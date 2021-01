Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"412b099b-0f25-4671-b011-fafd41f19e77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Honvédkórháznál mérték a legrosszabb adatokat.","shortLead":"A Honvédkórháznál mérték a legrosszabb adatokat.","id":"20210121_covid_korhaz_legszennyezettseg_honvedkorhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=412b099b-0f25-4671-b011-fafd41f19e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05a8093-8ba7-4d2c-b295-b301534452f1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210121_covid_korhaz_legszennyezettseg_honvedkorhaz","timestamp":"2021. január. 21. 18:38","title":"A fővárosi Covid-kórházaknál az átlagnál szennyezettebb a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e2e437-604c-451d-b2b5-4970ab4bde7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Újabb trumpizmust zár le a Biden-kormányzat. ","shortLead":"Újabb trumpizmust zár le a Biden-kormányzat. ","id":"20210121_Negy_ev_utan_ismet_megjelent_a_klimavaltozas_szo_a_Feher_Haz_honlapjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e2e437-604c-451d-b2b5-4970ab4bde7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefef29a-6b54-4144-ac0b-ef4b3a00adb9","keywords":null,"link":"/zhvg/20210121_Negy_ev_utan_ismet_megjelent_a_klimavaltozas_szo_a_Feher_Haz_honlapjan","timestamp":"2021. január. 22. 14:38","title":"Négy év után ismét megjelent a klímaváltozás szó a Fehér Ház honlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c744eaa6-4fdc-42b9-a4a2-f4b1de4ab93e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung szempontjából érthető lenne a döntés, hogy a Galaxy S20-ak helyett inkább az új modelleket nyomnák. A felhasználók oldaláról azonban ez nem annyira egyértelmű.","shortLead":"A Samsung szempontjából érthető lenne a döntés, hogy a Galaxy S20-ak helyett inkább az új modelleket nyomnák...","id":"20210120_samsung_galaxy_s20_keszletkisopres_galaxy_s21","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c744eaa6-4fdc-42b9-a4a2-f4b1de4ab93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b458efc-527a-47be-ab5f-c5c478dce728","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_samsung_galaxy_s20_keszletkisopres_galaxy_s21","timestamp":"2021. január. 20. 15:03","title":"Itt a Galaxy S21, szabadulna a Samsung a Galaxy S20-tól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szigorú korlátozásokat jelentett be Mark Rutte holland miniszterelnök a koronavírus-mutánsok érkezésére készülve.","shortLead":"Szigorú korlátozásokat jelentett be Mark Rutte holland miniszterelnök a koronavírus-mutánsok érkezésére készülve.","id":"20210120_hollandia_koronavirus_korlatozasok_harmadik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae9d1ac-3779-43c8-ba4e-471882614491","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_hollandia_koronavirus_korlatozasok_harmadik_hullam","timestamp":"2021. január. 20. 16:01","title":"Már a harmadik hullámra készül Hollandia, először vezetnek be kijárási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a694a3ab-a5b0-4458-8f6a-0d9edd610608","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már nem magánügy Orbán Gáspár útkeresése, hiszen adófizetők több tízmilliós befizetéseivel támogatják.","shortLead":"Már nem magánügy Orbán Gáspár útkeresése, hiszen adófizetők több tízmilliós befizetéseivel támogatják.","id":"202103__orban_gaspar__felhaztol_akaszarnyaig__kozpenzbol__hadtap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a694a3ab-a5b0-4458-8f6a-0d9edd610608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8be817-9586-49fb-9aff-4f09496018b7","keywords":null,"link":"/360/202103__orban_gaspar__felhaztol_akaszarnyaig__kozpenzbol__hadtap","timestamp":"2021. január. 21. 13:00","title":"Felcsúttól a brit királyi elit akadémiáig – Orbán Viktor fiának példátlan karrierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk egy régóta megoldatlan problémára találna hatékony megoldást: arra, hogyan lehet kivonni a légkörbe juttatott szén-dioxidot. A feltaláló erre nem kevés pénzt áldozna.","shortLead":"Elon Musk egy régóta megoldatlan problémára találna hatékony megoldást: arra, hogyan lehet kivonni a légkörbe juttatott...","id":"20210122_elon_musk_szen_dioxid_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e71de31-f301-4a56-b5b3-18f1986d8ad6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_elon_musk_szen_dioxid_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2021. január. 22. 14:03","title":"100 millió dollárt ajánlott fel Elon Musk a legjobb szén-dioxid-kivonó eljárásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d8acbb-ac2b-4803-a916-99bb99d6cfa9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint az 1653 károsult jelentős részét már kártalanították, más igényük pedig nem lehet.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint az 1653 károsult jelentős részét már kártalanították, más igényük pedig nem lehet.","id":"20210121_birosag_mnb_asz_magyar_allam_brokerbotranyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36d8acbb-ac2b-4803-a916-99bb99d6cfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687632de-279b-48ec-b90e-4a12a65686a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_birosag_mnb_asz_magyar_allam_brokerbotranyok","timestamp":"2021. január. 21. 21:05","title":"A bíróság szerint az állami intézmények nem felelősek a brókerbotrányokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40fd33a2-7538-4b83-a09e-abd8f2eb702b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ausztrál kutatók vizsgálták meg, milyen környezeti hatása van annak, hogy már csak a világjárvány miatt is, de egyre több ételt rendelünk, és ezek egyszer használatos csomagolásokban érkeznek.","shortLead":"Ausztrál kutatók vizsgálták meg, milyen környezeti hatása van annak, hogy már csak a világjárvány miatt is, de egyre...","id":"20210120_Nagy_gyomrost_ad_az_etel_hazhozszallitas_a_klimanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40fd33a2-7538-4b83-a09e-abd8f2eb702b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af640996-74ef-4a36-8982-56e0910c9b50","keywords":null,"link":"/zhvg/20210120_Nagy_gyomrost_ad_az_etel_hazhozszallitas_a_klimanak","timestamp":"2021. január. 20. 15:57","title":"Nagy gyomrost ad a környezetnek az ételrendelések csomagolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]