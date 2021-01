Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"277f1743-c266-4ac4-a813-c8f7751af341","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész számos tévécsatornának és rádiónak volt a hangja. Ő volt Russell Crowe hangja is a Gladiátorban.","shortLead":"A színész számos tévécsatornának és rádiónak volt a hangja. Ő volt Russell Crowe hangja is a Gladiátorban.","id":"20210113_Meghalt_Vass_Gabor_szinesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=277f1743-c266-4ac4-a813-c8f7751af341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe1ecaa-0e38-4ce8-9f01-2822af5097e0","keywords":null,"link":"/kultura/20210113_Meghalt_Vass_Gabor_szinesz","timestamp":"2021. január. 13. 12:10","title":"Meghalt Vass Gábor színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6a0675-d9f5-457e-a753-c714917806df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus a cseroki identitás, kultúra fennmaradását is fenyegeti, mert mindössze kétezren beszélik folyékonyan a cseroki nyelvet. ","shortLead":"A koronavírus a cseroki identitás, kultúra fennmaradását is fenyegeti, mert mindössze kétezren beszélik folyékonyan...","id":"20210113_Kihalhat_a_cseroki_indianok_nyelve_ha_nem_kapjak_meg_idoben_az_oltast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a6a0675-d9f5-457e-a753-c714917806df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f386300b-9980-4f42-991c-ad68b578af48","keywords":null,"link":"/elet/20210113_Kihalhat_a_cseroki_indianok_nyelve_ha_nem_kapjak_meg_idoben_az_oltast","timestamp":"2021. január. 13. 08:20","title":"Kihalhat a cseroki indiánok nyelve, ha nem kapják meg időben az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad5fbd4-a7b9-483f-bf5a-dff37bb22c9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A madridi kórházakban hétfőn óránként ötven, a hóviharban megsérült embert láttak el.","shortLead":"A madridi kórházakban hétfőn óránként ötven, a hóviharban megsérült embert láttak el.","id":"20210112_spanyolorszag_tel_havazas_idojaras_barcelona_madric","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ad5fbd4-a7b9-483f-bf5a-dff37bb22c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6ad586-fc85-47b2-a23e-1ffa09c4c7d5","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_spanyolorszag_tel_havazas_idojaras_barcelona_madric","timestamp":"2021. január. 12. 17:21","title":"Már heten meghaltak a spanyolországi havazásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943be1c1-0d2d-40ee-b62c-08180c2fd1f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Boehringer Ingelheim nevű gyógyszeripari vállalat a Google kvantumszámítógépével és algoritmusaival kutatna újfajta gyógyszerek után.","shortLead":"A német Boehringer Ingelheim nevű gyógyszeripari vállalat a Google kvantumszámítógépével és algoritmusaival kutatna...","id":"20210111_google_kvantumszamitogep_gyogyszerfejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=943be1c1-0d2d-40ee-b62c-08180c2fd1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c36f0d-3649-4174-81ef-bd31056ea20f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_google_kvantumszamitogep_gyogyszerfejlesztes","timestamp":"2021. január. 11. 20:03","title":"Bevetik a Google kvantumszámítógépét, gyógyszereket fejlesztenének vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bf925a-e44d-48d8-955b-7625f607ebbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Megfelezik az autóknak hagyott helyet a párizsi Champs-Élysées-n, hogy a gyalogosoknak és a fáknak minél több tér jusson. 90 milliárd forintnyi kiadással számol Párizs városvezetése a 9 évig tartó munka elején.","shortLead":"Megfelezik az autóknak hagyott helyet a párizsi Champs-Élysées-n, hogy a gyalogosoknak és a fáknak minél több tér...","id":"20210112_Champs_Elysees_atepites_parizs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4bf925a-e44d-48d8-955b-7625f607ebbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab40b0e-3e87-4a40-a199-4801b817a9d8","keywords":null,"link":"/zhvg/20210112_Champs_Elysees_atepites_parizs","timestamp":"2021. január. 12. 14:49","title":"Óriási kertté alakítják át a Champs-Élysées-t 2030-ra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531277b0-bf92-4b54-a7a5-5452d5f608d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A SzabadaHang szerint a kormányközeli médiabirodalom hamis vádakkal támad azokra, akik kritizálni merik a hatalmat.","shortLead":"A SzabadaHang szerint a kormányközeli médiabirodalom hamis vádakkal támad azokra, akik kritizálni merik a hatalmat.","id":"20210112_peticio_szabad_a_hang_kreko_peter_kormanymedia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=531277b0-bf92-4b54-a7a5-5452d5f608d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143bb819-c11e-4caf-b453-a4cc52cb6f91","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_peticio_szabad_a_hang_kreko_peter_kormanymedia","timestamp":"2021. január. 12. 10:41","title":"Petíció indult a kormánymédia Krekó Péter elleni uszítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbb56e0-ae52-45cb-9192-2487642b92b0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sigmund Freud azon kevesek közé tartozott, akik magukkal vihették az ingóságaikat a nácik elől menekülve 1938-ban. A bécsi Sigmund Freud Múzeum azoknak a zsidóknak is emléket állít, akiket távozása után zsúfoltak be az üresen hagyott rendelőbe.","shortLead":"Sigmund Freud azon kevesek közé tartozott, akik magukkal vihették az ingóságaikat a nácik elől menekülve 1938-ban...","id":"202101_muzeum_online__szandekos_ur_a_divany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dbb56e0-ae52-45cb-9192-2487642b92b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c375532-9ab8-49ae-8921-520d6fa8c444","keywords":null,"link":"/360/202101_muzeum_online__szandekos_ur_a_divany","timestamp":"2021. január. 12. 15:00","title":"Eltűnt a híres dívány a bécsi Freud múzeumból, okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten már 87 ezer forint átlagban egy négyzetméter építési telek.","shortLead":"Budapesten már 87 ezer forint átlagban egy négyzetméter építési telek.","id":"20210113_epitesi_telek_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7acd17e-a722-4c01-b4a1-a1b92f1f7191","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210113_epitesi_telek_dragulas","timestamp":"2021. január. 13. 07:40","title":"Rendkívül megdrágultak az építési telkek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]