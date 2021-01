A Duna TV szilveszteri adásában ismét - a miniszterelnök számára - fájdalommentes paródiát mutatott be Bagi Iván - írja a 444.hu, amely a teljes "beszédet" lejegyzetelte.

Valójában semmi vicces, sértő, vagy csak egy kicsit is karcos utalás sem volt benne. Bagi Iván Orbánként arról beszélt, az év végén köszönetet mond, "hiszen egyébként is viharos történelmünk tengere még nagyobb hullámokat vetett ebben az évben. De hát mi magyarok már csak ilyenek vagyunk."

Majd rátért arra, hogy idén az ellenség - az alagútásó migránsokat leszámítva - levegőben támadt, amit a "kiváló haderő" helyett mással kellett kivédeni.

És most örömmel számolhatok be Önöknek arról, hogy Magyarország a világ legsikeresebben védekező országa lett. Soros György és Brüsszel után a vírust is igyekszünk megállítani. Igaz, hogy tavasszal az országot is le kellett zárnunk, de ugyanakkor egy soha nem látott mértékű mentőcsomaggal igyekeztünk segíteni, akin csak tudtunk