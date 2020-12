Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82d88cb9-53e5-4787-bf97-0a35ef05ebd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer darab szinkronizált, magyar nyelvű film közül válogathatnak korlátlanul, díjmentesen a Telekom otthoni tévészolgáltatásának előfizetői, karácsonytól másfél héten át. Aki nem ügyfél, de regisztrál a TV GO szolgáltatásra, jó pár ingyenesen nézhető filmet az is kap.","shortLead":"Több ezer darab szinkronizált, magyar nyelvű film közül válogathatnak korlátlanul, díjmentesen a Telekom otthoni...","id":"20201215_telekom_moziklub_teljes_filmek_magyarul_ingyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82d88cb9-53e5-4787-bf97-0a35ef05ebd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0b67bb-cd90-4f93-9b3e-56cc8c6edd3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_telekom_moziklub_teljes_filmek_magyarul_ingyen","timestamp":"2020. december. 15. 14:03","title":"Ingyen nézhetővé tesz 6000 filmet ügyfeleinek a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dolomit Kft. annak ellenére rendszeres beszállítója a nagy állami beruházásoknak, hogy drágábban dolgozik a konkurenciánál.","shortLead":"A Dolomit Kft. annak ellenére rendszeres beszállítója a nagy állami beruházásoknak, hogy drágábban dolgozik...","id":"20201216_Orban_gyozo_dolomit_kft_arazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4496b239-8f74-4bb7-b6f2-a3b64b8be380","keywords":null,"link":"/kkv/20201216_Orban_gyozo_dolomit_kft_arazas","timestamp":"2020. december. 16. 06:55","title":"Orbán apjának cége akár 60-70 százalékkal árazza túl termékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcb4cc8-0105-4993-a5a2-692f804dfbb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Orfűi-tóba ugrott be egy férfi és megölt egy hattyút.","shortLead":"Az Orfűi-tóba ugrott be egy férfi és megölt egy hattyút.","id":"20201215_orfu_hattyu_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfcb4cc8-0105-4993-a5a2-692f804dfbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9396fa-c473-40a6-942c-39ee999d64ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_orfu_hattyu_ugyeszseg","timestamp":"2020. december. 15. 17:10","title":"Börtönbe küldené az ügyészség a hattyú nyakát eltörő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő 4–6 hónap lehet a járvány legembertpróbálóbb időszaka – véli az egészségügyi témákban is egyre gyakrabban felszólaló Bill Gates, a Microsoft milliárdos társalapítója.","shortLead":"A következő 4–6 hónap lehet a járvány legembertpróbálóbb időszaka – véli az egészségügyi témákban is egyre gyakrabban...","id":"20201215_bill_gates_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fd3a14-2484-4855-bbe3-cb1a1d09d25c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_bill_gates_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 15. 10:33","title":"Bill Gates szerint még csak ezután jöhet a járvány legnehezebb időszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86925f78-0bea-4a8b-b163-45c02a180ef3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi koponyákból emelt azték torony újabb részét, a korábban felfedezett 676 mellé újabb 119 koponyát tártak fel Mexikóvárosban.","shortLead":"Az emberi koponyákból emelt azték torony újabb részét, a korábban felfedezett 676 mellé újabb 119 koponyát tártak fel...","id":"20201215_mexikovaros_templo_mayor_aztek_torony_koponyafal_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86925f78-0bea-4a8b-b163-45c02a180ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a56bc4-0e36-4548-8224-2235e45cfbe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_mexikovaros_templo_mayor_aztek_torony_koponyafal_video","timestamp":"2020. december. 15. 07:33","title":"Már 795 emberi koponyára bukkantak az ősi azték templomban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06143722-92e6-40e5-8123-f74d57d1841b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky már hónapokkal a Cyberpunk 2077 debütálása előtt sok ezernyi támadási kísérletet azonosított, melyekkel a nagyon várt videojáték rajongóit igyekeztek becserkészni a kiberbűnözők.","shortLead":"A Kaspersky már hónapokkal a Cyberpunk 2077 debütálása előtt sok ezernyi támadási kísérletet azonosított, melyekkel...","id":"20201215_cyberpunk_2077_kiberbunozok_szamitogepes_virus_kaspersky","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06143722-92e6-40e5-8123-f74d57d1841b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f40c8b-8cc9-45ca-8edd-6db6758e5b15","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_cyberpunk_2077_kiberbunozok_szamitogepes_virus_kaspersky","timestamp":"2020. december. 15. 13:33","title":"Nem csak a játékosok, a csalók is nagyon várták a Cyberpunk 2077-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9848ad31-e686-416c-9a72-59f8fe5e43c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A 2021. február 28-i minőségmegőrzési idővel jelölt, 250 grammos termék etilén-oxidot tartalmaz.","shortLead":"A 2021. február 28-i minőségmegőrzési idővel jelölt, 250 grammos termék etilén-oxidot tartalmaz.","id":"20201215_Naturmind_fekete_szezammag_Nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9848ad31-e686-416c-9a72-59f8fe5e43c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c914d7e7-b50e-4958-8ffc-97fcaa4dedb3","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Naturmind_fekete_szezammag_Nebih","timestamp":"2020. december. 15. 18:10","title":"Szennyezett a Naturmind egyik terméke, rendszeres fogyasztása növeli a rák kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b4b6aa-8380-4244-9f5f-efdfb5843539","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vadászati világkiállítás nem drága, mert lesz más kiállítás is a helyszínén, ráadásul az 1971-es kiállítás Semjén Zsoltnak nagy élmény volt. Az egyházak támogatása ötszörösére nőtt. A KDNP elnöke szerint a magánéletében mindenki azt csinál, amit akar, de ebből nem formálhat politikát.","shortLead":"A vadászati világkiállítás nem drága, mert lesz más kiállítás is a helyszínén, ráadásul az 1971-es kiállítás Semjén...","id":"20201214_Semjen_Zsolt_mondott_par_indokot_a_tizmilliardos_vadaszati_kiallitasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8b4b6aa-8380-4244-9f5f-efdfb5843539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f850009-9db1-4a9a-b726-6d62e3a29069","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_Semjen_Zsolt_mondott_par_indokot_a_tizmilliardos_vadaszati_kiallitasra","timestamp":"2020. december. 14. 13:34","title":"Semjén Zsolt mondott pár indokot a tízmilliárdos vadászati kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]