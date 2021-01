Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cc39e51-293c-49cc-ad1f-f0c5724272a7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Európában csendes, visszafogott szilveszterre készülünk, ehhez képest Új-Zélandon koncertekkel és tűzijátékkal köszöntötték csütörtökön a 2021-es új évet. ","shortLead":"Európában csendes, visszafogott szilveszterre készülünk, ehhez képest Új-Zélandon koncertekkel és tűzijátékkal...","id":"20201231_UjZeland_talan_az_egyetlen_hely_ahol_felszabadultan_koszonthetik_az_uj_evet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cc39e51-293c-49cc-ad1f-f0c5724272a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bbcef9-b83d-4c51-8514-7f7f63c0ac29","keywords":null,"link":"/elet/20201231_UjZeland_talan_az_egyetlen_hely_ahol_felszabadultan_koszonthetik_az_uj_evet","timestamp":"2020. december. 31. 14:00","title":"Új-Zéland talán az egyetlen hely, ahol felszabadultan köszönthetik az új évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05838514-9f3c-4527-b5d4-14257ec12dc1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari új pilótája, Carlos Sainz élesen tartja magát a versenyszezon előtt is.","shortLead":"A Ferrari új pilótája, Carlos Sainz élesen tartja magát a versenyszezon előtt is.","id":"20210102_Egy_Forma1es_pilotanak_illik_utolso_helyrol_is_elsonek_beerni_gokarban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05838514-9f3c-4527-b5d4-14257ec12dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ceda35-23e9-4402-b15a-b8b6f7ac1bc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210102_Egy_Forma1es_pilotanak_illik_utolso_helyrol_is_elsonek_beerni_gokarban__video","timestamp":"2021. január. 02. 09:45","title":"Egy Forma-1-es pilótának gokartban is illik az utolsó helyről indulva elsőként beérnie - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi szabályok betartására kérte a németeket Angela Merkel az utolsó, kancellárként adott szilveszteri köszöntésében.","shortLead":"Az egészségügyi szabályok betartására kérte a németeket Angela Merkel az utolsó, kancellárként adott szilveszteri...","id":"20201231_Merkel_oltas_jarvany_ujev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567a5c6e-8581-49e9-a8f8-150df685b6bd","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Merkel_oltas_jarvany_ujev","timestamp":"2020. december. 31. 18:39","title":"Merkel: Az oltás reményt hoz, de addig is mindenki legyen szabálykövető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d55bdf-d4af-43d7-b514-2ae5db1a9b59","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos év első napján akkor is megváltozik egy sor szabály, ha épp békés, nyugodt időket élünk, hát még most, amikor a járvány miatt, vagy minimum arra hivatkozva amúgy is rekordgyorsasággal vezetnek be új rendelkezéseket. ","shortLead":"Egy átlagos év első napján akkor is megváltozik egy sor szabály, ha épp békés, nyugodt időket élünk, hát még most...","id":"20210101_uj_szabalyok_januar_1_2021_ujev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60d55bdf-d4af-43d7-b514-2ae5db1a9b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6347ae-3f11-4f10-9473-eaf1bdfef1c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210101_uj_szabalyok_januar_1_2021_ujev","timestamp":"2021. január. 01. 11:00","title":"Összegyűjtöttük, mi változik január elsejétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558f97ed-76c2-45a7-a613-189564939856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaszi akció miatt a rendőrség összesen 14 milliós bírságot szabott ki, az érintettek pereltek. ","shortLead":"A tavaszi akció miatt a rendőrség összesen 14 milliós bírságot szabott ki, az érintettek pereltek. ","id":"20210101_Ket_dudalos_tunteto_bunteteset_enyhitette_a_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=558f97ed-76c2-45a7-a613-189564939856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc09e4e-3fc1-4f92-8773-f34e10797b24","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Ket_dudalos_tunteto_bunteteset_enyhitette_a_birosag","timestamp":"2021. január. 01. 20:13","title":"Két \"dudálós tüntető\" pénzbüntetését törölte a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f74134b-f080-4c5f-be01-13572a91b811","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szilveszter napján kis időre 365-re is gyengült a forint, de egy kicsit erősödött az év utolsó óráiban.","shortLead":"Szilveszter napján kis időre 365-re is gyengült a forint, de egy kicsit erősödött az év utolsó óráiban.","id":"20201231_forint_arfolyam_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f74134b-f080-4c5f-be01-13572a91b811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b44226c-2c20-4e05-8121-a27292e5e01f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201231_forint_arfolyam_euro","timestamp":"2020. december. 31. 21:46","title":"362-es árfolyamon zárta a forint 2020-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négynapos hétvége csak Húsvétkor lesz.","shortLead":"Négynapos hétvége csak Húsvétkor lesz.","id":"20210101_Csak_egy_negynapos_hetvegenk_lesz_iden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182e2621-6943-4eef-b0b1-3c1f57616e2e","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Csak_egy_negynapos_hetvegenk_lesz_iden","timestamp":"2021. január. 01. 20:50","title":"Csak egy négynapos hétvégénk lesz idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbb3f6c-44d5-4ab2-9b86-ad3d8731f3f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ürességtől kongó foci-Eb jön, újból elmaradó fesztiválokkal, az önkormányzatok további csuklóztatásával? A hvg.hu újságírói listába szedték, mire számíthatunk idén.\r

","shortLead":"Ürességtől kongó foci-Eb jön, újból elmaradó fesztiválokkal, az önkormányzatok további csuklóztatásával? A hvg.hu...","id":"20210101_joslatok_2021re","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fbb3f6c-44d5-4ab2-9b86-ad3d8731f3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35691c00-299e-4af8-aaeb-37f71aa78c0c","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_joslatok_2021re","timestamp":"2021. január. 01. 07:00","title":"Most pedig megtippeljük, mi vár ránk 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]