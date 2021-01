Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e32b9071-ac6f-44cb-bc8f-2689662bde8c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A félelem és a járvány összefüggéséről is elméletet gyárt Főnix című új könyvében a megosztó és provokatív pszichiáter. Csernus Imre az önmagát is elégetve újjászülető mitikus madárral jelképezi a kívánatos megújulást. ","shortLead":"A félelem és a járvány összefüggéséről is elméletet gyárt Főnix című új könyvében a megosztó és provokatív pszichiáter...","id":"20210106_Csernus_Imre_A_magyarok_jelentos_resze_ontudatlanul_viszonyul_az_eletehez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e32b9071-ac6f-44cb-bc8f-2689662bde8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a891d4a8-f09b-489b-8bbe-754f2b3ff59e","keywords":null,"link":"/elet/20210106_Csernus_Imre_A_magyarok_jelentos_resze_ontudatlanul_viszonyul_az_eletehez","timestamp":"2021. január. 06. 12:52","title":"Csernus Imre: A magyarok jelentős része öntudatlanul viszonyul az életéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81142852-5bf0-47cb-84e5-91fcdb1507c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zeneipar legfontosabb díjait január 31-én tervezték átadni.



","shortLead":"A zeneipar legfontosabb díjait január 31-én tervezték átadni.



","id":"20210106_Iden_is_a_COVID_szervezi_a_programokat_elhalasztjak_a_Grammygalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81142852-5bf0-47cb-84e5-91fcdb1507c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2ec84c-44c3-40c4-927e-1e4ed12aaa57","keywords":null,"link":"/kultura/20210106_Iden_is_a_COVID_szervezi_a_programokat_elhalasztjak_a_Grammygalat","timestamp":"2021. január. 06. 09:35","title":"Egyelőre idén is a koronavírus szervezi a programokat: elhalasztják a Grammy-gálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b82f1f-5c29-41ec-a3fb-62e4e357f6a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben a kormány dönt. ","shortLead":"Az ügyben a kormány dönt. ","id":"20210106_Muller_A_korlatozo_intezkedesek_fenntartasa_indokolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50b82f1f-5c29-41ec-a3fb-62e4e357f6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf6f987-ec34-42ee-890b-a632ceca8182","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Muller_A_korlatozo_intezkedesek_fenntartasa_indokolt","timestamp":"2021. január. 06. 12:11","title":"Müller: A korlátozó intézkedések fenntartása indokolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A vakcinákat az egészségügyi dolgozók és veszélyeztetett kategóriába tartozók kapják meg.

","shortLead":"A vakcinákat az egészségügyi dolgozók és veszélyeztetett kategóriába tartozók kapják meg.

","id":"20210105_Koronavirus_oltas_Romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5831e6-2c7d-4025-9695-17d8c5886846","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_Koronavirus_oltas_Romania","timestamp":"2021. január. 05. 19:45","title":"Január végéig 600 ezer adag oltás érkezhet Romániába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Most először emelkedett 1500 fölé az egy nap alatt igazolt fertőzöttek száma.","shortLead":"Most először emelkedett 1500 fölé az egy nap alatt igazolt fertőzöttek száma.","id":"20210106_tokio_olimpia_koronavirus_jarvany_rendkivuli_allapot_vakcina_mob_kulcsar_krisztian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9254a4-cab1-433c-991d-8d53e9c90b26","keywords":null,"link":"/sport/20210106_tokio_olimpia_koronavirus_jarvany_rendkivuli_allapot_vakcina_mob_kulcsar_krisztian","timestamp":"2021. január. 06. 13:13","title":"Soha ennyi új fertőzöttet nem találtak Japánban, rendkívüli állapot jöhet Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"accad894-c1cc-4d34-b382-d0003a603c98","c_author":"Máté Péter","category":"nagyitas","description":"Aligha véletlen, hogy miközben éppen fanatikus, illetve tudatosan fanatizált Trump-hívők a még hivatalban lévő amerikai elnök leplezetlen hergelése után megrohamozták a törvényhozás épületét, többen egyetlen kifejezést használtak: puccskísérlet. Összeállításunk képei az Egyesült Államok demokráciájának egyik legrosszabb napját örökítették meg. ","shortLead":"Aligha véletlen, hogy miközben éppen fanatikus, illetve tudatosan fanatizált Trump-hívők a még hivatalban lévő amerikai...","id":"20210106_USA_nagyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=accad894-c1cc-4d34-b382-d0003a603c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2dda58f-8b7a-4b83-8ba9-d308f6e91da8","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210106_USA_nagyitas","timestamp":"2021. január. 06. 23:15","title":"Támadás a Capitolium ellen, támadás a demokrácia ellen - Nagyítás fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628ee9ad-7abb-42e1-a930-0fd8f4eb102d","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán","category":"gazdasag","description":"A sóskútiak közül többen aggódnak a veszélyes hulladékok miatt, miközben a cég nyugtat: a tengerentúli telephelyeiken soha nem történt egyetlen baleset sem. Ugyanakkor elnézést is kértek a lakosságtól a kommunikáció hiányossága miatt. ","shortLead":"A sóskútiak közül többen aggódnak a veszélyes hulladékok miatt, miközben a cég nyugtat: a tengerentúli telephelyeiken...","id":"20210105_soskut_dongwha_beruhazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=628ee9ad-7abb-42e1-a930-0fd8f4eb102d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd48441-34b0-4316-b5ca-a2e6a334e91d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_soskut_dongwha_beruhazas","timestamp":"2021. január. 05. 13:45","title":"Felbolydult a magyar község élete, amikor kiderült, egy dél-koreai cég két üzemet is épít a határukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c18ea5f2-7273-4423-9472-61afaf7ef5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 39 ezer embernek elegendő oltóanyag érkezett – jelentették be az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. A kormány a korlátozások feloldásáról vagy módosításáról hamarosan dönthet. A szociális intézményekben hamarosan elkezdődhet az oltás.","shortLead":"Újabb 39 ezer embernek elegendő oltóanyag érkezett – jelentették be az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján...","id":"20210105_operativ_torzs_koronavirus_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c18ea5f2-7273-4423-9472-61afaf7ef5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7130a367-d054-4b5b-9edc-5927226c290a","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_operativ_torzs_koronavirus_vakcina_oltas","timestamp":"2021. január. 05. 13:21","title":"Feloldotta a kormány a repülési tilalmat, jöhetnek a gépek Nagy-Britanniából és Észak-Írországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]