangsúlyozta, hogy az oltást nem a regisztráció sorrendjében adják majd be.","shortLead":"A lehetőségről beszámoló Dömötör Csaba hangsúlyozta, hogy az oltást nem a regisztráció sorrendjében adják majd be.","id":"20201207_koronavirus_vakcina_regisztracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49f94449-07db-438b-90be-4a91014981b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1652258f-dd6a-4a54-85f9-4861ec4357ad","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_koronavirus_vakcina_regisztracio","timestamp":"2020. december. 07. 23:15","title":"Elindult a regisztráció a koronavírus elleni oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ee7c51-eb4a-4667-bb35-1813135fae06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 35 kilométeres magasságig emelkedett a Royal Mint David Bowie-t ábrázoló emlékérme.","shortLead":"Több mint 35 kilométeres magasságig emelkedett a Royal Mint David Bowie-t ábrázoló emlékérme.","id":"20201207_david_bowie_royal_mint_emlekerme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6ee7c51-eb4a-4667-bb35-1813135fae06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289ec8dc-e811-48d0-bf72-d90131d3328a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_david_bowie_royal_mint_emlekerme","timestamp":"2020. december. 07. 20:33","title":"Videó: Érmével tisztelegnek David Bowie emléke előtt, a világűr szélére is felküldték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44b8c4c-8aa0-4da6-a629-7998ba1e69fe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női kézilabda-válogatott 38-26-ra legyőzte Szerbia csapatát a dániai Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, vasárnap Koldingban.","shortLead":"A magyar női kézilabda-válogatott 38-26-ra legyőzte Szerbia csapatát a dániai Európa-bajnokság csoportkörének második...","id":"20201206_Magyar_noi_kezilabdavalogatott_Szerbia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d44b8c4c-8aa0-4da6-a629-7998ba1e69fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cccca7-88db-4d86-ad8f-ec54de9f8766","keywords":null,"link":"/sport/20201206_Magyar_noi_kezilabdavalogatott_Szerbia","timestamp":"2020. december. 06. 17:35","title":"Nyert a magyar női kézilabda-válogatott Szerbia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2d33d8-2451-40df-ae46-5ececd05791c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 29 éves férfi csodával határos módon élte túl a cápatámadást.","shortLead":"A 29 éves férfi csodával határos módon élte túl a cápatámadást.","id":"20201207_Hiaba_harapta_meg_a_capa_az_ausztral_szorfos_kiuszott_a_partra_es_tobb_szaz_metert_gyalogolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f2d33d8-2451-40df-ae46-5ececd05791c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6110563f-f4b5-4f8e-af4e-2a8186151fa1","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Hiaba_harapta_meg_a_capa_az_ausztral_szorfos_kiuszott_a_partra_es_tobb_szaz_metert_gyalogolt","timestamp":"2020. december. 07. 09:10","title":"Hiába szenvedett cápaharapást, az ausztrál szörfös kiúszott a partra, és több száz métert gyalogolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38107839-bf7d-4b3f-b61f-668941a562a2","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A Korona negyedik évada az eredeti filmzene mellé berántja a nyolcvanas évek olyan korszakos zenekarainak a műveit is, mint a Blondie, a Duran Duran vagy a Cure. A David Bowie-ra táncoló Margit hercegnő vagy a Duran Duranra görkorcsolyázó Diana képe sokáig velünk marad. De a számok nemcsak a cselekménynek adnak hangsúlyt, hanem az akkori világra és életérzésre is ablakot nyitnak.","shortLead":"A Korona negyedik évada az eredeti filmzene mellé berántja a nyolcvanas évek olyan korszakos zenekarainak a műveit is...","id":"20201206_A_Korona_80as_evek_zene_sorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38107839-bf7d-4b3f-b61f-668941a562a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc1b05b-7fa3-4cc5-bc11-3d9765dac7cd","keywords":null,"link":"/elet/20201206_A_Korona_80as_evek_zene_sorozat","timestamp":"2020. december. 06. 20:00","title":"Nemcsak a világot, Diana hercegnő életét is megváltoztatta a nyolcvanas évek zenéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]