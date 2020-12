Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b759e9e4-9539-4493-aa4a-4e888e64ed77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KerekMese csatorna áprilisban 948 milliós nézettségnél járt a YouTube-on. Alapítói akkor úgy döntöttek, saját weboldalukon folytatják. Megpróbálták, de nemrég rájöttek, hogy mindenkinek jobb lesz, ha továbbra is a YouTube-on teszik közzé a meséket.","shortLead":"A KerekMese csatorna áprilisban 948 milliós nézettségnél járt a YouTube-on. Alapítói akkor úgy döntöttek, saját...","id":"20201221_legnepszerubb_magyar_youtube_csatorna_kerekmese_videoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b759e9e4-9539-4493-aa4a-4e888e64ed77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9fac62-2ab6-48f3-a533-71687b533e94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_legnepszerubb_magyar_youtube_csatorna_kerekmese_videoi","timestamp":"2020. december. 21. 00:03","title":"Visszatért a YouTube-ra a legnépszerűbb magyar csatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A filmsorozat ugyanabban az időszakban játszódik, mint a The Mandalorian is.","shortLead":"A filmsorozat ugyanabban az időszakban játszódik, mint a The Mandalorian is.","id":"20201221_star_wars_sorozat_boba_fett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d5036c-aeda-412f-8bd6-0e94b86214ca","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_star_wars_sorozat_boba_fett","timestamp":"2020. december. 21. 21:21","title":"Star Wars-sorozat készül Boba Fett karakteréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e903f469-b143-4429-a260-21e12f5549a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az enyhén a Batman autókra emlékeztető újdonság meghajtásáról fejlett hibrid technika gondoskodik.","shortLead":"Az enyhén a Batman autókra emlékeztető újdonság meghajtásáról fejlett hibrid technika gondoskodik.","id":"20201222_6_meternel_hosszabb_1800_loeros_olasz_hiperauto_erkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e903f469-b143-4429-a260-21e12f5549a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23aa44a-798d-45fe-b0da-cd8b47bf93f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201222_6_meternel_hosszabb_1800_loeros_olasz_hiperauto_erkezett","timestamp":"2020. december. 22. 07:59","title":"6 méternél hosszabb, 1800 lóerős olasz hiperautó érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakmai szervezet meg is nevezte az áldozatokat.","shortLead":"A szakmai szervezet meg is nevezte az áldozatokat.","id":"20201221_mok_kamara_haziorvos_koronavirus_halalos_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc2618d-7695-49a4-a0e8-56c1585791e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_mok_kamara_haziorvos_koronavirus_halalos_aldozat","timestamp":"2020. december. 21. 15:05","title":"Orvosi kamara: Tíz háziorvos halt már bele a koronavírus-fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A koronavírus-fertőződések 60 százalékát az új vírustörzs okozza.","shortLead":" A koronavírus-fertőződések 60 százalékát az új vírustörzs okozza.","id":"20201220_Brit_egeszsegugyi_miniszter_Mindenki_viselkedjen_ugy_mintha_megfertozodott_volna_az_uj_koronavirussal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7d7bb3-9192-420f-84a2-7858f237d9b0","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Brit_egeszsegugyi_miniszter_Mindenki_viselkedjen_ugy_mintha_megfertozodott_volna_az_uj_koronavirussal","timestamp":"2020. december. 20. 15:45","title":"Brit egészségügyi miniszter: Még nem sikerült ellenőrzés alá vonni a fertőzőképesebb vírustörzset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7057f171-33da-4209-b067-4de0505bbfdd","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Még az év elején se gondolta volna senki, milyen jelentős előrelépést hoz a járvány az orvos-beteg kapcsolatban. Mi várható még? – erről is kérdeztük Meskó Bertalan orvosijövő-kutatót, a The Medical Futurist Institute vezetőjét.","shortLead":"Még az év elején se gondolta volna senki, milyen jelentős előrelépést hoz a járvány az orvos-beteg kapcsolatban. Mi...","id":"202051__mesko_bertalan__egeszsegugyi_home_officerol_attort_falakrol__a_jovo_elkezdodott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7057f171-33da-4209-b067-4de0505bbfdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49342d3e-136c-4b6a-8d5f-f7cde135ade1","keywords":null,"link":"/360/202051__mesko_bertalan__egeszsegugyi_home_officerol_attort_falakrol__a_jovo_elkezdodott","timestamp":"2020. december. 21. 13:00","title":"Meskó Bertalan: Forradalmat hozott a járvány a gyógyításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a3eb4b-25d0-430a-9cf1-aa2ad51de158","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karmester szerzőnk optimista: új évtized, új remények. Jön a posztcovid generáció.","shortLead":"Karmester szerzőnk optimista: új évtized, új remények. Jön a posztcovid generáció.","id":"20201221_Fischer_Ivan_A_huszas_evek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3a3eb4b-25d0-430a-9cf1-aa2ad51de158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e6a064-9cb9-4453-852e-828d6938fff8","keywords":null,"link":"/360/20201221_Fischer_Ivan_A_huszas_evek","timestamp":"2020. december. 21. 15:00","title":"Fischer Iván: A húszas évek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebcd60d-6691-4470-9b9e-b65bfdb49598","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A megválasztott amerikai elnök az elsők között és nagy nyilvánosság előtt kapta meg a védőoltást, hogy meggyőzze az amerikai közvéleményt az oltóanyag biztonságosságáról.\r

","shortLead":"A megválasztott amerikai elnök az elsők között és nagy nyilvánosság előtt kapta meg a védőoltást, hogy meggyőzze...","id":"20201222_joe_biden_vakcina_elo_teveadas_koronavirus_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ebcd60d-6691-4470-9b9e-b65bfdb49598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4384b293-e777-4f2d-964b-bc37c2e2dc70","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_joe_biden_vakcina_elo_teveadas_koronavirus_donald_trump","timestamp":"2020. december. 22. 05:45","title":"Biden élő tévéadásban adatta be magának a vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]