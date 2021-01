Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53eb39ca-eedf-41b1-8810-bbc306c8a6f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Régóta nem volt ekkora növekedés az új elnök beiktatásának napján.","shortLead":"Régóta nem volt ekkora növekedés az új elnök beiktatásának napján.","id":"20210121_A_tozsdeknek_tetszik_hogy_Biden_atvette_a_hatalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53eb39ca-eedf-41b1-8810-bbc306c8a6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68d3a10-1e40-4fe8-9b05-fa48a70cadb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_A_tozsdeknek_tetszik_hogy_Biden_atvette_a_hatalmat","timestamp":"2021. január. 21. 11:59","title":"A tőzsdéknek tetszik, hogy Biden átvette a hatalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 73 éves férfi nem valamelyik koronavírus-mutánst kapta el. A világon ez a harmadik ilyen eset.","shortLead":"A 73 éves férfi nem valamelyik koronavírus-mutánst kapta el. A világon ez a harmadik ilyen eset.","id":"20210121_koronavirus_nemet_ferfi_masodszor_belehalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583c9248-383b-4c24-85e0-de211d5b623b","keywords":null,"link":"/vilag/20210121_koronavirus_nemet_ferfi_masodszor_belehalt","timestamp":"2021. január. 21. 11:10","title":"Kétszer kapta el a koronavírust egy német férfi, másodszorra belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a lakók 75–80 százaléka szívesen beoltatná magát.



","shortLead":"Pedig a lakók 75–80 százaléka szívesen beoltatná magát.



","id":"20210121_koronavirus_oltas_idosotthonok_fovaros_gy_nemeth_erzsebet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f7a7d3-6dd6-44d7-b30d-cd01782a3a20","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_koronavirus_oltas_idosotthonok_fovaros_gy_nemeth_erzsebet","timestamp":"2021. január. 21. 07:40","title":"Gy. Németh: Egy hete nem oltanak koronavírusra a fővárosi idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186a6bf6-e390-480e-8e10-f75521683097","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az óvintézkedések ellen szólalt fel egy képviselő maszk nélkül, ezt az ülést levezető alelnök nem hagyta annyiban, majd kitört a dulakodás.","shortLead":"Az óvintézkedések ellen szólalt fel egy képviselő maszk nélkül, ezt az ülést levezető alelnök nem hagyta annyiban, majd...","id":"20210121_cseh_parlament_dulakodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=186a6bf6-e390-480e-8e10-f75521683097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db254dd-3ec3-4122-9494-5ff3ae693800","keywords":null,"link":"/vilag/20210121_cseh_parlament_dulakodas","timestamp":"2021. január. 21. 21:44","title":"A cseh parlamentben kitört a balhé, amikor a szükségállapot hosszabbításáról tárgyaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29941289-f05d-480d-b878-89193bf2fef2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igazak a Bloomberg – nem előzmény nélküli – információi, úgy az Apple-nél már javában dolgoznak a cég első olyan készülékén, amelyet kimondottan a virtuálisvalóság-tartalmak miatt készít a gyártó.","shortLead":"Ha igazak a Bloomberg – nem előzmény nélküli – információi, úgy az Apple-nél már javában dolgoznak a cég első olyan...","id":"20210121_apple_virtualis_valosag_vr_szemuveg_headet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29941289-f05d-480d-b878-89193bf2fef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012d1421-6bc3-4938-add0-be6140ed8fb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_apple_virtualis_valosag_vr_szemuveg_headet","timestamp":"2021. január. 21. 18:03","title":"Szövet borítja és egy kis ventilátor is van az Apple fejlesztés alatt álló VR-szemüvegében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meteorológiai szolgálat riasztást adott ki az erős széllökések miatt.\r

","shortLead":"A meteorológiai szolgálat riasztást adott ki az erős széllökések miatt.\r

","id":"20210122_Idojaras_melegrekord_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ebecc7-fe52-4a1e-949a-691e67bc234b","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_Idojaras_melegrekord_havazas","timestamp":"2021. január. 22. 06:06","title":"Pénteken megdőlhet a napi melegrekord, vasárnap már havazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7568bc8-621d-4428-bbad-add68ebc85be","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Hellohungary Turisztikai Szolgáltató Kft. ügyvezetője korábban Mészáros Lőrinc ügyvédjével is üzletelt.","shortLead":"A Hellohungary Turisztikai Szolgáltató Kft. ügyvezetője korábban Mészáros Lőrinc ügyvédjével is üzletelt.","id":"202103_hellohungary_az_mtutol_meszarosig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7568bc8-621d-4428-bbad-add68ebc85be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2846d1f3-ceba-4cfa-ba82-59703ec06ee7","keywords":null,"link":"/360/202103_hellohungary_az_mtutol_meszarosig","timestamp":"2021. január. 22. 14:00","title":"Az állami turisztikai ügynökség szlogenje cégnevet ihletett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c996ce-d380-45dc-8bf0-2798b0daf60c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 46. amerikai elnök, Joe Biden generációs történelmet ír. De mit kell tudni a csendes, vagy más néven veterán generációról, amelyhez ő is tartozik?","shortLead":"A 46. amerikai elnök, Joe Biden generációs történelmet ír. De mit kell tudni a csendes, vagy más néven veterán...","id":"20210121_30_eve_Joe_Biden_az_elso_amerikai_elnok_aki_a_csendes_generacio_tagja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13c996ce-d380-45dc-8bf0-2798b0daf60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d01c965-09fa-4f1a-a304-aa05d2703f8b","keywords":null,"link":"/elet/20210121_30_eve_Joe_Biden_az_elso_amerikai_elnok_aki_a_csendes_generacio_tagja","timestamp":"2021. január. 21. 11:30","title":"Az elmúlt 30 évben Joe Biden az első amerikai elnök, aki a csendes generáció tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]