[{"available":true,"c_guid":"d7e1a67c-3d26-4f5a-a2d9-4741a3b25ea6","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Egy járvány nem csak a vírusokkal öl, de nem is csak a bezártsággal, a munka elvesztésével, a próbára tett párkapcsolatokkal, az elvett örömök hiányával. A létező problémákhoz képest sokkal magasabban tartott stressz és félelem is pusztító, írja szerzőnk, aki hiányolja a hetykén odakent jóslatok mellől a reflexiót.","shortLead":"Egy járvány nem csak a vírusokkal öl, de nem is csak a bezártsággal, a munka elvesztésével, a próbára tett...","id":"20210128_Nemeth_Robert_Felelem_es_reszketes_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7e1a67c-3d26-4f5a-a2d9-4741a3b25ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8ba090-2021-4861-9c91-b72edf4be29e","keywords":null,"link":"/360/20210128_Nemeth_Robert_Felelem_es_reszketes_Magyarorszagon","timestamp":"2021. január. 28. 15:00","title":"Németh Róbert: Félelem és reszketés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49f815e-3385-48ae-986d-d3b09d1928f0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A kínai \"tüzes víz\" a világ legnépszerűbb itala lett.","shortLead":"A kínai \"tüzes víz\" a világ legnépszerűbb itala lett.","id":"20210128_Egy_kinai_ital_taszitotta_le_a_tronjarol_a_CocaColat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e49f815e-3385-48ae-986d-d3b09d1928f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7eb10a-10a6-4b55-8af0-aeafce95b7d8","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_Egy_kinai_ital_taszitotta_le_a_tronjarol_a_CocaColat","timestamp":"2021. január. 28. 17:07","title":"Egy kínai ital taszította le a trónjáról a Coca-Colát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44fae5a0-da06-4650-b5c5-4fa84578b9fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az A-osztály csúcsmodelljét ezúttal a Brabus tuning-szakemberei vették kezelésbe.","shortLead":"Az A-osztály csúcsmodelljét ezúttal a Brabus tuning-szakemberei vették kezelésbe.","id":"20210127_alaposan_megvaditottak_a_kecskemeten_gyartott_sportos_Mercedest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44fae5a0-da06-4650-b5c5-4fa84578b9fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1849b8f3-78df-4e9f-9cd9-b7f6853967c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_alaposan_megvaditottak_a_kecskemeten_gyartott_sportos_Mercedest","timestamp":"2021. január. 28. 06:41","title":"Alaposan megvadították a Kecskeméten gyártott szupersportos Mercedest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Igazságtalan a vakcinák elosztása - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet.","shortLead":"Igazságtalan a vakcinák elosztása - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet.","id":"20210127_WHO_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7068a701-3454-4da1-b7b3-4dbdcc885a78","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_WHO_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 27. 20:40","title":"WHO: A gazdag országoknak jutott eddig szinte minden koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétszer kétsávos úton maximum 110-zel lehet majd hajtani.","shortLead":"A kétszer kétsávos úton maximum 110-zel lehet majd hajtani.","id":"20210128_m8_as_gyorsforgalmi_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee22629-403e-4db6-8056-6b8b4ff1965d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_m8_as_gyorsforgalmi_ut","timestamp":"2021. január. 28. 21:30","title":"2023-tól kezdődhet az M8-as építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenlegi országgyűlési képviselők, volt polgármesterek, ismert roma politikusok is szerepelnek azok között, akiket a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországért Mozgalom támogatni fog a majdani ellenzéki előválasztáson.","shortLead":"Jelenlegi országgyűlési képviselők, volt polgármesterek, ismert roma politikusok is szerepelnek azok között, akiket...","id":"20210128_markizay_ellenzeki_elovalasztas_jeloltek_mindeki_magyarorszagert_mozgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a632194-5694-41eb-bee2-b55bc8fb4c08","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_markizay_ellenzeki_elovalasztas_jeloltek_mindeki_magyarorszagert_mozgalom","timestamp":"2021. január. 28. 14:55","title":"Mellár Tamástól Szél Bernadettig – itt van Márki-Zayék első 17 jelöltje 2022-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b3fd93-049b-4b0c-9943-8dc34c03c26b","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem új rektorhelyettese kérte fel a Színházi Intézet vezetésére Bodolay Géza rendezőt, aki a hvg.hu-nak adott interjújában azt mondja: sem az eddigi, sem a jövőbeli oktatókról nem hiszi, hogy politikai aktivisták lennének, szomorú lenne, ha egy részükről ez derülne ki. Az egyetemnek viszont nem ártana az „ideológiai többirányúság”. Interjú.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem új rektorhelyettese kérte fel a Színházi Intézet vezetésére Bodolay Géza rendezőt...","id":"20210128_bodolay_geza_interju_szfe_szinhazi_intezet_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41b3fd93-049b-4b0c-9943-8dc34c03c26b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9955f032-d079-4200-ac2c-14938fa99786","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_bodolay_geza_interju_szfe_szinhazi_intezet_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","timestamp":"2021. január. 28. 20:00","title":"Bodolay Géza, az SZFE intézetvezetője: „Semmiféle politikához nem volt és nem lesz közöm”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt oregoni egészségügyi dolgozó éppen egy kisebb vakcinaszállítmánnyal sietett vissza a klinikára, mikor egy baleset miatt nem tudtak továbbhaladni a behavazott autóúton. Miután az oltások felhasználhatósága pár órán belül lejárt volna, improvizálniuk kellett. ","shortLead":"Öt oregoni egészségügyi dolgozó éppen egy kisebb vakcinaszállítmánnyal sietett vissza a klinikára, mikor egy baleset...","id":"20210128_Hovihar_Oregon_vakcina_oltas_felhasznalhatosagi_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc65093-66b7-4aac-97e7-3ecf9a0f89fa","keywords":null,"link":"/elet/20210128_Hovihar_Oregon_vakcina_oltas_felhasznalhatosagi_ido","timestamp":"2021. január. 28. 17:39","title":"Elakadt a hóviharban egy csapat oregoni egészségügyi dolgozó, nekiálltak beoltani az autósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]