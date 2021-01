Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"288179cb-0bfc-4ea5-a854-3a25217776ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem úgy alakul a járványhelyzet, ahogyan azt sokan szeretnék. A Microsoft is ennek megfelelően lépett egy kedvelt szolgáltatása vonatkozásában.","shortLead":"Egyelőre nem úgy alakul a járványhelyzet, ahogyan azt sokan szeretnék. A Microsoft is ennek megfelelően lépett...","id":"20210101_microsoft_365_live_events_ingyen_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=288179cb-0bfc-4ea5-a854-3a25217776ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e481110c-3fbb-4f90-b96d-88c849e9deaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210101_microsoft_365_live_events_ingyen_2021","timestamp":"2021. január. 01. 12:03","title":"Még legalább fél évig ingyenesen használhatja a Microsoft Teams tömeges funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238ea629-20ef-4074-aaf8-67b32bb0890f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szálláshelyek több mint 3 milliárd forintra nyújtottak be igényt. ","shortLead":"A szálláshelyek több mint 3 milliárd forintra nyújtottak be igényt. ","id":"20201231_Szilveszterkor_utaljak_a_szallashelyeknek_az_elmaradt_foglalasok_utani_tamogatasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=238ea629-20ef-4074-aaf8-67b32bb0890f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da565f9-a3fc-4314-9544-adde7dcdc684","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201231_Szilveszterkor_utaljak_a_szallashelyeknek_az_elmaradt_foglalasok_utani_tamogatasokat","timestamp":"2020. december. 31. 10:30","title":"Szilveszterkor utalják a szálláshelyeknek az elmaradt foglalások utáni támogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"2020 a Z generáció életének leghosszabb éve volt, és úgy tűnik, a nehézségeket kénytelenek lesznek tovább cipelni 2021-ben is. Fiatalokkal beszélgettünk, hogy megtudjuk, mit tanított a felnőtt életük kezdetén lévőknek a koronavírus-járvány.","shortLead":"2020 a Z generáció életének leghosszabb éve volt, és úgy tűnik, a nehézségeket kénytelenek lesznek tovább cipelni...","id":"20201231_Ilyen_volt_fiatalnak_lenni_2020ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af33cee9-1c09-41d6-b10a-e47d65f494af","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Ilyen_volt_fiatalnak_lenni_2020ban","timestamp":"2020. december. 31. 11:00","title":"\"Lélekölő a bizonytalanság, romlottak a kilátásaim, jóval többet iszom\" – Ilyen volt fiatalnak lenni 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e955e515-0fdc-4e40-b034-773c46df3187","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kancelláriaminiszter az atv.hu-nak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a kormánytagok számára sem lesz kötelező a koronavírus elleni védőoltás beadatása, és megindokolta, hogy miért nem oltatja be magát az elsők között ő vagy Orbán Viktor. Szó esett az orosz és a kínai vakcináról is. ","shortLead":"A kancelláriaminiszter az atv.hu-nak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a kormánytagok számára sem lesz kötelező...","id":"20201231_Gulyas_Gergely_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e955e515-0fdc-4e40-b034-773c46df3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0912c946-7662-4e80-b629-549e7f78a752","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Gulyas_Gergely_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 31. 15:18","title":"Gulyás Gergely: A magyar politikai elit azért nem oltatja be magát az elsők között, mert rossz néven venné a közvélemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77a28a-2815-4854-bc56-630d0cc361a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az kell hozzá, hogy együtt énekelje a Himnuszt roma, rendőr, fogyatékos, fiatal és idős, és hogy kiderüljön, családnak érezni mindenkit, aki gyereket nevel.","shortLead":"Csak az kell hozzá, hogy együtt énekelje a Himnuszt roma, rendőr, fogyatékos, fiatal és idős, és hogy kiderüljön...","id":"20210101_ujevi_kivansag_rtl_klub_fesztivalzenekar_fischer_ivan_csaladok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e77a28a-2815-4854-bc56-630d0cc361a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168611dd-1cdf-42c0-8962-16e85465cc21","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_ujevi_kivansag_rtl_klub_fesztivalzenekar_fischer_ivan_csaladok","timestamp":"2021. január. 01. 15:18","title":"Az RTL megmutatta, hogy lehet megható szeretettel boldog újévet kívánni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb75d2b-b260-4294-bed2-29dabd4e231f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennyivel szemben intézkedtek a rendőrök.","shortLead":"Ennyivel szemben intézkedtek a rendőrök.","id":"20210101_kijarasi_tilalom_megszeges_rendorok_intezkedes_koronavirusjarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bb75d2b-b260-4294-bed2-29dabd4e231f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab99319-308d-4ece-aa77-014d1ead4bdf","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_kijarasi_tilalom_megszeges_rendorok_intezkedes_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. január. 01. 12:59","title":"Több mint ezer ember szegte meg a kijárási tilalmat szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3c53ff-24a4-4aa4-9b3f-0737ad258f38","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szíjj László egy török tulajdonostársával közös cége lehet a Magyarországon harcjárműveket gyártani készülő német társaság itthoni partnere.","shortLead":"Szíjj László egy török tulajdonostársával közös cége lehet a Magyarországon harcjárműveket gyártani készülő német...","id":"202053_rheinmetall_hungary_szijj_besurran_ahadiiparba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c3c53ff-24a4-4aa4-9b3f-0737ad258f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c216211d-f1ab-48f3-87a3-423d2b6d2d63","keywords":null,"link":"/360/202053_rheinmetall_hungary_szijj_besurran_ahadiiparba","timestamp":"2021. január. 01. 14:00","title":"A negyedik leggazdagabb magyar besurran a hadiiparba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728f48f3-95a4-40b7-a9b8-4e8d3bcdcb9e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Őstörténeti korszakváltást jelentő koptatókövet találtak Izraelben – jelentette a Háárec című helyi újság.","shortLead":"Őstörténeti korszakváltást jelentő koptatókövet találtak Izraelben – jelentette a Háárec című helyi újság.","id":"20201231_350_ezer_eves_koptatoko_izrael","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=728f48f3-95a4-40b7-a9b8-4e8d3bcdcb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91e8f03-8e7f-421d-824b-3f7476b3bf42","keywords":null,"link":"/tudomany/20201231_350_ezer_eves_koptatoko_izrael","timestamp":"2020. december. 31. 16:03","title":"350 000 éves leletet találtak Izraelben, át kell értékelnünk a történelmünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]