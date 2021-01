Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"922ba595-855a-4198-8259-82600af57091","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Isiász okozta fájdalmai vannak a katolikus egyházfőnek.","shortLead":"Isiász okozta fájdalmai vannak a katolikus egyházfőnek.","id":"20201231_ferenc_papa_mise_ujev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=922ba595-855a-4198-8259-82600af57091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6b300b-b1eb-40cf-979e-bac210d700ee","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_ferenc_papa_mise_ujev","timestamp":"2020. december. 31. 14:55","title":"Egészségügyi okok miatt nem a pápa tartja a vatikáni újévi misét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Karabahban és Etiópiában sem hallgattak a fegyverek, Romániában 20 év után jutott be a parlamentbe szélsőjobboldali párt. Sorozatunkban 2020 legfontosabb külföldi eseményeit idézzük fel, kronologikus sorrendben.","shortLead":"Karabahban és Etiópiában sem hallgattak a fegyverek, Romániában 20 év után jutott be a parlamentbe szélsőjobboldali...","id":"202051_szeptember_9_leegett_aleszboszi_moria_menekulttabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776dcf5b-f260-4bbf-b874-24d79ac053ec","keywords":null,"link":"/360/202051_szeptember_9_leegett_aleszboszi_moria_menekulttabor","timestamp":"2020. december. 31. 15:00","title":"Háború, polgárháború, lefejezés, tűzvész – Világ 2020, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Létre kell hozni a MÁV és a Volánbusz „egységes, csoportszintű irányítását és működését”, hogy javuljon a gazdálkodásuk és a feladatellátás színvonala – mondta ki a kormány egy szerda este kiadott határozatában.","shortLead":"Létre kell hozni a MÁV és a Volánbusz „egységes, csoportszintű irányítását és működését”, hogy javuljon a gazdálkodásuk...","id":"20201231_Ujabb_lepes_a_vasut_es_a_Volanbusz_osszevonasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bdfbe63-ec16-41b2-a785-bb87d9237e6b","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Ujabb_lepes_a_vasut_es_a_Volanbusz_osszevonasara","timestamp":"2020. december. 31. 11:10","title":"Újabb lépést tett a kormány a vasút és a Volánbusz összevonására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe1eaf2-b1aa-43e2-8bda-effe3c718510","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány adott is, meg nem is az orvosoknak, a közalkalmazottaknak és az ellenzéknek pedig keményen odacsapott. Az év utolsó negyedének eseményösszefoglalója.","shortLead":"A kormány adott is, meg nem is az orvosoknak, a közalkalmazottaknak és az ellenzéknek pedig keményen odacsapott. Az év...","id":"202051_oktober_6_duhito_eutorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbe1eaf2-b1aa-43e2-8bda-effe3c718510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f962409c-0fcb-4610-ab4c-eac0a70a2a24","keywords":null,"link":"/360/202051_oktober_6_duhito_eutorveny","timestamp":"2020. december. 30. 15:00","title":"Időközi Fidesz-sikertől Szájer bukásáig – 2020 Magyarország, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d235814-2c42-4e9e-ae4f-171e68bf59d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenkét tűzoltó indult a túrázó segítségére.","shortLead":"Tizenkét tűzoltó indult a túrázó segítségére.","id":"20201230_gaja_volgy_sziklafal_tuzolto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d235814-2c42-4e9e-ae4f-171e68bf59d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c7b390-a964-4cd0-b7fc-5fc9e97a5c3b","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_gaja_volgy_sziklafal_tuzolto","timestamp":"2020. december. 30. 16:30","title":"A Gaja-völgyi sziklafalon ragadt egy férfi, a tűzoltók hozták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tömegszerencsétlenséget előidéző közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja az Egri Járási Ügyészség azt a buszsofőrt, aki két éve fának ütközött járművével a Mátrában, ennek következtében tizenkét utasa megsérült.","shortLead":"Tömegszerencsétlenséget előidéző közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja az Egri Járási Ügyészség azt...","id":"20201231_Vadat_emeltek_a_Matraban_balesetet_okozo_buszsofor_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78203d56-1cb9-47e5-b3b5-1b74994a2cab","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Vadat_emeltek_a_Matraban_balesetet_okozo_buszsofor_ellen","timestamp":"2020. december. 31. 13:36","title":"Vádat emeltek a Mátrában balesetet okozó buszsofőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár idén bizonyos fajta tűzijátékok eleve forgalomba sem kerülhetnek szilveszterkor, azért készült egy tájékoztató azoknak, akik nem akarják elengedni a durrogtatást.","shortLead":"Bár idén bizonyos fajta tűzijátékok eleve forgalomba sem kerülhetnek szilveszterkor, azért készült egy tájékoztató...","id":"20201230_tuzijatek_szilveszter_szabalyok_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9417ea-fa22-4e0d-8743-092cf7c1f76b","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_tuzijatek_szilveszter_szabalyok_2020","timestamp":"2020. december. 30. 14:54","title":"Társasház kertjében lehet petárdázni, az erkélyünkről nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az álláskeresők közel fele semmilyen anyagi támogatást nem kapott.\r

","shortLead":"Az álláskeresők közel fele semmilyen anyagi támogatást nem kapott.\r

","id":"20201230_Magyarorszag_munkanelkuliseg_december","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2591b8d2-223b-4387-a000-181dc1da3e87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_Magyarorszag_munkanelkuliseg_december","timestamp":"2020. december. 30. 18:14","title":"Több mint 290 ezer magyar volt munkanélküli decemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]