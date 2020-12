Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dffea7cc-77f8-4151-a9ed-e6e85969c1fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarország legnagyobb vezetékes földgázelosztójának közel fele már eddig is a felcsúti milliárdos cégcsoportjáé volt.","shortLead":"Magyarország legnagyobb vezetékes földgázelosztójának közel fele már eddig is a felcsúti milliárdos cégcsoportjáé volt.","id":"20201215_tigaz_opus_global_meszaros_csoport_felvasarlas_gazszolgaltato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dffea7cc-77f8-4151-a9ed-e6e85969c1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc0ce86-a833-46ea-b026-b64fe4c8675f","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_tigaz_opus_global_meszaros_csoport_felvasarlas_gazszolgaltato","timestamp":"2020. december. 15. 08:06","title":"Mészáros érdekeltségébe kerülhet a Tigáz másik fele is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az állami és egyházi fenntartású otthonok 40 százalékában érte a lakókat bántalmazás.","shortLead":"Az állami és egyházi fenntartású otthonok 40 százalékában érte a lakókat bántalmazás.","id":"20201216_ujzeland_bentlakasos_bantalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ad7bbb-1ee0-4e04-8978-a70fd6f70174","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_ujzeland_bentlakasos_bantalmazas","timestamp":"2020. december. 16. 06:48","title":"Százezreket bántalmaztak Új-Zéland bentlakásos otthonaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d88cb9-53e5-4787-bf97-0a35ef05ebd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer darab szinkronizált, magyar nyelvű film közül válogathatnak korlátlanul, díjmentesen a Telekom otthoni tévészolgáltatásának előfizetői, karácsonytól másfél héten át. Aki nem ügyfél, de regisztrál a TV GO szolgáltatásra, jó pár ingyenesen nézhető filmet az is kap.","shortLead":"Több ezer darab szinkronizált, magyar nyelvű film közül válogathatnak korlátlanul, díjmentesen a Telekom otthoni...","id":"20201215_telekom_moziklub_teljes_filmek_magyarul_ingyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82d88cb9-53e5-4787-bf97-0a35ef05ebd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0b67bb-cd90-4f93-9b3e-56cc8c6edd3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_telekom_moziklub_teljes_filmek_magyarul_ingyen","timestamp":"2020. december. 15. 14:03","title":"Ingyen nézhetővé tesz 6000 filmet ügyfeleinek a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d76534-3a92-4368-a498-c233a52c4770","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai, svéd és brit kutatók szerint testünk jelzéseiből kiolvasható, ha hosszabb ideig tartó küzdelemre lesz szüksége a koronavírus-fertőzés leküzdéséhez.","shortLead":"Amerikai, svéd és brit kutatók szerint testünk jelzéseiből kiolvasható, ha hosszabb ideig tartó küzdelemre lesz...","id":"20201215_elhuzodo_koronavirus_fertozes_long_covid_19_tunetek_etvagytalansag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7d76534-3a92-4368-a498-c233a52c4770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e22cc98-60b9-406e-98b5-cc0057c80061","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_elhuzodo_koronavirus_fertozes_long_covid_19_tunetek_etvagytalansag","timestamp":"2020. december. 15. 08:03","title":"Ez a két tünet jelezheti, hogy a koronavírus hosszabb ideig rombol majd a szervezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e836c6-b428-44f8-afd6-b72802bb6689","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különféle mobileszközök prémiumkategóriás testre szabásáról ismert orosz Caviar cég most olyan iPhone 12 Prókkal rukkol ki, amelyek különleges anyagból készülnek, és még Steve Jobs aláírása, sőt garbójának egy pici darabja is megjelenik a hátoldalukon.","shortLead":"A különféle mobileszközök prémiumkategóriás testre szabásáról ismert orosz Caviar cég most olyan iPhone 12 Prókkal...","id":"20201215_caviar_luxus_iphone_12_pro_steve_jobs_alairasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0e836c6-b428-44f8-afd6-b72802bb6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87530c1-c786-49f7-9dc6-8b530ad36774","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_caviar_luxus_iphone_12_pro_steve_jobs_alairasaval","timestamp":"2020. december. 15. 11:03","title":"Akinek sok pénze van, Steve Jobs aláírásos iPhone 12-t vehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ff3fb0-6844-4aa8-bdd3-f20b0f7959ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Chicago és az All That Jazz színésznője 71 éves volt.","shortLead":"A Chicago és az All That Jazz színésznője 71 éves volt.","id":"20201215_Meghalt_Ann_Reinking","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41ff3fb0-6844-4aa8-bdd3-f20b0f7959ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cb8b8b-2c16-4d83-afc9-85fe7cf84931","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Meghalt_Ann_Reinking","timestamp":"2020. december. 15. 08:28","title":"Meghalt Ann Reinking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9848ad31-e686-416c-9a72-59f8fe5e43c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A 2021. február 28-i minőségmegőrzési idővel jelölt, 250 grammos termék etilén-oxidot tartalmaz.","shortLead":"A 2021. február 28-i minőségmegőrzési idővel jelölt, 250 grammos termék etilén-oxidot tartalmaz.","id":"20201215_Naturmind_fekete_szezammag_Nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9848ad31-e686-416c-9a72-59f8fe5e43c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c914d7e7-b50e-4958-8ffc-97fcaa4dedb3","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Naturmind_fekete_szezammag_Nebih","timestamp":"2020. december. 15. 18:10","title":"Szennyezett a Naturmind egyik terméke, rendszeres fogyasztása növeli a rák kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8faa920f-5f57-4158-8c15-47b780a80b2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint ezer beküldött videónál járnak csak idén. ","shortLead":"Több mint ezer beküldött videónál járnak csak idén. ","id":"20201216_A_lengyeleknel_a_civil_autosok_videoival_buntet_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8faa920f-5f57-4158-8c15-47b780a80b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b4316d-698a-4a39-aabb-8e5c39e0d804","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_A_lengyeleknel_a_civil_autosok_videoival_buntet_a_rendorseg","timestamp":"2020. december. 16. 10:59","title":"Civil autósok videói alapján szórja a bírságokat a lengyel rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]