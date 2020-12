Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07a948ef-5f81-42e1-b6e6-e643757277fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lufthansa különleges eljárást használ, amivel 18 óra alatt akár Brazíliába is eljuttatja az oltóanyagot. ","shortLead":"A Lufthansa különleges eljárást használ, amivel 18 óra alatt akár Brazíliába is eljuttatja az oltóanyagot. ","id":"20201208_koronavirus_vakcina_pfizer_szallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a948ef-5f81-42e1-b6e6-e643757277fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56632aea-b9d9-489b-b797-7ece2afb416e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_koronavirus_vakcina_pfizer_szallitas","timestamp":"2020. december. 08. 18:45","title":"Így szállítják mínusz 70 fokon a koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820ac731-ac04-44ff-ab1a-98f817894e81","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rendkívüli ütemérzékre van szüksége a borászoknak a tokaji aszú elkészítéséhez. A küzdelem folyamatos az időjárással: míg egyik időszakban csapadékra lenne szükség, máskor már nem tesz jót az aszúszemeknek a túl sok eső. Folyékony Arany, második rész. ","shortLead":"Rendkívüli ütemérzékre van szüksége a borászoknak a tokaji aszú elkészítéséhez. A küzdelem folyamatos az időjárással...","id":"20201208_Doku360_Folyekony_Arany_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=820ac731-ac04-44ff-ab1a-98f817894e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbb943f-e8f3-45b7-8534-8024cbcc5299","keywords":null,"link":"/360/20201208_Doku360_Folyekony_Arany_masodik_resz","timestamp":"2020. december. 08. 19:00","title":"Doku360: A fő szüretidőben vagyunk és nem tudunk dolgozni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc798d57-3f83-4a95-8329-ad47ff9cfbfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kepli Lajos a veszélyhelyzet miatt lényegében egyedül határozhatott erről.","shortLead":"Kepli Lajos a veszélyhelyzet miatt lényegében egyedül határozhatott erről.","id":"20201209_balatonalmadi_kepli_lajos_jutalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc798d57-3f83-4a95-8329-ad47ff9cfbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243a1d0f-a1be-4c57-9b54-369c53c6ffa0","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_balatonalmadi_kepli_lajos_jutalom","timestamp":"2020. december. 09. 17:59","title":"Balatonalmádi polgármestere milliós jutalmat szavazott meg magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a45402-653d-4d3c-89fd-fb30ab2bf976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alig több mint egy hét kellett, hogy már szívószálon is bemutassák Szájer József dicstelen menekülését.","shortLead":"Alig több mint egy hét kellett, hogy már szívószálon is bemutassák Szájer József dicstelen menekülését.","id":"20201208_szajer_szivoszal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8a45402-653d-4d3c-89fd-fb30ab2bf976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8efe8a-4544-4a40-86b7-a4a109f3e1ca","keywords":null,"link":"/elet/20201208_szajer_szivoszal","timestamp":"2020. december. 08. 16:23","title":"Ha szeretne otthonra egy ereszcsatornán mászó Szájer-figurát, itt a lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96df509-48bf-4477-8cd1-759952aaf7b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egy újabb feladvánnyal teszi próbára a szemfüles internetezőket.","shortLead":"Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egy újabb feladvánnyal teszi próbára a szemfüles internetezőket.","id":"20201209_cia_keprejtveny_teli_foto_megfigyeles_elemzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f96df509-48bf-4477-8cd1-759952aaf7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4cd9db-64ac-4c1f-a15b-90d146b699e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_cia_keprejtveny_teli_foto_megfigyeles_elemzes","timestamp":"2020. december. 09. 15:03","title":"Izgalmas képrejtvényt tett közzé a CIA – ön meg tudja oldani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34485de5-d620-40a5-a2c8-b961a31ba3f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jelzálog nem akadálya az igénylésnek a miniszter közlése szerint.","shortLead":"A jelzálog nem akadálya az igénylésnek a miniszter közlése szerint.","id":"20201210_novak_katalin_tb_otthonteremtes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34485de5-d620-40a5-a2c8-b961a31ba3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f5c7fd-8260-4d81-b5a3-ed444650fa98","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201210_novak_katalin_tb_otthonteremtes","timestamp":"2020. december. 10. 12:32","title":"Novák: Alap tb-vel nem kérhető az otthonfelújítási támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e7dc9e-0b28-4456-a677-e3bd13f47f06","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb rövid videóval jelentkezett a brüsszeli csúcsról a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Újabb rövid videóval jelentkezett a brüsszeli csúcsról a magyar miniszterelnök.","id":"20201210_orban_viktor_brusszeli_csucs_veto_hattermegbeszelesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16e7dc9e-0b28-4456-a677-e3bd13f47f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f646288d-0333-4ca3-b772-243de6e3074d","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_orban_viktor_brusszeli_csucs_veto_hattermegbeszelesek","timestamp":"2020. december. 10. 05:57","title":"Orbán Viktor úgy érzi, náluk vannak a nyerő lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05418575-84f8-46fc-81b1-26dd6860b66d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden megválasztott elnök kedden bejelentette, hogy Lloyd Austin nyugalmazott tábornokot fogja jelölni a Pentagon élére.\r

","shortLead":"Joe Biden megválasztott elnök kedden bejelentette, hogy Lloyd Austin nyugalmazott tábornokot fogja jelölni a Pentagon...","id":"20201209_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_afroamerikai_vedelmi_miniszter_lloyd_austin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05418575-84f8-46fc-81b1-26dd6860b66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e47b1a-ffc0-47ed-8e43-09176f11ad8a","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_afroamerikai_vedelmi_miniszter_lloyd_austin","timestamp":"2020. december. 09. 06:04","title":"Először lehet afroamerikai védelmi minisztere az Egyesült Államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]