Valamikor az első félévben jelenhetnek meg a legújabb iPad Pro modellek. A pontos dátum ismeretlen, a specifikációkról is többnyire találgatások vannak, a készülékek dizájnja azonban már kiszivárgott.

Laptop helyett: így fog kinézni az Apple 2021-es iPad Prója

Az Európai Bizottság cáfolta Menczer Tamás külügyi államtitkár állításait is, aki szerint már 14 európai ország jelentkezett a kínai oltásért. Az EU-ban a Magyarországon a legalacsonyabb az oltakozási kedv, derül ki egy friss uniós felmérésből.

Az Európai Bizottság cáfolta Menczer Tamás külügyi államtitkár állításait is, aki szerint már 14 európai ország jelentkezett a kínai oltásért. Az EU-ban a Magyarországon a legalacsonyabb az oltakozási kedv, derül ki egy friss uniós felmérésből.

Európai Bizottság: Az uniós tagállamok közül eddig csak Magyarország jelentkezett be a kínai vakcinára

Milyen alapon kapnak nyelvtörő és rejtélyes neveket a gyógyszerek? Mi köze Volta fizikusnak a gyulladáscsökkentőhöz és a vízesésnek a potenciaerősítőhöz?

Milyen alapon kapnak nyelvtörő és rejtélyes neveket a gyógyszerek? Mi köze Volta fizikusnak a gyulladáscsökkentőhöz és a vízesésnek a potenciaerősítőhöz?

Comirnaty, tozinameran vagy BNT162b2 – Miért van ennyi neve egy Covid elleni oltásnak?

Északkeleten havazni fog, akár 8 centiméternyi is hullhat.

Hét megyében figyelmeztetnek ónos esőre a meteorológusok

A Meseország mindenkiért című könyv kapcsán született kormányhivatali döntés miatt szólított fel a könyv kiadója mesék "feljelentésére".

Labrisz: Jelentsék az összes megtévesztő mesét a fogyasztóvédelemnek

Leégett a csodás a helyen lévő és rengeteg értékes műtárgyat kiállító épület.

Megsemmisült az Alpokban közel 2500 méteren épült motormúzeum

Joe Biden január 20-án, az Egyesült Államok új elnökeként valószínűleg élete egyik legfontosabb beszédét fogja elmondani sokmilliós közönség előtt. A mondatokat és a szavakat pedig egy dadogó ember minden küzdelmével fogja majd egybefűzni. Joe Biden életét ugyanis végigkísérte a dadogás.

Joe Bident a dadogása is elkíséri az elnöki beiktatásra

Saját elnökségének eredményeit dicsérte búcsúbeszédében a leköszönő amerikai elnök, Joe Bidennek pedig sok szerencsét kívánt. Saját elnökségének eredményeit dicsérte búcsúbeszédében a leköszönő amerikai elnök, Joe Bidennek pedig sok szerencsét kívánt.

Donald Trump: „A mozgalom, amelyet elindítottunk, csak a kezdet"