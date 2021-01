Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fc59e35-ae38-4d88-a2f4-5e731d31297e","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20210121_Marabu_Feknyuz_Szeretem_aki_szofogado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fc59e35-ae38-4d88-a2f4-5e731d31297e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4928182-8391-44a0-9013-adc45ce346e4","keywords":null,"link":"/kultura/20210121_Marabu_Feknyuz_Szeretem_aki_szofogado","timestamp":"2021. január. 21. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Szeretem, aki szófogadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40fd33a2-7538-4b83-a09e-abd8f2eb702b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ausztrál kutatók vizsgálták meg, milyen környezeti hatása van annak, hogy már csak a világjárvány miatt is, de egyre több ételt rendelünk, és ezek egyszer használatos csomagolásokban érkeznek.","shortLead":"Ausztrál kutatók vizsgálták meg, milyen környezeti hatása van annak, hogy már csak a világjárvány miatt is, de egyre...","id":"20210120_Nagy_gyomrost_ad_az_etel_hazhozszallitas_a_klimanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40fd33a2-7538-4b83-a09e-abd8f2eb702b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af640996-74ef-4a36-8982-56e0910c9b50","keywords":null,"link":"/zhvg/20210120_Nagy_gyomrost_ad_az_etel_hazhozszallitas_a_klimanak","timestamp":"2021. január. 20. 15:57","title":"Nagy gyomrost ad a környezetnek az ételrendelések csomagolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e2e437-604c-451d-b2b5-4970ab4bde7b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Joe Biden eddig minden reggel Peloton biciklijén edzett, de a New York Times szerint ezt elnökként immár nem teheti meg kockázat nélkül a Fehér Házban. Vagy legalábbis nem úgy, mint eddig. ","shortLead":"Joe Biden eddig minden reggel Peloton biciklijén edzett, de a New York Times szerint ezt elnökként immár nem teheti meg...","id":"20210121_Nemzetbiztonsagi_kockazatta_valt_Biden_szobabiciklije","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e2e437-604c-451d-b2b5-4970ab4bde7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d2130c-72ea-485f-b5f1-244ae37c06f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Nemzetbiztonsagi_kockazatta_valt_Biden_szobabiciklije","timestamp":"2021. január. 21. 15:42","title":"Nemzetbiztonsági kockázattá vált Biden szobabiciklije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45844e41-c72c-4f6a-9f91-c2cf8f0a4901","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fa dőlt rá 2018 nyarán egy autóra, amiben egy öttagú család utazott. A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény.","shortLead":"Egy fa dőlt rá 2018 nyarán egy autóra, amiben egy öttagú család utazott. A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény.","id":"20210122_dombovar_tragedia_vihar_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45844e41-c72c-4f6a-9f91-c2cf8f0a4901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88a5cfd-3d26-458a-8e71-9e6917bce6d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_dombovar_tragedia_vihar_nyomozas","timestamp":"2021. január. 22. 13:17","title":"Nincs felelőse a négy ember halálát okozó dombóvári tragédiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"Zsámbéki Gábor","category":"360","description":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas utcai épületét, ezzel pedig megszüntetnék az intézmény játszóhelyét, az Ódry Színpadot is. Az épületegyüttesnek ezt a részét a református egyháznak adnák. A döntés ellen tiltakozott Ódry Árpád dédunokája is. Minisorozatunkban négy emblematikus színész és színházi ember búcsúzik a legendás műhelytől és játszóhelytől. Elsőként Zsámbéki Gábor rendező.","shortLead":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas...","id":"20210122_Zsambeki_Barbarsag_es_igy_is_fog_megmaradni_az_emlekezetben__bucsu_az_Odrytol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7504cc6b-f2d4-4eee-a1e3-d958c8eff794","keywords":null,"link":"/360/20210122_Zsambeki_Barbarsag_es_igy_is_fog_megmaradni_az_emlekezetben__bucsu_az_Odrytol","timestamp":"2021. január. 22. 12:00","title":"Zsámbéki Gábor: Lerombolása barbárság, és így marad meg az emlékezetben – Búcsú az Ódrytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A francia lap cikke szerint Moszkva szeretné, ha nem csak a befolyási övezetéhez tartozó országoknak adhatná el az oltóanyagot, de itt még nem tart. ","shortLead":"A francia lap cikke szerint Moszkva szeretné, ha nem csak a befolyási övezetéhez tartozó országoknak adhatná el...","id":"20210122_vakcina_orosz_kinai_le_monde_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564580c8-5136-4ca9-8fdb-bab94b869794","keywords":null,"link":"/360/20210122_vakcina_orosz_kinai_le_monde_lapszemle","timestamp":"2021. január. 22. 07:30","title":"Le Monde: A Szputnyik vakcina Putyin politikai fegyvere, és nem fél használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a2d99e4-cb10-456b-ac90-0ccc6425132c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mindenkivel előfordulhat, hogy nehéz felkelnie, pláne most, a koronavírus-járvány második hullámában. Ezek a gyötrelmes pillanatok – amíg nem rendszeresek – néhány egyszerű módszerrel le is küzdhetők.","shortLead":"Mindenkivel előfordulhat, hogy nehéz felkelnie, pláne most, a koronavírus-járvány második hullámában. Ezek a gyötrelmes...","id":"20210121_Tippek_ha_rosszul_indul_a_nap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a2d99e4-cb10-456b-ac90-0ccc6425132c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903af55f-ad60-485f-9970-67a9cdbf9068","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210121_Tippek_ha_rosszul_indul_a_nap","timestamp":"2021. január. 21. 07:00","title":"Tippek, ha rosszul indul a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4497abe1-a26f-4873-b8a1-2c5f16227af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A menetrögzítő kamera leplezte le, hogy óránként közel 160 kilométeres sebességgel hajtott a sofőr, aki még a kijárási korlátozást is megsértette.","shortLead":"A menetrögzítő kamera leplezte le, hogy óránként közel 160 kilométeres sebességgel hajtott a sofőr, aki még a kijárási...","id":"20210121_baleset_menetrogzito_korforgalom_balatonakarattya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4497abe1-a26f-4873-b8a1-2c5f16227af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6053ddff-0923-4754-a793-3d7a16951508","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_baleset_menetrogzito_korforgalom_balatonakarattya","timestamp":"2021. január. 21. 12:27","title":"Átrepült egy körforgalmon egy száguldó autós Balatonakarattyánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]