[{"available":true,"c_guid":"663be42e-c2ca-46b8-bbed-7e703eefd294","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy harcias miniszterelnök békés pillanatát láthatjuk a Facebookon.","shortLead":"Egy harcias miniszterelnök békés pillanatát láthatjuk a Facebookon.","id":"20201213_Orban_Viktor_kemeny_sorosozas_utan_meggyujtotta_a_harmadik_adventi_gyertyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=663be42e-c2ca-46b8-bbed-7e703eefd294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ac8d95-78e8-4b70-b964-1acda4a1f00f","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Orban_Viktor_kemeny_sorosozas_utan_meggyujtotta_a_harmadik_adventi_gyertyat","timestamp":"2020. december. 13. 19:07","title":"Orbán Viktor kemény sorosozás után meggyújtotta a harmadik adventi gyertyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0d41fb-576e-4613-b80b-292ed85b07f8","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"\"Rubera úr, én vagyok Ferenc pápa, kétszer is kinyomta a hívásomat, alkalmas időben telefonálok?\" – ezzel hívta fel öt évvel ezelőtt a háromgyerekes, azonos nemű házasságban élő Andrea Ruberát a katolikus egyház feje. A hívő melegjogi aktivistával a gyereknevelésről, az őszinteségről és a hazugság áráról beszélgettünk. Portréinterjú.","shortLead":"\"Rubera úr, én vagyok Ferenc pápa, kétszer is kinyomta a hívásomat, alkalmas időben telefonálok?\" – ezzel hívta fel öt...","id":"202050_andrea_rubera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd0d41fb-576e-4613-b80b-292ed85b07f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9281a2-d470-430b-bc8c-b4ac312db018","keywords":null,"link":"/360/202050_andrea_rubera","timestamp":"2020. december. 13. 11:00","title":"Nagy család, két apa, egy Isten: \"Az őszinteségünk a gyerekeknek szól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436110d5-436f-4981-80f1-ca18915302a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 3470 embernél igazolták a fertőzést.","shortLead":"Újabb 3470 embernél igazolták a fertőzést.","id":"20201214_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=436110d5-436f-4981-80f1-ca18915302a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022b5038-0472-4080-85fb-e5d0c2cf7c80","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 14. 09:09","title":"Koronavírus: 165-tel nőtt a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b43e5-2960-4fea-b80e-d6dcbbe3bd44","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Óvatlan mozdulat a vakcinakísérletnél a szer tesztelését nem kiváró felettesek kedvéért, és máris terjedt a pestis Moszkvában, 1939-ben. A Magyarországon jól ismert szerző nem pusztán fikciót írt, pályáját genetikusként kezdte, kutatóként kollégájától hallotta a hátborzongató történetet.\r

","shortLead":"Óvatlan mozdulat a vakcinakísérletnél a szer tesztelését nem kiváró felettesek kedvéért, és máris terjedt a pestis...","id":"202050__ljudmila_ulickaja__filmforgatokonyv__kisert_amult__vonzo_feligazsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949b43e5-2960-4fea-b80e-d6dcbbe3bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e349a4-003f-4cf7-acba-c642f1ed6d7b","keywords":null,"link":"/360/202050__ljudmila_ulickaja__filmforgatokonyv__kisert_amult__vonzo_feligazsag","timestamp":"2020. december. 13. 16:00","title":"Kísértetiesen aktuális Ljudmila Ulickaja 1978-ban megírt forgatókönyve egy gyilkos járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9897ada5-8259-471a-8f94-225c04330f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartotta eddigi talán legrövidebb tájékoztatóját az operatív törzs. A tömeges oltásra 2021-ig kell várni.","id":"20201214_operativ_torzs_december_14_koronavirus_oltas_vakcina_pfizer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9897ada5-8259-471a-8f94-225c04330f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdfcb924-9c41-4684-a0a1-f32d0cebe3dd","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_operativ_torzs_december_14_koronavirus_oltas_vakcina_pfizer","timestamp":"2020. december. 14. 12:01","title":"Operatív törzs: A Pfizer/BioNTech vakcinája kerülhet leghamarabb Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kvassay híd mellett talált világháborús bomba hatástalanításának idején szünetel a vasúti közlekedés a szomszédos sínpályákon és az Összekötő vasúti hídon is","shortLead":"A Kvassay híd mellett talált világháborús bomba hatástalanításának idején szünetel a vasúti közlekedés a szomszédos...","id":"20201213_Bomba_miatt_nem_jarnak_a_vonatok_Ferencvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e759c1-c39d-428d-9440-50f42e0ccef1","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Bomba_miatt_nem_jarnak_a_vonatok_Ferencvarosban","timestamp":"2020. december. 13. 15:19","title":"Világháborús bomba hatástalanítása miatt nem járnak a vonatok Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A feltételezhetően orosz hackerek a kereskedelmi minisztérium távközlési és információs igazgatóságának adataira is ráláttak amerikai kormányzati illetékesek közlése szerint. ","shortLead":"A feltételezhetően orosz hackerek a kereskedelmi minisztérium távközlési és információs igazgatóságának adataira is...","id":"20201214_orosz_hackerek_egyesult_allamok_miniszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10daee8-a15e-4669-9ca2-7f67a888c856","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_orosz_hackerek_egyesult_allamok_miniszterium","timestamp":"2020. december. 14. 05:16","title":"Hackerek fértek hozzá az amerikai pénzügyminisztérium belső leveleihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642d8485-3993-464c-a31e-24b593def124","c_author":"Tuba Lajos","category":"360","description":"Vihar és Szélvihar, Isten malmai, Tisztítótűz, Júdás - a sokatmondó fedőneveken indult nyomozások az együttműködő gyanúsítottak segítségével a korábbi kormánypárt, a Smer legfelső köreihez vezetnek. A vesztegetők sem számíthatnak semmi jóra.","shortLead":"Vihar és Szélvihar, Isten malmai, Tisztítótűz, Júdás - a sokatmondó fedőneveken indult nyomozások az együttműködő...","id":"202050__szlovakia__letartoztatasok__szalak_amagasba__orolnek_amalmok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=642d8485-3993-464c-a31e-24b593def124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af94494-b686-410b-83dc-572583aaed90","keywords":null,"link":"/360/202050__szlovakia__letartoztatasok__szalak_amagasba__orolnek_amalmok","timestamp":"2020. december. 14. 13:00","title":"Durvul a szlovák maffiabotrány, sorban visznek be politikusokat, ügyészeket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]