Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa0c80da-8009-4f5d-8b5c-1091344614e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 385 lóerős motorral szerelt német izomautó végsebessége megközelíti a 300 km/h-t. ","shortLead":"A 385 lóerős motorral szerelt német izomautó végsebessége megközelíti a 300 km/h-t. ","id":"20201220_idokapszula_keveset_hasznalt_mercedes_amg_560_sec_60_var_uj_gazdara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa0c80da-8009-4f5d-8b5c-1091344614e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bd3a1d-b52a-4004-a4ea-bf54be90a9db","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_idokapszula_keveset_hasznalt_mercedes_amg_560_sec_60_var_uj_gazdara","timestamp":"2020. december. 20. 06:41","title":"1986-os időkapszula: keveset használt Mercedes AMG 560 SEC 6.0 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izraelben a koronavírus elleni vakcinát elsőként a kormányfőnek adták be.","shortLead":"Izraelben a koronavírus elleni vakcinát elsőként a kormányfőnek adták be.","id":"20201219_Netanjahut_beoltottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e49e79-08cd-453a-b8b3-370f2f0c6fa2","keywords":null,"link":"/vilag/20201219_Netanjahut_beoltottak","timestamp":"2020. december. 19. 20:55","title":"Netanjahut beoltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930f4fb9-032e-4cc6-a7d7-9c4bb811ef1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zeneválogatással ünnepeljük a téli napéjegyenlőséget és a különös Jupiter–Szaturnusz-konstellációt. ","shortLead":"Zeneválogatással ünnepeljük a téli napéjegyenlőséget és a különös Jupiter–Szaturnusz-konstellációt. ","id":"20201221_Hallgasson_zeneket_bolygoegyuttallashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=930f4fb9-032e-4cc6-a7d7-9c4bb811ef1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8281dc37-2d10-4cb7-ab2f-82ae72e2f2ce","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Hallgasson_zeneket_bolygoegyuttallashoz","timestamp":"2020. december. 21. 14:30","title":"Hallgasson zenéket bolygóegyüttálláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b759e9e4-9539-4493-aa4a-4e888e64ed77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KerekMese csatorna áprilisban 948 milliós nézettségnél járt a YouTube-on. Alapítói akkor úgy döntöttek, saját weboldalukon folytatják. Megpróbálták, de nemrég rájöttek, hogy mindenkinek jobb lesz, ha továbbra is a YouTube-on teszik közzé a meséket.","shortLead":"A KerekMese csatorna áprilisban 948 milliós nézettségnél járt a YouTube-on. Alapítói akkor úgy döntöttek, saját...","id":"20201221_legnepszerubb_magyar_youtube_csatorna_kerekmese_videoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b759e9e4-9539-4493-aa4a-4e888e64ed77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9fac62-2ab6-48f3-a533-71687b533e94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_legnepszerubb_magyar_youtube_csatorna_kerekmese_videoi","timestamp":"2020. december. 21. 00:03","title":"Visszatért a YouTube-ra a legnépszerűbb magyar csatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földtől körülbelül 4,2 fényévre lévő, a Proxima Centauri közeléből érkezett rádiójelet fogtak be csillagászok, akik a fejlett földönkívüli intelligencia után kutatnak.","shortLead":"A Földtől körülbelül 4,2 fényévre lévő, a Proxima Centauri közeléből érkezett rádiójelet fogtak be csillagászok, akik...","id":"20201221_radiojel_huha_wow_jel_csillagaszat_proxima_centauri_breakthrough_listen_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088c4c2f-e2ea-44cb-b0cb-ef0eab0ff730","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_radiojel_huha_wow_jel_csillagaszat_proxima_centauri_breakthrough_listen_urkutatas","timestamp":"2020. december. 21. 10:23","title":"Érdekes rádiójel jött az űrből, akár mesterséges forrásból is származhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legjobb edzőnek járó díjat Jürgen Klopp kapta.","shortLead":"A legjobb edzőnek járó díjat Jürgen Klopp kapta.","id":"20201221_lewis_hamilton_ev_sportoloja_forma_1_jurgen_klopp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347939c6-4852-4e95-8585-0357d836cbac","keywords":null,"link":"/sport/20201221_lewis_hamilton_ev_sportoloja_forma_1_jurgen_klopp","timestamp":"2020. december. 21. 09:11","title":"Lewis Hamilton az év sportolója a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c3216c-3fe1-41aa-8d82-87fb4cb4f2d7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tim Burton hátborzongatóan szórakoztató karácsonyi meséje és Wes Anderson már-már klasszikusnak tekinthető rókafabulája a HVG ajánlójában.","shortLead":"Tim Burton hátborzongatóan szórakoztató karácsonyi meséje és Wes Anderson már-már klasszikusnak tekinthető rókafabulája...","id":"20201220_Csontvazy_Izsak_es_a_tisztes_rokapolgar__Karacsonyi_mesefilm_ajanlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36c3216c-3fe1-41aa-8d82-87fb4cb4f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3802ed-590c-4c71-b042-094bd1f8a4f2","keywords":null,"link":"/360/20201220_Csontvazy_Izsak_es_a_tisztes_rokapolgar__Karacsonyi_mesefilm_ajanlo","timestamp":"2020. december. 20. 08:30","title":"Túszul ejtett télapó és egy tisztes rókapolgár - Karácsonyi mesefilm ajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megkérdezett vásárlók negyede innen rendelne. Közel ugyanennyien vannak azok is, akiket viszont egyáltalán nem érdekel az internetes bevásárlás.","shortLead":"A megkérdezett vásárlók negyede innen rendelne. Közel ugyanennyien vannak azok is, akiket viszont egyáltalán nem...","id":"20201221_online_rendeles_boltlancok_lidl_nepszeru_lenne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168c5206-d53c-460c-9fe1-6468d2a2d8ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_online_rendeles_boltlancok_lidl_nepszeru_lenne","timestamp":"2020. december. 21. 07:46","title":"Ha lenne online boltja, piacvezető lehetne a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]