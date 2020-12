Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddiginél sokkal szigorúbb digitális szabályokat vezethetnek be Európában.","shortLead":"Az eddiginél sokkal szigorúbb digitális szabályokat vezethetnek be Európában.","id":"20201215_EU_techcegek_szabalyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5726b782-d293-4f02-a089-4d0b0038f037","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_EU_techcegek_szabalyok","timestamp":"2020. december. 15. 20:49","title":"Megregulázná az EU a legnagyobb techcégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Önkormányzat adja a teszteket, 5 ezer budapesti élhet a lehetőséggel. ","shortLead":"A Fővárosi Önkormányzat adja a teszteket, 5 ezer budapesti élhet a lehetőséggel. ","id":"20201216_fovaros_ingyenes_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b551bfb9-c50b-45d7-a398-dc865e72ac73","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_fovaros_ingyenes_teszt","timestamp":"2020. december. 16. 14:12","title":"Aki gyors, ingyen teszteltetheti magát karácsony előtt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8bb38cb-9610-4d7a-b988-d00b43e6fae6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók \"jelentős részénél\" nem elérhető a Google levelezőszolgáltatása – közölte kedden éjjel a vállalat.","shortLead":"A felhasználók \"jelentős részénél\" nem elérhető a Google levelezőszolgáltatása – közölte kedden éjjel a vállalat.","id":"20201215_gmail_hiba_leallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8bb38cb-9610-4d7a-b988-d00b43e6fae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56afd602-7728-4351-a2d7-c71368283785","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_gmail_hiba_leallas","timestamp":"2020. december. 15. 22:54","title":"Gond van a Gmailnél, sokaknál levelek helyett csak hibaüzenetek jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rácz Zsuzsa leporolta a családokért felelős tárca nélküli miniszter tíz évvel ezelőtti írását, amellyel különdíjat nyert a Terézanyu pályázaton.

","shortLead":"Rácz Zsuzsa leporolta a családokért felelős tárca nélküli miniszter tíz évvel ezelőtti írását, amellyel különdíjat...","id":"20201215_Amikor_Novak_Katalin_meg_unta_a_bargyu_mesekonyveket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00290504-88ca-4c99-9e85-c531e0f9d937","keywords":null,"link":"/elet/20201215_Amikor_Novak_Katalin_meg_unta_a_bargyu_mesekonyveket","timestamp":"2020. december. 15. 15:29","title":"Amikor Novák Katalin még unta a „bárgyú mesekönyveket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0b3ab3-8bba-4667-9b06-1af233edadab","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope) nevű rádiótávcső a valaha épített legnagyobb és legérzékenyebb rádióteleszkóp.","shortLead":"A FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope) nevű rádiótávcső a valaha épített legnagyobb és...","id":"20201216_kina_fast_radioteleszkop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d0b3ab3-8bba-4667-9b06-1af233edadab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46f12e7-1b00-448a-a323-f09ade1eacb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_kina_fast_radioteleszkop","timestamp":"2020. december. 16. 11:33","title":"Kína megnyitja az 500 méter átmérőjű rádióteleszkópját, külföldi kutatók is használhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15be56-b247-4dae-9d13-895ffa95fc2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt hetek kedvező adatai alapján épp újranyitottak a bevásárlóközpontok Katalóniában.","shortLead":"Az elmúlt hetek kedvező adatai alapján épp újranyitottak a bevásárlóközpontok Katalóniában.","id":"20201214_spanyolorszag_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a15be56-b247-4dae-9d13-895ffa95fc2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4e6d50-8e0f-4fd7-9305-20a014d94555","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_spanyolorszag_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. december. 14. 21:49","title":"Spanyolországban öt hét után ismét gyorsulni kezdett a járvány terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec335e79-d427-4540-9069-c651a4c1289d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aranyiparban intézménynek számító George Gero 84 évesen hunyt el New Yorkban.","shortLead":"Az aranyiparban intézménynek számító George Gero 84 évesen hunyt el New Yorkban.","id":"20201215_Elhunyt_a_magyar_szarmazasu_George_Gero_az_aranyipar_egyik_legismertebb_alakja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec335e79-d427-4540-9069-c651a4c1289d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a9635b-be98-4cce-82b4-055a54c9b270","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_Elhunyt_a_magyar_szarmazasu_George_Gero_az_aranyipar_egyik_legismertebb_alakja","timestamp":"2020. december. 15. 12:17","title":"Elhunyt a magyar származású George Gero, az aranyipar egyik legismertebb alakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256e8a9b-7123-4c2b-a8c2-72b74e756feb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vagy megállás nélkül dolgozott, és nem volt ideje sem magára, sem a szeretteire, vagy egyik napról a másikra ez megszűnt, és temérdek ideje lett – foglalja össze az idei évet Mészáros Béla. És bár a színész ebben az időszakban sokat tudott magával foglalkozni, egy idő után rájött, hogy talán nem is kellene. Mert sokkal jobb, ha inkább másokkal foglalkozik, sokan vannak ugyanis, akiknek segítségre van szükségük. Vagy legalább egy szendvicsre. ","shortLead":"Vagy megállás nélkül dolgozott, és nem volt ideje sem magára, sem a szeretteire, vagy egyik napról a másikra...","id":"20201215_Meszaros_Bela_2020_a_vegletek_eve_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=256e8a9b-7123-4c2b-a8c2-72b74e756feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a62d2b-c3e1-498c-a545-04ecf890c3ea","keywords":null,"link":"/elet/20201215_Meszaros_Bela_2020_a_vegletek_eve_volt","timestamp":"2020. december. 15. 12:00","title":"Mészáros Béla: 2020 a végletek éve volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]