[{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A budapesti török nagykövetség diplomatái is készítettek jelentéseket Recep Tayyip Erdogan török államfő politikai ellenfeleiről. A Nordic Monitor hivatalos iratokra hivatkozó beszámolója szerint a magyarországi akció része az ellenzékieket sújtó átfogó ankarai akciónak.","shortLead":"A budapesti török nagykövetség diplomatái is készítettek jelentéseket Recep Tayyip Erdogan török államfő politikai...","id":"20210106_Erdoganek_Magyarorszagon_is_uldozik_a_rendszer_ellenfeleit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe3660c-b3ac-46e7-99fc-ed7597d07d91","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Erdoganek_Magyarorszagon_is_uldozik_a_rendszer_ellenfeleit","timestamp":"2021. január. 06. 12:08","title":"Török lap: Erdoganék Magyarországon is üldözik a rendszer ellenfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae832f4-62ce-46f1-92ab-422186e188e2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az anafilaxia szerencsére egyszerűen kezelhető, ha felkészülnek rá. ","shortLead":"Az anafilaxia szerencsére egyszerűen kezelhető, ha felkészülnek rá. ","id":"20210106_vakcina_mellekhatas_hetilap_szemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ae832f4-62ce-46f1-92ab-422186e188e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671539f0-b7ff-44e1-bdda-4beecf76c957","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_vakcina_mellekhatas_hetilap_szemle","timestamp":"2021. január. 06. 13:59","title":"Keveseken jöhet ki a koronavírus elleni vakcina súlyos, de könnyen kezelhető mellékhatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15c546e-d460-4966-9ce9-c3dd5c5d376f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felfrissített szabadidő-autóval jelentősen nagyobb távolság tehető meg elektromosan, mint eddig. ","shortLead":"A felfrissített szabadidő-autóval jelentősen nagyobb távolság tehető meg elektromosan, mint eddig. ","id":"20210105_megujult_a_zold_rendszamos_bentley_bentayga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a15c546e-d460-4966-9ce9-c3dd5c5d376f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4a5adf-67ce-422f-891d-2a9986a0a196","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_megujult_a_zold_rendszamos_bentley_bentayga","timestamp":"2021. január. 05. 07:59","title":"Megújult a zöld rendszámos Bentley Bentayga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rájár a rúd a jobboldali publicistára: kedden a Political Capital indított ellene eljárást, szerdán Hadházy Ákos. ","shortLead":"Rájár a rúd a jobboldali publicistára: kedden a Political Capital indított ellene eljárást, szerdán Hadházy Ákos. ","id":"20210106_Vegrehajtast_inditott_Hadhazy_Akos_Bayer_Zsolt_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd03b183-c44e-48e5-ad09-d10f4b070905","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Vegrehajtast_inditott_Hadhazy_Akos_Bayer_Zsolt_ellen","timestamp":"2021. január. 06. 10:01","title":"Végrehajtást indított Hadházy Ákos Bayer Zsolt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6aca346-ff7e-475e-bcb1-fc12bb585b59","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gleccsereket óriási lepedőkkel takarják le, hogy lelassítsák olvadásukat.","shortLead":"A gleccsereket óriási lepedőkkel takarják le, hogy lelassítsák olvadásukat.","id":"20210105_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_gleccser_olvadasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6aca346-ff7e-475e-bcb1-fc12bb585b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22912e40-dd40-41c2-a5dc-d8b71457239e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_gleccser_olvadasa","timestamp":"2021. január. 05. 17:03","title":"Kínai tudósok szerint bevált a módszerük, amivel lassítható a gleccserek olvadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Európai összehasonlításban a bécsi utasok a legbecsületesebbek, mi nem állunk túl jól.\r

\r

","shortLead":"Európai összehasonlításban a bécsi utasok a legbecsületesebbek, mi nem állunk túl jól.\r

\r

","id":"20210106_Otszor_annyian_bliccelnek_Budapesten_mint_Becsben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e38a84-4c0d-472e-816b-76f609dc80c3","keywords":null,"link":"/elet/20210106_Otszor_annyian_bliccelnek_Budapesten_mint_Becsben","timestamp":"2021. január. 06. 14:20","title":"Ötször annyian bliccelnek Budapesten, mint Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hét múlva várhatóan 10-15 forinttal kérnek majd többet az üzemanyagokért a kutakon.","shortLead":"Néhány hét múlva várhatóan 10-15 forinttal kérnek majd többet az üzemanyagokért a kutakon.","id":"20210105_benzin_gazolaj_uzemanyag_aremelkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fa8334-58c6-4488-91fe-36abee7917bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_benzin_gazolaj_uzemanyag_aremelkedes","timestamp":"2021. január. 05. 20:46","title":"400 forint közelébe drágulhat a benzin a következő hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két éve történt gyújtogatás nyomán egy férfi meghalt, a kollégiumot pedig le kellett bontani.","shortLead":"A két éve történt gyújtogatás nyomán egy férfi meghalt, a kollégiumot pedig le kellett bontani.","id":"20210105_raday_utcai_kollegium_gyujtogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef04756e-58a8-493e-b464-85feff9ee511","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_raday_utcai_kollegium_gyujtogatas","timestamp":"2021. január. 05. 11:28","title":"Akár 10-15 évet is kaphatnak a Ráday utcai kollégiumot felgyújtó fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]