[{"available":true,"c_guid":"a4a7402e-59d1-4321-a810-2b75c2ef2055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt írja, meghatódott, és mindenkinek ajánlja, hogy oltassa be magát. ","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt írja, meghatódott, és mindenkinek ajánlja, hogy oltassa be magát. ","id":"20210104_Gyorfi_Pal_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4a7402e-59d1-4321-a810-2b75c2ef2055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba9278a-3fdb-4294-9209-99be5ec0538f","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Gyorfi_Pal_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 04. 17:28","title":"Győrfi Pál is megkapta a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Vizsgálat indul az ügyben, mert egyelőre csak egy szűk csoport tagjait lehetne beoltani.","shortLead":"Vizsgálat indul az ügyben, mert egyelőre csak egy szűk csoport tagjait lehetne beoltani.","id":"20210104_lengyelorszag_oltas_koronavirus_szinesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e566ea8-f868-4e97-acca-393b55661aa2","keywords":null,"link":"/elet/20210104_lengyelorszag_oltas_koronavirus_szinesz","timestamp":"2021. január. 04. 14:23","title":"Botrány lett abból, hogy soron kívül oltottak be több ismert embert Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötszázezernél is több lakás tulajdonosa tervez felújítást. Főleg a családi házak újulhatnak meg a kormányzati támogatással.","shortLead":"Ötszázezernél is több lakás tulajdonosa tervez felújítást. Főleg a családi házak újulhatnak meg a kormányzati...","id":"20210105_lakas_felujitas_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd2923a-74b4-4a16-bf99-00c5b756f4ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_lakas_felujitas_ingatlan","timestamp":"2021. január. 05. 07:40","title":"Tizennégy éve nem akartak annyian lakást felújítani, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55656b7d-8479-4fd8-84a0-36f6d7860133","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez az első érdekképviselet a vállalat történelmében.\r

","shortLead":"Ez az első érdekképviselet a vállalat történelmében.\r

","id":"20210104_Szakszervezet_Google_Alphabet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55656b7d-8479-4fd8-84a0-36f6d7860133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff817e22-9048-475c-9ad6-b89d0edef680","keywords":null,"link":"/kkv/20210104_Szakszervezet_Google_Alphabet","timestamp":"2021. január. 04. 19:13","title":"Megalapították első szakszervezetüket a Google dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez az első alkalom, hogy az oltóanyagot Észak-Amerikán kívül is engedélyezték. Hatmillió adag érkezik januárban.\r

","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy az oltóanyagot Észak-Amerikán kívül is engedélyezték. Hatmillió adag érkezik januárban.\r

","id":"20210105_Izrael_engedely_Moderna_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01867071-07a0-43c9-9279-41ab2fa7649b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_Izrael_engedely_Moderna_vakcina","timestamp":"2021. január. 05. 16:03","title":"Izraelben is engedélyezték a Moderna vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December végével hivatalosan is nyugdíjba vonult a Flash technológia alapját meghatározó lejátszó. A többségnek ugyanakkor magának kell gondoskodnia róla, hogy a program eltűnjön a gépéről.","shortLead":"December végével hivatalosan is nyugdíjba vonult a Flash technológia alapját meghatározó lejátszó. A többségnek...","id":"20210104_adobe_flash_torles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7f8799-43f0-48e3-a2b8-e33b1e0ad103","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_adobe_flash_torles","timestamp":"2021. január. 04. 13:27","title":"Most, hogy megszűnt a Flash támogatása, gyorsan törölje le a számítógépéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be385f51-0d77-4b39-aa3b-f523d79ee7d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A komoly vezetési élményre a hatalmas teljesítmény és az alacsony tömeg jelenthet garanciát. ","shortLead":"A komoly vezetési élményre a hatalmas teljesítmény és az alacsony tömeg jelenthet garanciát. ","id":"20210105_szuper_izgalmas_bmw_lett_az_m2_turbomeister_edition","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be385f51-0d77-4b39-aa3b-f523d79ee7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02298bc9-5455-4abe-9254-4879f9303a8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_szuper_izgalmas_bmw_lett_az_m2_turbomeister_edition","timestamp":"2021. január. 05. 11:21","title":"Szuper izgalmas BMW lett az M2 CSL Turbomeister Edition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már javában teszteli az Instagram az új funkcióját, amivel kényelmesebb lesz megnézni a Történeteket a böngészős verzióban.","shortLead":"Már javában teszteli az Instagram az új funkcióját, amivel kényelmesebb lesz megnézni a Történeteket a böngészős...","id":"20210105_instagram_uj_dizajn_kinezet_stories_tortenetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf6b66c-c1a4-406a-ab9c-856f3dd27e4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_instagram_uj_dizajn_kinezet_stories_tortenetek","timestamp":"2021. január. 05. 18:03","title":"Ráncfelvarrást kaphat a böngészős Instagram, másként jelennek meg a Történetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]