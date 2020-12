Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efde60fb-f0fb-494a-bcf2-4305bdfe9769","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tele lettek a lejtők a havazás hírére Észak-Magyarországon.","shortLead":"Tele lettek a lejtők a havazás hírére Észak-Magyarországon.","id":"20201228_havazas_kekesteto_bankut_tomegek_a_hegyekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efde60fb-f0fb-494a-bcf2-4305bdfe9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bf8af5-17e1-4cd8-a30a-b15f3cf921c4","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_havazas_kekesteto_bankut_tomegek_a_hegyekben","timestamp":"2020. december. 28. 20:33","title":"Tömegeket vonzott a friss hó a hegyekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21db08b1-bc50-4d6c-b125-802668872064","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legdrágább piaci alapú bérlakások a budai várban vannak, de belvárosi árakkal lehet találkozni a XVI. kerület árpádföldi részén is.","shortLead":"A legdrágább piaci alapú bérlakások a budai várban vannak, de belvárosi árakkal lehet találkozni a XVI. kerület...","id":"20201228_budapest_berleti_dijak_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21db08b1-bc50-4d6c-b125-802668872064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ad9df5-0311-4983-9838-324378c2223c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_budapest_berleti_dijak_terkep","timestamp":"2020. december. 28. 17:39","title":"Budapesti lakbérek: a belváros néha már olcsóbb a külvárosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Solar Orbitert nem a Vénusz tanulmányozására tervezték, az egység a Naprendszerünk második bolygójánál is végzett néhány mérést.","shortLead":"Bár a Solar Orbitert nem a Vénusz tanulmányozására tervezték, az egység a Naprendszerünk második bolygójánál is végzett...","id":"20201228_solar_orbiter_venusz_napszonda_urszonda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708db3c7-8071-42d5-832e-490a652d8595","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_solar_orbiter_venusz_napszonda_urszonda","timestamp":"2020. december. 28. 18:03","title":"Először repült a Vénuszhoz a Naphoz küldött űrszonda, adatokat is küldött a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be29620c-0164-445f-a586-cff103d462c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Japán Űrkutatási Hivatal (JAXA) szondája több kőzetmintát is gyűjtött a Naprendszer számunkra egyik legérdekesebb aszteroidájából. A Ryugu kisbolygó felszíne alól származó köveket nemrég mutatták meg a nyilvánosságnak.","shortLead":"A Japán Űrkutatási Hivatal (JAXA) szondája több kőzetmintát is gyűjtött a Naprendszer számunkra egyik legérdekesebb...","id":"20201228_hajabusza_2_ryugu_kisbolygo_aszteroida_jaxa_japan_urugynokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be29620c-0164-445f-a586-cff103d462c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022dbe2e-a53d-4b24-b2a3-d8244482e2bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_hajabusza_2_ryugu_kisbolygo_aszteroida_jaxa_japan_urugynokseg","timestamp":"2020. december. 28. 08:03","title":"Ilyen kövek vannak a Földtől 300 millió kilométerre lévő aszteroida felszíne alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a673da7-5d77-4a9c-a68c-2745749dfec8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kikötőnél talált állat már nem élt. Daruval emelték ki.","shortLead":"A kikötőnél talált állat már nem élt. Daruval emelték ki.","id":"20201229_raja_ordograja_szicilia_palermo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a673da7-5d77-4a9c-a68c-2745749dfec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8c5604-e1dc-4229-baac-44bfe7fe51b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_raja_ordograja_szicilia_palermo","timestamp":"2020. december. 29. 11:57","title":"400 kilós ráját húztak ki a vízből Palermóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új vírusvariáns már Japánban is terjed. Miközben az ország a koronavírus harmadik hullámával küzd.","shortLead":"Az új vírusvariáns már Japánban is terjed. Miközben az ország a koronavírus harmadik hullámával küzd.","id":"20201228_japan_vizum_koronavirus_torzs_mutacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e174666-07f6-4263-83bb-edef173697ee","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_japan_vizum_koronavirus_torzs_mutacio","timestamp":"2020. december. 28. 06:50","title":"Japán egyetlen külföldit sem enged be az új koronavírus-törzs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB elnöke az elmúlt száz év leggyorsabb gazdasági helyreállására számít.","shortLead":"Az MNB elnöke az elmúlt száz év leggyorsabb gazdasági helyreállására számít.","id":"20201228_ellenzek_matolcsy_gyorgy_kormanyvaltas_gazdasagi_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c455ec0d-3377-469a-bf39-c4f2dcb378f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_ellenzek_matolcsy_gyorgy_kormanyvaltas_gazdasagi_valsag","timestamp":"2020. december. 28. 07:22","title":"Matolcsy: Az ellenzék a spekulációt és a potyautas-stratégiákat támogatná, ha hatalomra kerülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legtöbb tagállamban kórházi dolgozók és idősek kapták meg a vakcinákat. Csehországban azonban a miniszterelnököt oltották be elsőként.","shortLead":"A legtöbb tagállamban kórházi dolgozók és idősek kapták meg a vakcinákat. Csehországban azonban a miniszterelnököt...","id":"20201228_europai_unio_tagallamok_pfizer_biontech_vakcina_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41cfbae-0926-4872-9556-70adfe140060","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_europai_unio_tagallamok_pfizer_biontech_vakcina_oltas_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 06:30","title":"Megkezdődött a nagy uniós oltókampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]