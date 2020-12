Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fda9093e-a1a6-4491-8507-0dc68a1f1929","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A személyautókban utazók egy fokkal nagyobb biztonságban vannak, mint a motorral közlekedők, hiszen utóbbinál légzsák sincs, amely védené a vezetőt. Egy svéd vállalat ebből kiindulva kezdett fejlesztésbe, majd alkotta meg motorosok számára a légpárnás nadrágot.","shortLead":"A személyautókban utazók egy fokkal nagyobb biztonságban vannak, mint a motorral közlekedők, hiszen utóbbinál légzsák...","id":"20201221_sweden_ab_motoros_nadrag_legzsak_motorbaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fda9093e-a1a6-4491-8507-0dc68a1f1929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac772db-762d-4274-a84e-3b27427e2080","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_sweden_ab_motoros_nadrag_legzsak_motorbaleset","timestamp":"2020. december. 21. 12:03","title":"Zseniális találmány motorosoknak a nadrág, ami légzsákként fújódik fel, ha baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megkérdezett vásárlók negyede innen rendelne. Közel ugyanennyien vannak azok is, akiket viszont egyáltalán nem érdekel az internetes bevásárlás.","shortLead":"A megkérdezett vásárlók negyede innen rendelne. Közel ugyanennyien vannak azok is, akiket viszont egyáltalán nem...","id":"20201221_online_rendeles_boltlancok_lidl_nepszeru_lenne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168c5206-d53c-460c-9fe1-6468d2a2d8ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_online_rendeles_boltlancok_lidl_nepszeru_lenne","timestamp":"2020. december. 21. 07:46","title":"Ha lenne online boltja, piacvezető lehetne a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután hitellel is támogatják a lakásfelújítási programot, nagyjából százezresre bővülhet az érintettek száma az ingatlan.com szerint. Van is mit felújítani sok ingatlanon.","shortLead":"Miután hitellel is támogatják a lakásfelújítási programot, nagyjából százezresre bővülhet az érintettek száma...","id":"20201221_lakas_felujitas_ingatlan_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d465dcc5-3a8d-406b-836a-0fdef6a25b88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_lakas_felujitas_ingatlan_hitel","timestamp":"2020. december. 21. 08:38","title":"Százezer lakás tulajdonosai szállhatnak be a felújítási programba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201221_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f79ce2-c84f-45e7-a3a8-de59aebde7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_idojaras","timestamp":"2020. december. 21. 05:22","title":"Borúsan indul a hét, de néhol lehet napsütés is hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A versenyhivatal szerint a szolgáltató megtévesztheti a fogyasztókat a DIGINet 1000-es szolgáltatásával, azt ugyanis nem elég beköttetni, a tényleges sebességhez olyan eszközök is kellenek.","shortLead":"A versenyhivatal szerint a szolgáltató megtévesztheti a fogyasztókat a DIGINet 1000-es szolgáltatásával, azt ugyanis...","id":"20201221_gvh_eljaras_digi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a97b50-0a3f-4412-805d-741d32d0d5fa","keywords":null,"link":"/kkv/20201221_gvh_eljaras_digi","timestamp":"2020. december. 21. 13:05","title":"Internetcsomagja miatt vizsgálja a Digi a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f56217-c176-400f-88bb-3f1ac0e0c7f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megugrott a NetPincérnél dolgozó futárok száma. ","shortLead":"Megugrott a NetPincérnél dolgozó futárok száma. ","id":"20201220_Szinesz_es_tevebemondo_is_beallt_futarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52f56217-c176-400f-88bb-3f1ac0e0c7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc9f38e-29b8-48d8-aee6-f7c6dcf9449a","keywords":null,"link":"/kkv/20201220_Szinesz_es_tevebemondo_is_beallt_futarnak","timestamp":"2020. december. 20. 10:09","title":"Színész és tévébemondó is beállt futárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hollandia után további három ország függesztette fel az Egyesült Királyságból érkező gépek fogadását azt követően, hogy egy új koronavírustörzs kezdett terjedni a szigetországban. ","shortLead":"Hollandia után további három ország függesztette fel az Egyesült Királyságból érkező gépek fogadását azt követően...","id":"20201220_Az_olaszok_es_belgak_sem_fogadjak_az_Angliabol_erkezo_repuloket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d132ee7-ef5e-400e-b17a-9bcb2247ba45","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Az_olaszok_es_belgak_sem_fogadjak_az_Angliabol_erkezo_repuloket","timestamp":"2020. december. 20. 16:07","title":"Már négy európai országba nem engedik be a brit repülőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kál térségében forgalomkorlátozásra kell számítani, ahol egy vontató repült át az autópályán a szemből érkező autók közé. ","shortLead":"Kál térségében forgalomkorlátozásra kell számítani, ahol egy vontató repült át az autópályán a szemből érkező autók...","id":"20201220_Elszabadult_vontato_tort_ossze_ket_kocsit_az_M3ason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420b8d5b-8fae-4486-a69b-b63c1c7111e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_Elszabadult_vontato_tort_ossze_ket_kocsit_az_M3ason","timestamp":"2020. december. 20. 16:28","title":"Elszabadult vontató tört össze két kocsit az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]