Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22a745d2-d5a1-41be-ac19-62efff9279ec","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Egymásnak eresztettük a OnePlus 8T-t és a Xiaomi Mi 10T Prót, két új 5G-s okostelefont, melyek valamivel 200 ezer forint felett kínálnak szinte komplett felsőkategóriás szolgáltatáskört. ","shortLead":"Egymásnak eresztettük a OnePlus 8T-t és a Xiaomi Mi 10T Prót, két új 5G-s okostelefont, melyek valamivel 200 ezer...","id":"20201219_oneplus_8t_xiaomi_mi_10t_pro_olcso_5g_csucsmobil_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22a745d2-d5a1-41be-ac19-62efff9279ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79cd078-eeb9-4643-a9cb-6cfb9272e04e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_oneplus_8t_xiaomi_mi_10t_pro_olcso_5g_csucsmobil_teszt_velemeny","timestamp":"2020. december. 19. 20:00","title":"T, mint telitalálat? Teszten két jó áron kínált 5G-s csúcsmobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ad1999-0738-4dfc-bf67-d271be05712f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elefántok számának fogyatkozásáról tanúskodik egy 487 éve elsüllyedt hajó rakománya – számolt be egy új kutatásról a BBC.","shortLead":"Az elefántok számának fogyatkozásáról tanúskodik egy 487 éve elsüllyedt hajó rakománya – számolt be egy új kutatásról...","id":"20201221_bom_jesus_1553_roncsai_rakomanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5ad1999-0738-4dfc-bf67-d271be05712f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24393b2d-c74e-4110-a19c-4833ec6ea081","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_bom_jesus_1553_roncsai_rakomanya","timestamp":"2020. december. 21. 07:33","title":"Véletlenül találtak rá egy 487 éve elsüllyedt hajó roncsára és rakományára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06eb07a6-612f-4f26-9149-b4e30abdbf26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szél Bernadett, Szabó Szabolcs és Hadházy Ákos szerint az Orbán Viktor által bejelentett intézkedésnek semmi köze a válságkezeléshez.","shortLead":"Szél Bernadett, Szabó Szabolcs és Hadházy Ákos szerint az Orbán Viktor által bejelentett intézkedésnek semmi köze...","id":"20201220_Fuggetlen_orszaggyulesi_kepviselok_is_tiltakoznak_az_iparuzesi_ado_csokkentese_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06eb07a6-612f-4f26-9149-b4e30abdbf26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9ba1b1-2f5d-49f5-bd3d-cc1be603b477","keywords":null,"link":"/kkv/20201220_Fuggetlen_orszaggyulesi_kepviselok_is_tiltakoznak_az_iparuzesi_ado_csokkentese_ellen","timestamp":"2020. december. 20. 08:52","title":"Szél: Orbán inkább Mészáros Lőrincet adóztassa meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7057f171-33da-4209-b067-4de0505bbfdd","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Még az év elején se gondolta volna senki, milyen jelentős előrelépést hoz a járvány az orvos-beteg kapcsolatban. Mi várható még? – erről is kérdeztük Meskó Bertalan orvosijövő-kutatót, a The Medical Futurist Institute vezetőjét.","shortLead":"Még az év elején se gondolta volna senki, milyen jelentős előrelépést hoz a járvány az orvos-beteg kapcsolatban. Mi...","id":"202051__mesko_bertalan__egeszsegugyi_home_officerol_attort_falakrol__a_jovo_elkezdodott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7057f171-33da-4209-b067-4de0505bbfdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49342d3e-136c-4b6a-8d5f-f7cde135ade1","keywords":null,"link":"/360/202051__mesko_bertalan__egeszsegugyi_home_officerol_attort_falakrol__a_jovo_elkezdodott","timestamp":"2020. december. 21. 13:00","title":"Meskó Bertalan: Forradalmat hozott a járvány a gyógyításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"Molnár Péter","category":"360","description":"Őszintétlenül és komolytalanul. ","shortLead":"Őszintétlenül és komolytalanul. ","id":"20201219_Molnar_Peter_Deutsch_Tamas_es_a_retorikai_athidalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a020328-922f-480c-bc26-40c6296214ec","keywords":null,"link":"/360/20201219_Molnar_Peter_Deutsch_Tamas_es_a_retorikai_athidalas","timestamp":"2020. december. 19. 14:50","title":"Molnár Péter: Deutsch Tamás és a retorikai áthidalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3de8de-f97b-4717-bf43-667f6fc71e50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyikükhöz csak feszítővágóval fértek hozzá az összetört autóban.","shortLead":"Az egyikükhöz csak feszítővágóval fértek hozzá az összetört autóban.","id":"20201220_A_korlatozasok_ellenere_bulibol_tartott_haza_ket_fiatal_akik_fanak_csapodtak_egy_autoval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d3de8de-f97b-4717-bf43-667f6fc71e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169045b2-3466-4426-a96f-e22793fd5371","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_A_korlatozasok_ellenere_bulibol_tartott_haza_ket_fiatal_akik_fanak_csapodtak_egy_autoval","timestamp":"2020. december. 20. 20:01","title":"Súlyos balesetet élt túl két fiatal Mélykútnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"2020 hatással volt egyénekre, közösségekre, a politikára és a tudományra. A vírus és a járvány nem csak vért, verítéket és könnyeket hozott - mutatja is az átalakulás irányát.","shortLead":"2020 hatással volt egyénekre, közösségekre, a politikára és a tudományra. A vírus és a járvány nem csak vért, verítéket...","id":"20201220_Economist_Ez_az_ev_mindent_megvaltoztatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b56a445-e45d-4c37-af0d-64aa1f7abd1f","keywords":null,"link":"/360/20201220_Economist_Ez_az_ev_mindent_megvaltoztatott","timestamp":"2020. december. 20. 09:00","title":"Economist: Ez az év mindent megváltoztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A távozó elnök saját külügyminiszterének mondott ellent, egyben ismét féknyúzozott egyet. ","shortLead":"A távozó elnök saját külügyminiszterének mondott ellent, egyben ismét féknyúzozott egyet. ","id":"20201219_Trump_szerint_Kina_all_a_hackertamadasok_mogott_es_a_szavazast_is_igy_csaltak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56ecf36-636c-4186-8690-25034dc76919","keywords":null,"link":"/vilag/20201219_Trump_szerint_Kina_all_a_hackertamadasok_mogott_es_a_szavazast_is_igy_csaltak_el","timestamp":"2020. december. 19. 21:19","title":"Trump szerint Kína áll a hackertámadások mögött, és a szavazást is így csalták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]