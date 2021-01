Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dde68b0a-1c8c-4e0f-aab5-51df5480ae95","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Január 20-án ünnepli hetvenedik születésnapját Fischer Iván Kossuth-díjas karmester, a Budapesti Fesztiválzenekar alapító zeneigazgatója. ","shortLead":"Január 20-án ünnepli hetvenedik születésnapját Fischer Iván Kossuth-díjas karmester, a Budapesti Fesztiválzenekar...","id":"20210120_Fischer_Ivan_70_eves_Budapesti_Fesztivalzenekar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dde68b0a-1c8c-4e0f-aab5-51df5480ae95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11737b51-721f-4dee-b986-039211ea2071","keywords":null,"link":"/kultura/20210120_Fischer_Ivan_70_eves_Budapesti_Fesztivalzenekar","timestamp":"2021. január. 20. 09:10","title":"„A zene már több száz éve a megértést, a kölcsönös szeretetet szolgálja” – Fischer Iván 70 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely elmondta, a mostani számok alapján nincs esély lazításra. Február közepére ígérik az oltási igazolványt.","shortLead":"A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely elmondta, a mostani számok alapján nincs esély lazításra. Február közepére...","id":"20210121_kormanyinfo20210121","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291f3e95-888f-401e-96d8-6d72115f13dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_kormanyinfo20210121","timestamp":"2021. január. 21. 10:54","title":"Gulyás: Ha valaki nem bízik meg a vakcinában, választhat másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A listán szerepel Steve Bannon, akit csalással vádoltak, valamint Lil Wayne is, aki tiltott fegyverviselésért 10 évre is rács mögé kerülhetett volna. ","shortLead":"A listán szerepel Steve Bannon, akit csalással vádoltak, valamint Lil Wayne is, aki tiltott fegyverviselésért 10 évre...","id":"20210120_Donald_Trump_elnoki_kegyelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e30b45f-4e22-49cb-83b9-a4c60ba72baa","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_Donald_Trump_elnoki_kegyelem","timestamp":"2021. január. 20. 10:05","title":"Kampánytanácsadójának és rappereknek is kegyelmet adott elnöksége utolsó óráiban Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbef914a-37bc-4adc-8b5a-031624a247da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint számos hibát követtek el az elődei, a beruházás körül \"nem volt minden rendben\".","shortLead":"A főpolgármester szerint számos hibát követtek el az elődei, a beruházás körül \"nem volt minden rendben\".","id":"20210121_karacsony_biodom_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbef914a-37bc-4adc-8b5a-031624a247da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54aa0583-aeb4-44d7-aa33-351fef8bccfc","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_karacsony_biodom_nyomozas","timestamp":"2021. január. 21. 05:54","title":"Karácsony: Már nyomoz a rendőrség a városligeti Biodóm ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b895f6-5c17-425e-ba67-0e00f569dff0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hamarosan visszatérő francia kisautó versenyváltozata a néhai Ferjáncz Attila miatt nálunk is sokak kedvence volt.","shortLead":"A hamarosan visszatérő francia kisautó versenyváltozata a néhai Ferjáncz Attila miatt nálunk is sokak kedvence volt.","id":"20210119_Gyorsan_elkeszult_magyar_segitseggel_az_uj_Renault_5_Turbo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13b895f6-5c17-425e-ba67-0e00f569dff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e044132-005d-4270-9fb7-67002ae717db","keywords":null,"link":"/cegauto/20210119_Gyorsan_elkeszult_magyar_segitseggel_az_uj_Renault_5_Turbo","timestamp":"2021. január. 19. 15:12","title":"Magyar fantáziával máris itt az új Renault 5 Turbo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50b4646-9731-4c05-b9f9-cd2fde570373","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A beiktatás ideje alatt Donald Trump volt elnök már Floridában volt. ","shortLead":"A beiktatás ideje alatt Donald Trump volt elnök már Floridában volt. ","id":"20210120_hivatali_esku_Joe_Biden_Egyesult_Allamok_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e50b4646-9731-4c05-b9f9-cd2fde570373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86921ffc-de56-4f57-83c4-856a10c0afed","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_hivatali_esku_Joe_Biden_Egyesult_Allamok_elnoke","timestamp":"2021. január. 20. 17:49","title":"Letette a hivatali esküt Joe Biden, ő az Egyesült Államok 46. elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezeteknek egy napjuk van, hogy aláírják a megállapodást.","shortLead":"A szakszervezeteknek egy napjuk van, hogy aláírják a megállapodást.","id":"20210119_Hosszabbitas_kollektiv_szerzodes_Dunaferr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528c73eb-5349-450a-81fe-c6049d50022d","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_Hosszabbitas_kollektiv_szerzodes_Dunaferr","timestamp":"2021. január. 19. 17:52","title":"Meghosszabbítaná a kollektív szerződést a Dunaferr vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karikó Katalin kutatótársával együtt fejlesztette ki a legígéretesebb koronavírus-vakcinák alapját. Élete összefonódott a Tisza-parti várossal.\r

\r

","shortLead":"Karikó Katalin kutatótársával együtt fejlesztette ki a legígéretesebb koronavírus-vakcinák alapját. Élete összefonódott...","id":"20210119_Kariko_Katalin_Szeged_diszpolgara_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbfd05d-3434-4a48-9bf3-49887a753819","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_Kariko_Katalin_Szeged_diszpolgara_lett","timestamp":"2021. január. 19. 18:57","title":"Karikó Katalin Szeged díszpolgára lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]