[{"available":true,"c_guid":"fc581e6b-070e-46a6-a11a-bb9b06146db0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddiginél szigorúbb járványügyi lezárásokra lehet szükség Franciaországban.","shortLead":"Az eddiginél szigorúbb járványügyi lezárásokra lehet szükség Franciaországban.","id":"20210127_A_francia_kormany_szerint_az_ejszakai_kijarasi_tilalom_nem_eleg_a_jarvany_megfekezesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc581e6b-070e-46a6-a11a-bb9b06146db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b0beb4-39b9-4616-ae23-eacee47cdc73","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_A_francia_kormany_szerint_az_ejszakai_kijarasi_tilalom_nem_eleg_a_jarvany_megfekezesere","timestamp":"2021. január. 27. 21:12","title":"A francia kormány szerint az éjszakai kijárási tilalom nem elég a járvány megfékezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, ő a kínai vakcinával akarja beoltatni magát, és beszélt arról is, miért nem tolták ki este 10-ig a kijárási tilalom kezdetét. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, ő a kínai vakcinával akarja beoltatni magát...","id":"20210129_Orban_kossuth_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454bf7f5-aeb4-4461-aade-6acb776354b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_Orban_kossuth_korlatozas","timestamp":"2021. január. 29. 07:42","title":"Orbán: Jövő hét elejétől megkezdődik a regisztráció alapú oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft társalapítóját a Reuters újságírója szembesítette a róla legújabban keringő álhírekkel, összeesküvés-elméletekkel.","shortLead":"A Microsoft társalapítóját a Reuters újságírója szembesítette a róla legújabban keringő álhírekkel...","id":"20210128_bill_gates_alhirek_osszeeskuves_elmelet_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867e3460-44e3-4372-a6e9-95110e2e9c32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_bill_gates_alhirek_osszeeskuves_elmelet_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 28. 08:03","title":"\"Az emberek tényleg elhiszik ezeket?” – Bill Gates nyilatkozott a koronavírusos összeesküvés-elméletekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472c126a-8bfa-4be8-a41a-bae4c7e6a2a9","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Régóta beteg volt, de megpihenni soha nem pihent meg Börcsök Enikő, aki ma, ötvenharmadik születésnapján meghalt, és olyan űrt hagyott maga után, amelynek sötétségét sokan talán fel sem mérték. Börcsök Enikőről nem beszéltek annyit, amennyit kellett volna.","shortLead":"Régóta beteg volt, de megpihenni soha nem pihent meg Börcsök Enikő, aki ma, ötvenharmadik születésnapján meghalt, és...","id":"20210128_borcsok_eniko_nekrolog_meghalt_vigszinhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=472c126a-8bfa-4be8-a41a-bae4c7e6a2a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d817e3-3f4d-4bd4-86d3-6c25507b9a5d","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_borcsok_eniko_nekrolog_meghalt_vigszinhaz","timestamp":"2021. január. 28. 13:59","title":"Kovács Bálint: Börcsök Enikővel minden este meghaltunk mi is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f73616-6971-49af-b6ac-72573c0784a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékvilág egyik legnépszerűbb karaktere, Lara Croft a Netflixen is kincsek után kutat majd.","shortLead":"A játékvilág egyik legnépszerűbb karaktere, Lara Croft a Netflixen is kincsek után kutat majd.","id":"20210128_tomb_raider_sorozat_netflix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26f73616-6971-49af-b6ac-72573c0784a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fedc3dc-739c-4f03-96c0-35e8ba127ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_tomb_raider_sorozat_netflix","timestamp":"2021. január. 28. 15:03","title":"Sorozatot készít a Tomb Raiderből a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be6ea2e-aa93-47b8-8c8e-1dd90e5b860c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Barlay Tamás, az MTVA vallási, kisebbségi és határon túli műsorainak főszerkesztője lesz a dokumentumfilmes, András Ferenc, a Dögkeselyű rendezője pedig a filmrendezői osztály vezetője lesz a Színház- és Filmművészeti Egyetem következő félévében.","shortLead":"Barlay Tamás, az MTVA vallási, kisebbségi és határon túli műsorainak főszerkesztője lesz a dokumentumfilmes, András...","id":"20210127_szfe_osztalyvezetok_barlay_tamas_andras_ferenc_dokumentumfilm_filmrendezo_mtva_vallasi_musor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7be6ea2e-aa93-47b8-8c8e-1dd90e5b860c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e756d6b-d506-426e-ad6e-50012b70fd68","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_szfe_osztalyvezetok_barlay_tamas_andras_ferenc_dokumentumfilm_filmrendezo_mtva_vallasi_musor","timestamp":"2021. január. 27. 12:31","title":"SZFE: a közmédia vallási műsorainak szerkesztője indít dokumentumfilmes osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Steven Brandenburg összeesküvés-elméletekben hitt, a Moderna vakcinájával szemben különösen szkeptikus volt. ","shortLead":"Steven Brandenburg összeesküvés-elméletekben hitt, a Moderna vakcinájával szemben különösen szkeptikus volt. ","id":"20210127_Steven_Brandenburg_Moderna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebafe939-06bf-4831-bf76-917b6b561aff","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_Steven_Brandenburg_Moderna","timestamp":"2021. január. 27. 11:31","title":"Akár húsz évet is kaphat a vakcinákat károsító amerikai gyógyszerész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai kormány 59 olyan alkalmazást tiltott be véglegesen, amelynek fejlesztői nem tudták meggyőzően bizonyítani, hogy a felhasználói adatokat jól kezelik.","shortLead":"Az indiai kormány 59 olyan alkalmazást tiltott be véglegesen, amelynek fejlesztői nem tudták meggyőzően bizonyítani...","id":"20210127_india_alkalmazas_betiltasa_tiktok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864a54c6-3274-49ab-89d9-ea3a861f25c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_india_alkalmazas_betiltasa_tiktok","timestamp":"2021. január. 27. 15:03","title":"Végleg betiltották a TikTokot Indiában, veszélyesnek tartja az appot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]