[{"available":true,"c_guid":"21443728-bf72-4c8e-aa36-a1d0898a9676","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már online is igénybe vehető a BKK Telebusz szolgáltatása, pár kattintással jelezhető az utazási igény.","shortLead":"Már online is igénybe vehető a BKK Telebusz szolgáltatása, pár kattintással jelezhető az utazási igény.","id":"20201214_Unios_projekt_kereteben_barki_rendelhet_buszt_neten_a_BKKtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21443728-bf72-4c8e-aa36-a1d0898a9676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71244c5-09be-425d-ad42-f32dad0672c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_Unios_projekt_kereteben_barki_rendelhet_buszt_neten_a_BKKtol","timestamp":"2020. december. 14. 12:49","title":"Uniós projekt keretében bárki rendelhet buszt neten a BKK-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba0ac84-db46-413d-becd-3c21ab5b35a0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kanadai viselkedéspszichológusok állítják, hogy ilyen kicsi korban is lehet észszerűen gondolkodni a pénzről. ","shortLead":"Kanadai viselkedéspszichológusok állítják, hogy ilyen kicsi korban is lehet észszerűen gondolkodni a pénzről. ","id":"202050_gyerekek_megtakaritasai_malacuk_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ba0ac84-db46-413d-becd-3c21ab5b35a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ebe8a3-9415-40b7-b3ff-8c5251fcf3f8","keywords":null,"link":"/360/202050_gyerekek_megtakaritasai_malacuk_lesz","timestamp":"2020. december. 13. 16:10","title":"Kiderült, hogy már a 3 évesek is tudnak jól dönteni pénzügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elébe megy a legnagyobb német lap a holnapi döntésnek, amelynek az a tétje, hogy kizárják-e az Európai Néppárt (EPP) parlamenti csoportjából Deutsch Tamást, aki minősíthetetlen szavakkal illette a Néppárt frakcióvezetőjét, Manfred Webert.","shortLead":"Elébe megy a legnagyobb német lap a holnapi döntésnek, amelynek az a tétje, hogy kizárják-e az Európai Néppárt (EPP...","id":"20201215_europai_neppart_fidesz_kizaras_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86388a9c-be00-4489-ac06-25a3dfd52d08","keywords":null,"link":"/360/20201215_europai_neppart_fidesz_kizaras_lapszemle","timestamp":"2020. december. 15. 07:30","title":"Süddeutsche-elemzés: Deutschnak és a Fidesznek mennie kell a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0a6f16-104a-410c-9f69-6ededac11c4c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Red Bull holland versenyzője az Abu-Dzabi Nagydíjon végig maga mögött tudta tartani az egész szezonban fölényben lévő Mercedeseket.\r

","shortLead":"A Red Bull holland versenyzője az Abu-Dzabi Nagydíjon végig maga mögött tudta tartani az egész szezonban fölényben lévő...","id":"20201213_Verstappen_huzta_be_az_idenyzarot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f0a6f16-104a-410c-9f69-6ededac11c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0c29d3-eb98-4a9d-88db-da326849f292","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_Verstappen_huzta_be_az_idenyzarot","timestamp":"2020. december. 13. 16:32","title":"Verstappen húzta be az F1-es idényzárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt szerint a mai 16 évesek már fiatal felnőttek.","shortLead":"Az ellenzéki párt szerint a mai 16 évesek már fiatal felnőttek.","id":"20201214_valasztoi_korhatar_16_ev_jobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb13cb2-8a10-4850-ae47-735353115362","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_valasztoi_korhatar_16_ev_jobbik","timestamp":"2020. december. 14. 17:30","title":"16 évre csökkentené a választói korhatárt a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4357605-b40a-4052-bd94-a8ea1455d325","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A végéhez közeledik ugyan, de tartogat még meglepetéseket ez az év. ","shortLead":"A végéhez közeledik ugyan, de tartogat még meglepetéseket ez az év. ","id":"20201214_Gyorfi_Pal_Nicsak_ki_vagyok_alarcos_musor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4357605-b40a-4052-bd94-a8ea1455d325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b55ee95-d80c-45f7-9da1-a0371bba49df","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Gyorfi_Pal_Nicsak_ki_vagyok_alarcos_musor","timestamp":"2020. december. 14. 11:20","title":"Váratlan helyen bukkant fel Győrfi Pál, és még a U Can't Touch This-t is elénekelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó egybehangzó sajtóértesülések szerint a német RB Leipzighez igazol. \r

","shortLead":"A labdarúgó egybehangzó sajtóértesülések szerint a német RB Leipzighez igazol. \r

","id":"20201213_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_atigazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b69744-c2ef-477c-b9c0-efd21bafd90c","keywords":null,"link":"/sport/20201213_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_atigazolas","timestamp":"2020. december. 13. 22:10","title":"Szoboszlai: Télen távozom Salzburgból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae38228f-2e4f-44eb-ae3c-2a11790f6a7e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte az a kormány saját műsora.\r

\r

","shortLead":"Szerinte az a kormány saját műsora.\r

\r

","id":"20201214_Fluor_Tomi_Orwelli_dolog_a_Tenyeknek_nevezni_a_TV2_hiradojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae38228f-2e4f-44eb-ae3c-2a11790f6a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9edacbd9-a796-43e5-b10f-096a6c89e92e","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Fluor_Tomi_Orwelli_dolog_a_Tenyeknek_nevezni_a_TV2_hiradojat","timestamp":"2020. december. 14. 11:33","title":"Fluor Tomi: Orwelli dolog Tényeknek nevezni a TV2 híradóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]