Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb04eabd-58b3-469c-ac3a-c16b2bfa6097","c_author":"Fehér Renátó","category":"360","description":"Mikor az impulzusellenzéki értelmiségi mantrázik.","shortLead":"Mikor az impulzusellenzéki értelmiségi mantrázik.","id":"20201214_Feher_Renato_Politikai_ellenallas_mint_onpromocio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb04eabd-58b3-469c-ac3a-c16b2bfa6097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6378986-55c9-44ed-a67d-403c509eff44","keywords":null,"link":"/360/20201214_Feher_Renato_Politikai_ellenallas_mint_onpromocio","timestamp":"2020. december. 14. 15:30","title":"Fehér Renátó: Politikai ellenállás mint önpromóció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábbi korlátozások ellenére sem csitult a járvány, ezért tovább szigorítanak. ","shortLead":"A korábbi korlátozások ellenére sem csitult a járvány, ezért tovább szigorítanak. ","id":"20201213_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_nemetorszag_szigoritas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b393e19-c527-48c3-a8e2-0da73ce7ab3e","keywords":null,"link":"/vilag/20201213_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_nemetorszag_szigoritas","timestamp":"2020. december. 13. 12:31","title":"Szinte minden leáll Németországban szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1aa7f1-fa2c-44ad-80c6-296e12c46dd8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kocsmázás és bulik híján alig fogyott csapolt sör, közel 40 százalékos csökkenést könyvelhetnek el a sörgyárak. Az alkoholmentes sörök még tartják magukat. A kicsik járhatnak jól. ","shortLead":"Kocsmázás és bulik híján alig fogyott csapolt sör, közel 40 százalékos csökkenést könyvelhetnek el a sörgyárak...","id":"20201213_Kinyirta_a_csapolt_sort_a_jarvany_a_kis_fozdek_meg_remenykedhetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c1aa7f1-fa2c-44ad-80c6-296e12c46dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ba0761-0e9a-4217-a4b9-5a277c21ff1b","keywords":null,"link":"/kkv/20201213_Kinyirta_a_csapolt_sort_a_jarvany_a_kis_fozdek_meg_remenykedhetnek","timestamp":"2020. december. 13. 13:05","title":"Kinyírta a csapolt sört a járvány, a kis főzdék még reménykedhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c292696-8633-47c6-8ea2-7e89f9d8a5c7","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A BKK vagy maga sem gondolta végig, vagy hadititokként kezeli, hogyan képzeli el megújuló közbringarendszerét. Mindenesetre egy furcsa közbeszerzési eljárás végén a régi üzemeltető egyik fele lesz az új üzemeltető.","shortLead":"A BKK vagy maga sem gondolta végig, vagy hadititokként kezeli, hogyan képzeli el megújuló közbringarendszerét...","id":"202050__kozbringa__nemetmagyar_koprodukcio__kozlekedes__nyeregben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c292696-8633-47c6-8ea2-7e89f9d8a5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc068ed-9f17-402f-af41-4eb4bc6faefc","keywords":null,"link":"/360/202050__kozbringa__nemetmagyar_koprodukcio__kozlekedes__nyeregben","timestamp":"2020. december. 14. 17:00","title":"Senki sem tudja, milyen lesz az új Bubi, de jó eséllyel olyan, mint a régi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54eff747-52ee-4968-a95d-d57843febf39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt heti uniós csúcsról, Soros Györgyről és a migránsokról is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben, napirend előtt. A járvány sem maradt ki, ahogy az ellenzék felemlegette Szájer József botrányát is. ","shortLead":"A múlt heti uniós csúcsról, Soros Györgyről és a migránsokról is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben...","id":"20201214_orbanparlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54eff747-52ee-4968-a95d-d57843febf39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af67999-bca3-47e2-9662-a6cd1bac08fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_orbanparlament","timestamp":"2020. december. 14. 13:28","title":"Orbán Viktor: December utolsó napjaiban érkeznek az első vakcinák Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcadce7-a108-4ed3-b9f2-af4db35f9a0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Bálint elrendelte a közelében dolgozó kollégák tesztelését.\r

","shortLead":"Nagy Bálint elrendelte a közelében dolgozó kollégák tesztelését.\r

","id":"20201213_Keszthely_polgarmester_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dcadce7-a108-4ed3-b9f2-af4db35f9a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a2f393-6a5a-4cfc-846d-60d0d69b0b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Keszthely_polgarmester_koronavirus","timestamp":"2020. december. 13. 16:23","title":"Keszthely polgármestere koronavírusos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64ebb70-0cfb-4848-ab70-9ff497594ade","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Digidog nevű kutya már feltűnt a New York-i rendőrök oldalán. A szerkezet hamarosan egy ajtónyitásra alkalmas kart is kap. A hírnek nemcsak a bűnözők nem örülnek.","shortLead":"A Digidog nevű kutya már feltűnt a New York-i rendőrök oldalán. A szerkezet hamarosan egy ajtónyitásra alkalmas kart is...","id":"20201214_new_york_rendorseg_nypd_robotkutya_spot_digidog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b64ebb70-0cfb-4848-ab70-9ff497594ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf434e5-2d24-4f84-906d-1633a66c462e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_new_york_rendorseg_nypd_robotkutya_spot_digidog","timestamp":"2020. december. 14. 11:33","title":"Ajtónyitó kart szereltek a New York-i rendőrség robotkutyájára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerencsés nyertes közel 1,4 milliárd forintért jelentkezhet.\r

","shortLead":"A szerencsés nyertes közel 1,4 milliárd forintért jelentkezhet.\r

","id":"20201213_Elvittek_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525dcef0-d201-4874-8fdb-f05535b88cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Elvittek_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","timestamp":"2020. december. 13. 17:02","title":"Elvitték a hatos lottó főnyereményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]