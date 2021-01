Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Televízió, robogó, bútorok és használati tárgyak gyulladtak meg a ház pincéjében. Senki sem sérült meg a tűz következtében.","shortLead":"Televízió, robogó, bútorok és használati tárgyak gyulladtak meg a ház pincéjében. Senki sem sérült meg a tűz...","id":"20210103_Kigyulladt_egy_haromszintes_tarsashaz_pinceje_Rajkan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af15f43-1383-407b-92fb-6f39e9f21f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Kigyulladt_egy_haromszintes_tarsashaz_pinceje_Rajkan","timestamp":"2021. január. 03. 10:24","title":"Kigyulladt egy háromszintes társasház pincéje Rajkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18f3697-4755-4058-90fb-8d3c79d5abc3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hatalmas tehertől szabadította meg a kormány az egyházi fenntartót azzal, hogy január 1-jétől átveszi a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai épületeit.","shortLead":"Hatalmas tehertől szabadította meg a kormány az egyházi fenntartót azzal, hogy január 1-jétől átveszi a Pázmány Péter...","id":"202053__piliscsabai_campus__allami_kolonc__hagyma_hagymaval__bedolt_kupola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a18f3697-4755-4058-90fb-8d3c79d5abc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3d4253-f50b-4241-ae11-adf4b324b605","keywords":null,"link":"/360/202053__piliscsabai_campus__allami_kolonc__hagyma_hagymaval__bedolt_kupola","timestamp":"2021. január. 03. 13:30","title":"Egyháziból állami kolonc lett a Makovecz-féle Pázmány-campus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tucatnyi republikánus szenátor kifogást fog emelni január 6-án a novemberi elnökválasztás eredménye ellen.","shortLead":"Tucatnyi republikánus szenátor kifogást fog emelni január 6-án a novemberi elnökválasztás eredménye ellen.","id":"20210102_Republikanus_szenatorok_kifogast_emelnek_a_valasztasi_eredmeny_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4121b8-4eb1-43be-87ae-aaeea2708fdb","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Republikanus_szenatorok_kifogast_emelnek_a_valasztasi_eredmeny_ellen","timestamp":"2021. január. 02. 21:02","title":"Republikánus szenátorok kifogást emelnek a választási eredmény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9469fb40-431d-4f54-9a10-e34980d0d8da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy állatvédő szervezet szerint lehet, hogy a félelembe haltak bele a madarak. ","shortLead":"Egy állatvédő szervezet szerint lehet, hogy a félelembe haltak bele a madarak. ","id":"20210101_Tobb_szaz_madar_pusztult_el_Romaban_a_tuzijatek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9469fb40-431d-4f54-9a10-e34980d0d8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba15bd35-21a4-4f6b-b091-194001221170","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_Tobb_szaz_madar_pusztult_el_Romaban_a_tuzijatek_miatt","timestamp":"2021. január. 01. 16:34","title":"Több száz madár pusztult el Rómában a tűzijáték miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f4a901-c0a4-4818-bb04-81d1c0300725","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A síelésre még nem érett meg a helyzet.","shortLead":"A síelésre még nem érett meg a helyzet.","id":"20210102_Januar_18ig_nem_biztosan_nem_nyitnak_meg_az_olasz_sipalyak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08f4a901-c0a4-4818-bb04-81d1c0300725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d820d4cb-8d30-4005-a9b8-1b75e35d2021","keywords":null,"link":"/elet/20210102_Januar_18ig_nem_biztosan_nem_nyitnak_meg_az_olasz_sipalyak","timestamp":"2021. január. 02. 17:48","title":"Január 18-ig nem biztosan nem nyitnak meg az olasz sípályák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zacher szerint elképesztő sötétség van az oltással kapcsolatban.","shortLead":"Zacher szerint elképesztő sötétség van az oltással kapcsolatban.","id":"20210101_Zacher_Gabort_beoltottak_nem_tapasztalt_mellekhatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c6072-0900-4bfc-8625-d355347fec35","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Zacher_Gabort_beoltottak_nem_tapasztalt_mellekhatast","timestamp":"2021. január. 01. 19:26","title":"Zacher Gábort beoltották, nem tapasztalt mellékhatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45dd6b40-b639-4c5a-9f63-c46af6bb835f","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP 2020-ban jóval kevesebb autó töréstesztjét végezte el, mint az elmúlt években. A mennyiséggel ellentétes irányban változott a minőség: az eddigieknél jóval szigorúbb szempontok alapján pontozták a modelleket, ami azt is jelenti, hogy a most 5 csillagot szerzett autók még a 2019-es legjobbaknál is biztonságosabbak lehetnek.","shortLead":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP 2020-ban jóval kevesebb autó töréstesztjét végezte el, mint az elmúlt...","id":"20210103_euroncap_toresteszt_biztonsagos_autok_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45dd6b40-b639-4c5a-9f63-c46af6bb835f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef9284d-d69f-4fbb-88b9-b80c6e02ca16","keywords":null,"link":"/cegauto/20210103_euroncap_toresteszt_biztonsagos_autok_2020","timestamp":"2021. január. 03. 14:00","title":"Ezek lettek a legbiztonságosabb autók Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Január 4-8. között lehet pályázni támogatásra, ha pedelecet szeretne vásárolni. ","shortLead":"Január 4-8. között lehet pályázni támogatásra, ha pedelecet szeretne vásárolni. ","id":"20210103_Hetfotol_ujra_lehet_palyazni_elektromos_kerekparok_kedvezmenyes_vasarlasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eaeed4b-ea8a-4bc9-90bb-3d0950cedff6","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Hetfotol_ujra_lehet_palyazni_elektromos_kerekparok_kedvezmenyes_vasarlasara","timestamp":"2021. január. 03. 14:18","title":"Hétfőtől újra lehet pályázni elektromos kerékpárok kedvezményes vásárlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]