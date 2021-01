Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"499bf95f-94b2-495d-9fe3-9c116c7cd970","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Puccskísérletnek nevezte az ALDE vezetője azt, ahogy Donald Trump hívei megostromolták az amerikai Capitoliumot.","shortLead":"Puccskísérletnek nevezte az ALDE vezetője azt, ahogy Donald Trump hívei megostromolták az amerikai Capitoliumot.","id":"20210107_guy_verhofstadt_capitolium_orban_viktor_hallgat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=499bf95f-94b2-495d-9fe3-9c116c7cd970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d3e9f2-509c-4f59-a12c-92f5303eb08b","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_guy_verhofstadt_capitolium_orban_viktor_hallgat","timestamp":"2021. január. 07. 18:07","title":"Guy Verhofstadt: Halljátok Orbán hallgatását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c35ddb6-dddd-4fd0-9072-372ed434d4ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyarokat a negatív lelet sem menti fel a kötelező 10 napos angliai karantén alól.","shortLead":"A magyarokat a negatív lelet sem menti fel a kötelező 10 napos angliai karantén alól.","id":"20210108_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_koronavirusteszt_anglia_beutazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c35ddb6-dddd-4fd0-9072-372ed434d4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5044bc4c-c244-42bc-aa0d-93af71387c06","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_koronavirusteszt_anglia_beutazas","timestamp":"2021. január. 08. 05:40","title":"Negatív teszthez kötik a beutazást Angliába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba9d22d-7167-4eb0-85b2-2c27c19f47a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ egyik legnagyobb autógyártójának főnöke szerint az új autóipari sztárok, mint a Tesla, annyira túlértékeltek a tőzsdéken, hogy a hagyományos gyártók nem tudnak elegendő tőkét vonzani a fejlesztéseikhez.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb autógyártójának főnöke szerint az új autóipari sztárok, mint a Tesla, annyira túlértékeltek...","id":"20210106_VWvezere_szerint_ven_autogyarkent_tekintenek_rajuk_a_befektetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ba9d22d-7167-4eb0-85b2-2c27c19f47a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7ec783-cb65-4986-903a-4c793a72d437","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_VWvezere_szerint_ven_autogyarkent_tekintenek_rajuk_a_befektetok","timestamp":"2021. január. 06. 15:38","title":"A VW vezére szerint „vén autógyárként” tekintenek rájuk a befektetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a520a9-7e7a-48b9-8400-1608f2def1a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW 2-es sorozat Gran Coupéja nem lett azonnal a márka rajongótáborának kedvence, de mint látni egész jó tuningalap. ","shortLead":"A BMW 2-es sorozat Gran Coupéja nem lett azonnal a márka rajongótáborának kedvence, de mint látni egész jó tuningalap. ","id":"20210106_Kis_tuninggal_legalabb_nagyon_latvanyos_a_fronthajtasu_BMW","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18a520a9-7e7a-48b9-8400-1608f2def1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848db78b-fd10-4fd2-91b3-95d19b32deea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_Kis_tuninggal_legalabb_nagyon_latvanyos_a_fronthajtasu_BMW","timestamp":"2021. január. 07. 04:22","title":"Kis tuninggal legalább látványos a fronthajtású BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 5646 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Jelenleg 5646 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","id":"20210106_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb75ed00-7553-4f1a-a284-f50fc4ee1409","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 06. 09:25","title":"Koronavírus: ismét 2000 fölött az új fertőzöttek száma, meghalt 118 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1219bf-f6d3-47b5-96a5-4f43a4d8d266","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A könnyű, otthon végezhető munka álcája alatt az internetes bűnözők úgynevezett pénzöszvéreket képeznek ki, akik általában tudtukon kívül segítenek az illegálisan szerzett pénzek tisztára mosásában – figyelmeztet a G Data kiberbiztonsági cég. ","shortLead":"A könnyű, otthon végezhető munka álcája alatt az internetes bűnözők úgynevezett pénzöszvéreket képeznek ki, akik...","id":"20210106_g_data_atveres_netes_konnyu_munka_penzoszver_penzmosas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb1219bf-f6d3-47b5-96a5-4f43a4d8d266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2280a69e-c6c9-4889-b416-f1010bca381c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_g_data_atveres_netes_konnyu_munka_penzoszver_penzmosas","timestamp":"2021. január. 06. 09:03","title":"Könnyű munkát ajánlanak a neten, csak pénzt kell fogadni? Ne dőljön be, csúnya vége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3dd259-1bf7-480c-8893-87aac782172b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Magán kezdi a spórolást az önkormányzat Szücsné Posztovics Ilona polgármester szerint.","shortLead":"Magán kezdi a spórolást az önkormányzat Szücsné Posztovics Ilona polgármester szerint.","id":"20210107_tatabanya_elvonasok_2_milliardos_hiany_leepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc3dd259-1bf7-480c-8893-87aac782172b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8847a4-4198-41fb-9109-dda17cb4e5d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_tatabanya_elvonasok_2_milliardos_hiany_leepites","timestamp":"2021. január. 07. 16:10","title":"Elfogyott Tatabánya pénze a kormány elvonásai után: leépítés és fizetéscsökkentés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2244cde9-5934-4c03-bb93-3b49ed363fb0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Geri Gergely egy hónapot sem tölthetett a csapatnál, ami az NB I. utolsó helyén fejezte be az őszi szezont.","shortLead":"Geri Gergely egy hónapot sem tölthetett a csapatnál, ami az NB I. utolsó helyén fejezte be az őszi szezont.","id":"20210107_dvtk_geri_gergely_edzot_kirugtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2244cde9-5934-4c03-bb93-3b49ed363fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce35f52c-ff24-4e66-be4d-4419ae7016d0","keywords":null,"link":"/sport/20210107_dvtk_geri_gergely_edzot_kirugtak","timestamp":"2021. január. 07. 15:58","title":"Új tulajdonos után új vezetőedzője is lesz a Diósgyőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]