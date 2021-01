Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e7ec33c-0425-4cca-a15d-9e7da20e672c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Applikációval ellenőrizhetik, hogy kapott-e az utas védoltást, vagy tesztelték-e.","shortLead":"Applikációval ellenőrizhetik, hogy kapott-e az utas védoltást, vagy tesztelték-e.","id":"20210121_emirates_a_digitalis_utlevel_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e7ec33c-0425-4cca-a15d-9e7da20e672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b5cb1b-6b67-4e02-a792-82511b34f359","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_emirates_a_digitalis_utlevel_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 15:56","title":"Már teszteli az Emirates a digitális „járványútlevelét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mert nem kaptak erre vonatkozó javaslatot. ","shortLead":"Mert nem kaptak erre vonatkozó javaslatot. ","id":"20210121_kormanyinfo_gulyas_gergely_vasarlasi_idosav_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0f7603-88b1-4525-8c73-176ec705501f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_kormanyinfo_gulyas_gergely_vasarlasi_idosav_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 16:05","title":"A kormány egyelőre nem gondolkodik az idősek vásárlási sávjának visszaállításán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karikó Katalin kutatótársával együtt fejlesztette ki a legígéretesebb koronavírus-vakcinák alapját. Élete összefonódott a Tisza-parti várossal.\r

\r

","shortLead":"Karikó Katalin kutatótársával együtt fejlesztette ki a legígéretesebb koronavírus-vakcinák alapját. Élete összefonódott...","id":"20210119_Kariko_Katalin_Szeged_diszpolgara_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbfd05d-3434-4a48-9bf3-49887a753819","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_Kariko_Katalin_Szeged_diszpolgara_lett","timestamp":"2021. január. 19. 18:57","title":"Karikó Katalin Szeged díszpolgára lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af88006b-d334-4b0e-9496-83e45fb63d48","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A 2019-es pár száz millió után tavaly már 3,7 milliárd forintot osztott ki különböző határon túli projektek támogatására a Kisfaludy szálláshely-fejlesztési programon keresztül a Magyar Turisztikai Ügynökség. A kedvezményezettek között magánszállásadók kisebb felújításai mellett itthonról is ismert milliárdosok gigaprojektjei is feltűnnek.","shortLead":"A 2019-es pár száz millió után tavaly már 3,7 milliárd forintot osztott ki különböző határon túli projektek...","id":"20210120_Kisfaludy_Program_hataron_tuli_tamogatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af88006b-d334-4b0e-9496-83e45fb63d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae09d97-e330-4799-a679-6ce84b93f731","keywords":null,"link":"/360/20210120_Kisfaludy_Program_hataron_tuli_tamogatasok","timestamp":"2021. január. 20. 13:00","title":"Ismerős vállalkozók tűnnek fel a határon túlra fizetett milliárdos támogatások körül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47e501d-f4ec-452e-8d82-62a00c390bc2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Német biológusok feltérképezték az \"élő kövület\", vagyis az ausztráliai tüdőshal (Neoceratodus forsteri) teljes génkészletét, az állatvilág legnagyobb ismert genomját.","shortLead":"Német biológusok feltérképezték az \"élő kövület\", vagyis az ausztráliai tüdőshal (Neoceratodus forsteri) teljes...","id":"20210120_ausztral_tudoshal_genom_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d47e501d-f4ec-452e-8d82-62a00c390bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ec3c57-a2b0-4701-9ec0-73e24b7b0362","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_ausztral_tudoshal_genom_kutatas","timestamp":"2021. január. 20. 18:03","title":"Feltérképezték az állatvilág legnagyobb ismert genomját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d86cc7-4749-479d-a729-0b79aaa946d3","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Tavalyi gyarapodása alapján akár az év vállalkozója címet is megkaphatná Rogán Cecília, aki propagandaminiszter férjétől elválva, a világválság közepén is képes volt növelni (köz)pénzgyűjtő lendületét.","shortLead":"Tavalyi gyarapodása alapján akár az év vállalkozója címet is megkaphatná Rogán Cecília, aki propagandaminiszter...","id":"202103__rogan_cecilia__valas_utan_is_sikeres__nerasszonysag__jobban_teljesit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59d86cc7-4749-479d-a729-0b79aaa946d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e574b0f-8cd2-42b5-99df-76e8aea0331e","keywords":null,"link":"/360/202103__rogan_cecilia__valas_utan_is_sikeres__nerasszonysag__jobban_teljesit","timestamp":"2021. január. 21. 06:30","title":"Évi 61 százalékos profitrátával Rogán Cecília könnyen viccel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98231183-14be-43ce-8dc5-099b2f72bc0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi Q7 méretkategóriájában versenyző SUV kétféle benzinmotorral készül.","shortLead":"Az Audi Q7 méretkategóriájában versenyző SUV kétféle benzinmotorral készül.","id":"20210120_megujult_a_vw_legnagyobb_divatterepjaroja_az_5_meternel_hosszabb_teramont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98231183-14be-43ce-8dc5-099b2f72bc0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bd246d-6616-4703-af4b-692142f6e519","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_megujult_a_vw_legnagyobb_divatterepjaroja_az_5_meternel_hosszabb_teramont","timestamp":"2021. január. 20. 11:37","title":"Megújult a VW legnagyobb divatterepjárója, az 5 méternél hosszabb Teramont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0206fa1-3ff3-4265-a25b-09ae1aa58776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budai Központi Kerületi bíróság elrendelte a támadó letartóztatását.","shortLead":"A Budai Központi Kerületi bíróság elrendelte a támadó letartóztatását.","id":"20210120_mester_utca_szovaltas_keseles_eletveszelyes_serules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0206fa1-3ff3-4265-a25b-09ae1aa58776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f4a9f8-2aeb-483c-bc6c-911bc9f8c54a","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_mester_utca_szovaltas_keseles_eletveszelyes_serules","timestamp":"2021. január. 20. 13:42","title":"24.hu: Beismerte bűnösségét a Mester utcánál késelő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]