Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlátható viszonyokat teremtene a Magyar Orvosi Kamara a szülész-nőgyógyászoknál, a kismama szerződés ellenében választhatna olyan orvost, akinél állami kórházban szülni fog. ","shortLead":"Átlátható viszonyokat teremtene a Magyar Orvosi Kamara a szülész-nőgyógyászoknál, a kismama szerződés ellenében...","id":"20201217_magyar_orvosi_kamara_szulesz_orvosvalasztas_halapenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfd4ea9-1057-401d-8bbc-4fc1ad26da4f","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_magyar_orvosi_kamara_szulesz_orvosvalasztas_halapenz","timestamp":"2020. december. 17. 14:27","title":"7 milliárd forint hálapénzt fizethetnek a nők a szülésért, a kamara szerződéshez kötné az orvosválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sajtóhírek szerint két cég akarja megvenni tőle a Diósgyőrt működtető cégét.","shortLead":"Sajtóhírek szerint két cég akarja megvenni tőle a Diósgyőrt működtető cégét.","id":"20201216_leisztinger_tamas_dvtk_arago","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67558a95-909f-4691-a769-c2cb45c84f9d","keywords":null,"link":"/kkv/20201216_leisztinger_tamas_dvtk_arago","timestamp":"2020. december. 16. 08:44","title":"Kiszállhat a fociból Leisztinger Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885889e9-3865-4b7b-bb6c-0c8aedf13ca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ők lehetnek a járvány nyolcadik és a kilencedik mentős áldozata.","shortLead":"Ők lehetnek a járvány nyolcadik és a kilencedik mentős áldozata.","id":"20201216_koronavirus_meghalt_ket_mentoapolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=885889e9-3865-4b7b-bb6c-0c8aedf13ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3faef2db-5516-446d-b09b-8cc04a50629c","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_koronavirus_meghalt_ket_mentoapolo","timestamp":"2020. december. 16. 19:12","title":"Meghalt újabb két mentőápoló a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5caf3d8-9c56-4452-a3dd-62005e2d340f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak forgalmazni, de használni sem szabad idén szilveszterkor pirotechnikai termékeket.","shortLead":"Nem csak forgalmazni, de használni sem szabad idén szilveszterkor pirotechnikai termékeket.","id":"20201216_szilveszter_koronavirus_korlatozas_tuzijatek_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5caf3d8-9c56-4452-a3dd-62005e2d340f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e054b31-b7fa-4f92-a566-f432e1d805f9","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_szilveszter_koronavirus_korlatozas_tuzijatek_birsag","timestamp":"2020. december. 16. 21:19","title":"150 ezres bírságot is kaphat, aki szilveszterkor tűzijátékozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c25dd6e-af69-4412-bada-7dba5d92acef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy főre jutó tényleges egyéni fogyasztás tekintetében továbbra is a sereghajtók között vagyunk az EU-ban.","shortLead":"Az egy főre jutó tényleges egyéni fogyasztás tekintetében továbbra is a sereghajtók között vagyunk az EU-ban.","id":"20201215_Magyarorszag_EU_GDP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c25dd6e-af69-4412-bada-7dba5d92acef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58bec39-bebc-41b5-8208-4ecedd174d9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_Magyarorszag_EU_GDP","timestamp":"2020. december. 15. 15:55","title":"Magyarországnál csak két ország szegényebb az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d56ec7-c342-4d5e-8a9e-fc469b68d4fe","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az EJI tavasszal már kiosztott 90 millió forintot a nehéz helyzetbe került előadóművészeknek.","shortLead":"Az EJI tavasszal már kiosztott 90 millió forintot a nehéz helyzetbe került előadóművészeknek.","id":"20201217_Gyorssegely_EJI_eloadomuvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75d56ec7-c342-4d5e-8a9e-fc469b68d4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12113ce-788b-435c-bf42-7956df712af9","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Gyorssegely_EJI_eloadomuvesz","timestamp":"2020. december. 17. 07:33","title":"70 ezer forintos gyorssegélyt kap több száz magyar előadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47de2388-8ef3-4c22-86bf-6a85d097b1f1","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Az egyik piacvezetőként számontartott társaság vezetőjét is őrizetbe vették – értesült a hvg.hu.","shortLead":"Az egyik piacvezetőként számontartott társaság vezetőjét is őrizetbe vették – értesült a hvg.hu.","id":"20201216_Tucatnyi_biztonsagi_ceghez_vonult_ki_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47de2388-8ef3-4c22-86bf-6a85d097b1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3efacd-7c5f-43a3-9f2e-7155ad72c7b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Tucatnyi_biztonsagi_ceghez_vonult_ki_a_NAV","timestamp":"2020. december. 16. 12:56","title":"Harminc-negyven biztonsági céghez vonult ki a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ca3b63-7288-4e92-94a2-0f14b9d99150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem is érdemes lefordítani magyarra a breakout szoba kifejezést (a szó egyébként kitörést jelent), a lényeg az, hogy egy online értekezlet néhány résztvevője külön is elvonulhat. A funkciót a Zoom után a Microsoft Teams ügyfelei is elérhetik.","shortLead":"Nem is érdemes lefordítani magyarra a breakout szoba kifejezést (a szó egyébként kitörést jelent), a lényeg az...","id":"20201217_breakout_room_funkcio_microsoft_teams","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8ca3b63-7288-4e92-94a2-0f14b9d99150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e290ab6e-a050-4c5e-b94d-dcafdee54236","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_breakout_room_funkcio_microsoft_teams","timestamp":"2020. december. 17. 11:03","title":"Félrevonulna egy online értekezleten? Már a Teamsben is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]