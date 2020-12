Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"423a8d88-6c37-48c1-8a14-45365ea8835a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állítólag a vaságyék-technika egy 300 éves gyakorlat, és bár nézni is fájdalmas, nem befolyásolja a termékenységet sem.","shortLead":"Állítólag a vaságyék-technika egy 300 éves gyakorlat, és bár nézni is fájdalmas, nem befolyásolja a termékenységet sem.","id":"20201217_Hatalmas_faoszloppal_dongeti_az_agyekat_egy_kungfu_mester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=423a8d88-6c37-48c1-8a14-45365ea8835a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32926e84-139f-4e15-918a-e48e911583eb","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Hatalmas_faoszloppal_dongeti_az_agyekat_egy_kungfu_mester","timestamp":"2020. december. 17. 10:26","title":"Hatalmas faoszloppal döngeti az ágyékát egy kungfumester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ee52b5-fc57-4455-a0e5-dda6031474e0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járványszkeptikus patikus ügye után a kútba ugrás szakértőjévé vált Litkai Gergely. Sőt, a nemzeti konzultáció mintájára azt is megszavaztatná, hogy mi legyen a valóság.","shortLead":"A járványszkeptikus patikus ügye után a kútba ugrás szakértőjévé vált Litkai Gergely. Sőt, a nemzeti konzultáció...","id":"20201218_Duma_Aktual_Godeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1ee52b5-fc57-4455-a0e5-dda6031474e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708fe8a8-6933-456d-a164-5a27ecf3820b","keywords":null,"link":"/360/20201218_Duma_Aktual_Godeny","timestamp":"2020. december. 18. 17:00","title":"Duma Aktuál Gődény Györgyről: Rájár a rúd a szakállasokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed3f6bf-59bf-4359-be32-932d3e300b6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google kereső a kiterjesztett valóság segítségével 3D-s objektumokat is képes megjeleníteni. Ez mostantól A mandalori egyik főszereplőjére is igaz.","shortLead":"A Google kereső a kiterjesztett valóság segítségével 3D-s objektumokat is képes megjeleníteni. Ez mostantól A mandalori...","id":"20201217_baby_yoda_mandalorian_google_kiterjesztett_valosag_ar_3d","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ed3f6bf-59bf-4359-be32-932d3e300b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddd7039-b846-4f15-953d-d4c169062f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_baby_yoda_mandalorian_google_kiterjesztett_valosag_ar_3d","timestamp":"2020. december. 17. 20:03","title":"Észrevette? Baby yodás meglepetés került a Google-be, így hívhatja elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Novemberben 6,7 százalékkal kevesebb új személyautót értékesítettek itthon, mint tavaly ilyenkor. ","shortLead":"Novemberben 6,7 százalékkal kevesebb új személyautót értékesítettek itthon, mint tavaly ilyenkor. ","id":"20201217_az_europai_atlagnal_jobban_teljesit_a_magyar_uj_auto_piac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8bd9a8-89fb-47fa-8a55-e27235d62a58","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_az_europai_atlagnal_jobban_teljesit_a_magyar_uj_auto_piac","timestamp":"2020. december. 17. 09:31","title":"Az európai átlagnál jobban teljesít a magyar újautó-piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Victor Gevers októberben beszélt arról, hogy milyen egyszerű módszerrel sikerült bejutnia az amerikai elnök fiókjába.","shortLead":"Victor Gevers októberben beszélt arról, hogy milyen egyszerű módszerrel sikerült bejutnia az amerikai elnök fiókjába.","id":"20201217_donald_trump_twitter_fiok_victor_geveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca922e5-51e7-40f0-a31a-3aaecae4b1fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_donald_trump_twitter_fiok_victor_geveres","timestamp":"2020. december. 17. 10:40","title":"Tényleg feltörték Donald Trump Twitter-fiókját októberben, de nem büntetik meg a „hackert”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec515d8-9c7d-46ee-a655-8311be762f45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hónappal a bemutató előtt felkerült a YouTube-ra egy videó, amin a Galaxy S21 Plus látható. Ilyesmit csak a készülék leleplezése után szoktak közzétenni.","shortLead":"Egy hónappal a bemutató előtt felkerült a YouTube-ra egy videó, amin a Galaxy S21 Plus látható. Ilyesmit csak...","id":"20201218_samsung_galaxy_s21_plus_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ec515d8-9c7d-46ee-a655-8311be762f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a9cedb-3d14-4e8d-ae3a-5d217491df10","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_samsung_galaxy_s21_plus_video","timestamp":"2020. december. 18. 14:03","title":"Minden kiderült: videón a még be sem mutatott Samsung Galaxy S21 Plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A háttérben az Eclipse-ügy is felsejlik. Már börtönben ül, akit a férfi megölésével gyanúsítanak. ","shortLead":"A háttérben az Eclipse-ügy is felsejlik. Már börtönben ül, akit a férfi megölésével gyanúsítanak. ","id":"20201218_eltunt_ferfi_11_ev_megtalaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babe74cf-ae72-4bb4-976c-8b53c252e0f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_eltunt_ferfi_11_ev_megtalaltak","timestamp":"2020. december. 18. 06:22","title":"11 év után találhatták meg egy eltűnt focista holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a01c76e-f37a-49bc-8568-28f7f570831b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főúri attitűdhöz nem feltétlen illik a nagy csomagtartós családi kiszerelés, de szerencsére mindig vannak különcök, akik, ha valami nem létezik legyártatják. ","shortLead":"A főúri attitűdhöz nem feltétlen illik a nagy csomagtartós családi kiszerelés, de szerencsére mindig vannak különcök...","id":"20201216_Egeszen_szokatlan_a_kombi_RollsRoyce_de_letezik_es_elado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a01c76e-f37a-49bc-8568-28f7f570831b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968f5b78-d11b-4ae2-8862-ed1f19fd4659","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_Egeszen_szokatlan_a_kombi_RollsRoyce_de_letezik_es_elado","timestamp":"2020. december. 18. 05:28","title":"Egészen szokatlan a kombi Rolls-Royce, de létezik és eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]