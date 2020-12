Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cfdd5e9-e1ea-468d-8299-11c00c818baa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt ember meghalt és többtucatnyian megsebesültek.","shortLead":"Öt ember meghalt és többtucatnyian megsebesültek.","id":"20201230_robbanas_lovoldozes_aden_repuloter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cfdd5e9-e1ea-468d-8299-11c00c818baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdb2b64-ac39-40a0-bfb7-9eeb92606d62","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_robbanas_lovoldozes_aden_repuloter","timestamp":"2020. december. 30. 14:35","title":"Robbanások és lövöldözés volt az ádeni repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d235814-2c42-4e9e-ae4f-171e68bf59d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenkét tűzoltó indult a túrázó segítségére.","shortLead":"Tizenkét tűzoltó indult a túrázó segítségére.","id":"20201230_gaja_volgy_sziklafal_tuzolto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d235814-2c42-4e9e-ae4f-171e68bf59d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c7b390-a964-4cd0-b7fc-5fc9e97a5c3b","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_gaja_volgy_sziklafal_tuzolto","timestamp":"2020. december. 30. 16:30","title":"A Gaja-völgyi sziklafalon ragadt egy férfi, a tűzoltók hozták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elvégzett tesztek majdnem fele pozitív lett.","shortLead":"Az elvégzett tesztek majdnem fele pozitív lett.","id":"20201230_csehorszag_rekord_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0a72df-67a9-4195-ab64-8aac3636fee8","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_csehorszag_rekord_jarvany","timestamp":"2020. december. 30. 11:42","title":"Rekordot döntött az egy nap alatt regisztrált új fertőzöttek száma Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4ff142-fbb2-488b-b643-651fc36d4ad6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Denník N értesülései szerint Milan Lucansky a melegítő felsőjére akasztotta fel magát.","shortLead":"Denník N értesülései szerint Milan Lucansky a melegítő felsőjére akasztotta fel magát.","id":"20201229_Ongyilkossag_szlovak_orszagos_rendorfokapitany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf4ff142-fbb2-488b-b643-651fc36d4ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11deb997-7055-4793-aba0-6339075a2c33","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_Ongyilkossag_szlovak_orszagos_rendorfokapitany","timestamp":"2020. december. 29. 21:55","title":"Öngyilkosságot kísérelt meg a volt szlovák országos rendőrfőkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Legfőbb Ügyészség továbbította Tényi István beadványát.","shortLead":"A Legfőbb Ügyészség továbbította Tényi István beadványát.","id":"20201229_kozponti_nyomozo_fougyeszseg_szajer_drog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bede858e-61b3-48d3-8bb3-8cffd7d7f1c4","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_kozponti_nyomozo_fougyeszseg_szajer_drog","timestamp":"2020. december. 29. 16:38","title":"Szájer József ügyét a Központi Nyomozó Főügyészség vizsgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bad7f0-6f2f-4e35-bb51-3f30ee7f25c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA nyáron útnak indított Mars-járója, a Perseverance február 18-án szállhat majd le a Mars felszínén. Most azt is megmutatták, ezt hogyan kell elképzelni.","shortLead":"A NASA nyáron útnak indított Mars-járója, a Perseverance február 18-án szállhat majd le a Mars felszínén. Most azt is...","id":"20201230_nasa_perseverance_marjaro_robot_landolas_leszallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37bad7f0-6f2f-4e35-bb51-3f30ee7f25c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87e79d7-5c60-469b-81c0-c2a9f94a6a1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_nasa_perseverance_marjaro_robot_landolas_leszallas","timestamp":"2020. december. 30. 15:03","title":"Videó: Így szállhat le a Marson a NASA új Mars-járója, ami az élet után fog kutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c5c8f7-e542-409c-af66-f553c1f2ef18","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az aranyér az a betegség, amely talán a leginkább rejtőzködik mind közül. Szó szerint fájdalmas az ellentmondás: szinte mindenki megtapasztalja élete során, de szinte senki nem beszél róla. ","shortLead":"Az aranyér az a betegség, amely talán a leginkább rejtőzködik mind közül. Szó szerint fájdalmas az ellentmondás: szinte...","id":"proktis_20170313_Egy_betegseg_amely_szinte_mindenki_erint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0c5c8f7-e542-409c-af66-f553c1f2ef18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed67e71e-b0f4-4cbc-932a-622fc7888601","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20170313_Egy_betegseg_amely_szinte_mindenki_erint","timestamp":"2020. december. 30. 07:30","title":"Egy betegség, ami szinte mindenkit értint, mégsem beszélünk róla ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"6f4c9f28-f2ab-4426-86e2-6f7c9eb3b610","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kaposváron, Lentiben, Nagykanizsán, Pécsen és Zalaegerszegen is lehetett érezni a mai földrengéseket.","shortLead":"Kaposváron, Lentiben, Nagykanizsán, Pécsen és Zalaegerszegen is lehetett érezni a mai földrengéseket.","id":"20201230_foldrenges_magyarorszag_horvatorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f4c9f28-f2ab-4426-86e2-6f7c9eb3b610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35060f90-f55c-433d-8d22-4afdf6550192","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_foldrenges_magyarorszag_horvatorszag","timestamp":"2020. december. 30. 12:21","title":"A szerda reggeli földrengéseket is lehetett érezni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]