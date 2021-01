Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft 2012-ben fedezte fel a Gamarue.1 nevű rosszindulatú programot, amelyet most néhány brit gyermek számítógépén is megtaláltak. A készülékeket a brit kormány osztotta ki, hogy könnyebb legyen a járvány miatti otthoni tanulás.","shortLead":"A Microsoft 2012-ben fedezte fel a Gamarue.1 nevű rosszindulatú programot, amelyet most néhány brit gyermek...","id":"20210121_kemprogram_malware_szamitogepes_virus_laptop_brit_kormany_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d102a5-259c-42f9-ba0c-1d46c9aa0c8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_kemprogram_malware_szamitogepes_virus_laptop_brit_kormany_gyerekek","timestamp":"2021. január. 21. 20:03","title":"Orosz szerverekhez kapcsolódó kémprogramot találtak brit iskolásoknak adott laptopokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40fd33a2-7538-4b83-a09e-abd8f2eb702b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ausztrál kutatók vizsgálták meg, milyen környezeti hatása van annak, hogy már csak a világjárvány miatt is, de egyre több ételt rendelünk, és ezek egyszer használatos csomagolásokban érkeznek.","shortLead":"Ausztrál kutatók vizsgálták meg, milyen környezeti hatása van annak, hogy már csak a világjárvány miatt is, de egyre...","id":"20210120_Nagy_gyomrost_ad_az_etel_hazhozszallitas_a_klimanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40fd33a2-7538-4b83-a09e-abd8f2eb702b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af640996-74ef-4a36-8982-56e0910c9b50","keywords":null,"link":"/zhvg/20210120_Nagy_gyomrost_ad_az_etel_hazhozszallitas_a_klimanak","timestamp":"2021. január. 20. 15:57","title":"Nagy gyomrost ad a környezetnek az ételrendelések csomagolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 52 éves tanárnőt a férje próbálta újraéleszteni a diákjai előtt.

","shortLead":"Az 52 éves tanárnőt a férje próbálta újraéleszteni a diákjai előtt.

","id":"20210120_online_ora_tragedia_pedagogus_diakok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0197421-74a8-4b16-b615-24d42ca2b4b0","keywords":null,"link":"/elet/20210120_online_ora_tragedia_pedagogus_diakok","timestamp":"2021. január. 20. 07:19","title":"Online órája közben hunyt el egy Bács-Kiskun megyei iskola tanára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4c4c6d-20c7-4aa7-b710-e8a88e6fe93c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy társasházat is kiürítenek péntek este.","shortLead":"Egy társasházat is kiürítenek péntek este.","id":"20210121_lezaras_viii_kerulet_bomba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa4c4c6d-20c7-4aa7-b710-e8a88e6fe93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3996013f-e893-4f25-b518-ab0f8e87bc8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_lezaras_viii_kerulet_bomba","timestamp":"2021. január. 21. 17:22","title":"Világháborús bomba miatt zárják le a Kerepesi utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb2c921-cc94-4654-8722-6717d0011b77","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még idén tavasszal sem merik megrendezni a Könyvfesztivált, inkább elhalasztják, de ősszel egy Nobel-díjas írót is vendégül látnának. Remélik viszont, hogy nyáron már lehet Könyvhét a Vörösmarty téren.","shortLead":"Még idén tavasszal sem merik megrendezni a Könyvfesztivált, inkább elhalasztják, de ősszel egy Nobel-díjas írót is...","id":"20210120_Nyaron_rendeznek_meg_az_Unnepi_Konyvhetet_osszel_a_Konyvfesztivalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fb2c921-cc94-4654-8722-6717d0011b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269ce7d8-adf3-4ce5-8566-ac8d77770e8f","keywords":null,"link":"/kultura/20210120_Nyaron_rendeznek_meg_az_Unnepi_Konyvhetet_osszel_a_Konyvfesztivalt","timestamp":"2021. január. 20. 13:34","title":"Nyáron rendeznék meg az Ünnepi Könyvhetet, ősszel a Könyvfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bbfc36-2411-41fb-9e17-ff6a237ce9c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A helyén tarják majd a 2026-os téli olimpia nyitóünnepségét.","shortLead":"A helyén tarják majd a 2026-os téli olimpia nyitóünnepségét.","id":"20210121_san_siro_stadion_bontas_milano","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33bbfc36-2411-41fb-9e17-ff6a237ce9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d1caae-13fa-4513-a28b-5e2415e0c173","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210121_san_siro_stadion_bontas_milano","timestamp":"2021. január. 21. 12:31","title":"Lebontják Milánó legendás stadionját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki szenátusi ülésen inkább napirendre sem vették az alapítványi fenntartásra váltás ügyét, ugyanis egész mást mondott Gulyás Gergely, mint amit Kásler Miklós tanácsadója.","shortLead":"A csütörtöki szenátusi ülésen inkább napirendre sem vették az alapítványi fenntartásra váltás ügyét, ugyanis egész mást...","id":"20210121_A_PTE_modellvaltas_klinikak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b677a176-93b7-479f-8778-122f5797480b","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_A_PTE_modellvaltas_klinikak","timestamp":"2021. január. 21. 14:53","title":"A PTE rektora 15 perc alatt két ellentmondó információt kapott a modellváltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"099041e4-2f97-46c0-b9d8-f6c8073f6101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai himnuszt énekelte el, mégpedig arany színű mikrofonba.

","shortLead":"Az amerikai himnuszt énekelte el, mégpedig arany színű mikrofonba.

","id":"20210120_Igy_zengett_Lady_Gaga_hangja_Joe_Biden_beiktatasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=099041e4-2f97-46c0-b9d8-f6c8073f6101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebac293e-feb1-4eab-8619-9e40e6a4b108","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Igy_zengett_Lady_Gaga_hangja_Joe_Biden_beiktatasan","timestamp":"2021. január. 20. 18:48","title":"Így zengett Lady Gaga hangja Joe Biden beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]