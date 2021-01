Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiesz György szerint a kórházban megmaradt oltóanyagból kapott. Úgy gondolta, ha hívják, akkor megy.","shortLead":"Hiesz György szerint a kórházban megmaradt oltóanyagból kapott. Úgy gondolta, ha hívják, akkor megy.","id":"20210126_oltas_hiesz_gyorgy_gyongyos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35b95b5-5577-4588-a1d9-454f5221c70c","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_oltas_hiesz_gyorgy_gyongyos","timestamp":"2021. január. 26. 16:46","title":"Soron kívül oltották be a gyöngyösi polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be6ea2e-aa93-47b8-8c8e-1dd90e5b860c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Barlay Tamás, az MTVA vallási, kisebbségi és határon túli műsorainak főszerkesztője lesz a dokumentumfilmes, András Ferenc, a Dögkeselyű rendezője pedig a filmrendezői osztály vezetője lesz a Színház- és Filmművészeti Egyetem következő félévében.","shortLead":"Barlay Tamás, az MTVA vallási, kisebbségi és határon túli műsorainak főszerkesztője lesz a dokumentumfilmes, András...","id":"20210127_szfe_osztalyvezetok_barlay_tamas_andras_ferenc_dokumentumfilm_filmrendezo_mtva_vallasi_musor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7be6ea2e-aa93-47b8-8c8e-1dd90e5b860c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e756d6b-d506-426e-ad6e-50012b70fd68","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_szfe_osztalyvezetok_barlay_tamas_andras_ferenc_dokumentumfilm_filmrendezo_mtva_vallasi_musor","timestamp":"2021. január. 27. 12:31","title":"SZFE: a közmédia vallási műsorainak szerkesztője indít dokumentumfilmes osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68826b0a-3a64-4b3f-802f-2689827766cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közszféra dolgozóinak problémáit alig hallgatják meg, a béremelési javaslat pedig szinte semmire nem elég – így kommentálta négy szakszervezet a tervet.","shortLead":"A közszféra dolgozóinak problémáit alig hallgatják meg, a béremelési javaslat pedig szinte semmire nem elég –...","id":"20210126_minimalber_szakszervezet_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68826b0a-3a64-4b3f-802f-2689827766cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf65540-3a74-456f-a666-2ffb3c40389e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_minimalber_szakszervezet_fizetes","timestamp":"2021. január. 26. 15:45","title":"Megalázó a minimálbér-emelési javaslat a közszféra négy szakszervezete szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016498f7-4752-4363-813d-63aa413440a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Budipest nem csak a nyilvános vécéket, hanem azokat a vendéglátóipari egységeket is mutatja, ahol fogyasztástól függetlenül lehet használni a mosdót.","shortLead":"A Budipest nem csak a nyilvános vécéket, hanem azokat a vendéglátóipari egységeket is mutatja, ahol fogyasztástól...","id":"20210127_Ingyenes_kozvecekereso_app_budipest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=016498f7-4752-4363-813d-63aa413440a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b59fde-8950-4109-9358-ec650bac250d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_Ingyenes_kozvecekereso_app_budipest","timestamp":"2021. január. 27. 15:13","title":"Ingyenes közvécékereső appot készített egy zuglói középiskolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69d1dbe-9df4-4bb4-8fe2-d67af5fa1f6e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az informatikai tendereket sorra nyerő cég a kőbányai RaC Zrt.-be száll be.","shortLead":"Az informatikai tendereket sorra nyerő cég a kőbányai RaC Zrt.-be száll be.","id":"20210127_dronok_4ig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f69d1dbe-9df4-4bb4-8fe2-d67af5fa1f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6cde101-2eb6-4e22-a8fb-3ebcb9f231d3","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_dronok_4ig","timestamp":"2021. január. 27. 06:06","title":"Drónfejlesztő cégben vásárolt tulajdont a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b3756f-8cf5-4575-82ff-6c3eacd7de67","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az emberiség már csak 100 másodpercnyire van egy olyan potenciális katasztrófától, ami elpusztíthatja az egész földi civilizációt, úgyhogy: ébresztő! Erre figyelmeztet az Atomtudósok Közlönye, amely minden évben nyilvánosságra hozza, hogy megítélése szerint mennyi választ el bennünket a végső pusztulástól. Az Ítéletnap Órája létezése óta, a második világháború után tavaly került legközelebb éjfélhez, és most ugyanott áll.","shortLead":"Az emberiség már csak 100 másodpercnyire van egy olyan potenciális katasztrófától, ami elpusztíthatja az egész földi...","id":"20210128_Doomsday_Clock_a_vilag_meg_sosem_volt_ilyen_kozel_az_apokalipszishez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5b3756f-8cf5-4575-82ff-6c3eacd7de67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b76a92-d31f-4ecc-913d-f7c9855dde0b","keywords":null,"link":"/360/20210128_Doomsday_Clock_a_vilag_meg_sosem_volt_ilyen_kozel_az_apokalipszishez","timestamp":"2021. január. 28. 07:01","title":"Doomsday Clock: rekordközelségben maradt a világ az apokalipszishez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Csak azok kaphatnak Madridban koronavírus-oltást a következő tíz napban, akik már a második adagra várnak.","shortLead":"Csak azok kaphatnak Madridban koronavírus-oltást a következő tíz napban, akik már a második adagra várnak.","id":"20210127_madrid_vakcina_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7e487c-e49f-4d4d-a401-9928b9e87e12","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_madrid_vakcina_oltas","timestamp":"2021. január. 27. 21:37","title":"Részben felfüggesztették Madridban az oltásokat, mert nincs elég vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2871ac-40e9-4a41-9bed-2d32f5e707a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pályát a versenyekhez 65 milliárdból építik meg Hajdúnánáson.","shortLead":"A pályát a versenyekhez 65 milliárdból építik meg Hajdúnánáson.","id":"20210127_motogp_dorna_hajdunanas_magyar_futam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a2871ac-40e9-4a41-9bed-2d32f5e707a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ca6178-65b0-4a5e-9184-dcd830adfa02","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_motogp_dorna_hajdunanas_magyar_futam","timestamp":"2021. január. 27. 12:48","title":"Négymilliárd forintért jön Magyarországra a MotoGP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]