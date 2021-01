Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b35b2b1-842a-4aae-b080-8a2aa8a31a26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár részletfizetést vagy fizetési halasztást is lehet kérni az adóhatóságtól.","shortLead":"Akár részletfizetést vagy fizetési halasztást is lehet kérni az adóhatóságtól.","id":"20210129_nav_taj_egeszsegbiztositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b35b2b1-842a-4aae-b080-8a2aa8a31a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43179776-45c8-4bef-999d-9d544c268107","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_nav_taj_egeszsegbiztositas","timestamp":"2021. január. 29. 17:05","title":"Leírta a NAV, mit kell tenni, hogy a tajszám érvényes maradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt oregoni egészségügyi dolgozó éppen egy kisebb vakcinaszállítmánnyal sietett vissza a klinikára, mikor egy baleset miatt nem tudtak továbbhaladni a behavazott autóúton. Miután az oltások felhasználhatósága pár órán belül lejárt volna, improvizálniuk kellett. ","shortLead":"Öt oregoni egészségügyi dolgozó éppen egy kisebb vakcinaszállítmánnyal sietett vissza a klinikára, mikor egy baleset...","id":"20210128_Hovihar_Oregon_vakcina_oltas_felhasznalhatosagi_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc65093-66b7-4aac-97e7-3ecf9a0f89fa","keywords":null,"link":"/elet/20210128_Hovihar_Oregon_vakcina_oltas_felhasznalhatosagi_ido","timestamp":"2021. január. 28. 17:39","title":"Elakadt a hóviharban egy csapat oregoni egészségügyi dolgozó, nekiálltak beoltani az autósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Olyan tanulmányt készít egy, a Magyar Olimpiai Bizottság által létrehozott testület, amely ígérete szerint hitelesen mutatja be, mit jelentene az ország számára a 2032-es ötkarikás játékok megrendezése. A hvg.hu-nak nyilatkozó Kulcsár Krisztián MOB-elnök szerint prekoncepciók nélkül fognak neki a munkának, és csak akkor javasolják a pályázatot, ha elég erős a támogatottsága. Az is kiderült, hogy a szervezet 860 sportoló és a felkészítésüket segítő szakember beoltását kérte a kormánytól.","shortLead":"Olyan tanulmányt készít egy, a Magyar Olimpiai Bizottság által létrehozott testület, amely ígérete szerint hitelesen...","id":"20210128_kulcsar_krisztian_mob_olimpia_2032_tanulmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0095d7b-f183-4f8f-bfc5-3107820f4078","keywords":null,"link":"/sport/20210128_kulcsar_krisztian_mob_olimpia_2032_tanulmany","timestamp":"2021. január. 28. 18:16","title":"A MOB-elnök a 2032-es olimpiai pályázatról: Ez csak nemzetjavító ügyként mehet előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912b8e13-1075-42bf-a66d-2e5db58dd820","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem találták bizonyítottnak a vádakat, amelyek szerint az orvos egy ismerőse kérésére nem adta be a gyereknek a kötelező védőoltásokat, miközben a hivatalos papírokba azt írta, hogy megtette. A bíróság eljárásjogi hiányosságok miatt több terhelő vallomást is kizárt a bizonyítékok közül.","shortLead":"Nem találták bizonyítottnak a vádakat, amelyek szerint az orvos egy ismerőse kérésére nem adta be a gyereknek...","id":"20210128_Felmentettek_az_oltasi_papirok_meghamisitasaval_vadolt_gyerekorvost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=912b8e13-1075-42bf-a66d-2e5db58dd820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f86bbd8-8e43-4e6c-9bf2-44201600abf8","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_Felmentettek_az_oltasi_papirok_meghamisitasaval_vadolt_gyerekorvost","timestamp":"2021. január. 28. 17:45","title":"Felmentették az oltási papírok meghamisításával vádolt gyerekorvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az oroszok maguk sem feltétlenül bíznak a saját vakcinájukban, amit Moszkva az EU-nak, s benne Magyarországnak kínálgat. Elég kapacitás sincs a Szputnyik V gyártására, így az ajánlatot, és annak esetleges elfogadását is politikai szándékok irányítják.","shortLead":"Az oroszok maguk sem feltétlenül bíznak a saját vakcinájukban, amit Moszkva az EU-nak, s benne Magyarországnak...","id":"202104_bizalomdeficit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4559625f-86e8-4af6-b1b2-341e3de351cb","keywords":null,"link":"/360/202104_bizalomdeficit","timestamp":"2021. január. 28. 17:00","title":"Az oroszoknak nincs elég vakcinájuk, mégis adnának, de az EU még nem kér belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c2d34-77b0-437f-9834-eec3516c8711","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210129_Marabu_Feknyuz_Minimalber__minimal_emeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c67c2d34-77b0-437f-9834-eec3516c8711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c7c082-f5ee-4b26-95a4-7e40cad69cdf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210129_Marabu_Feknyuz_Minimalber__minimal_emeles","timestamp":"2021. január. 29. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Minimálbér - minimál emelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel háromnegyedével esett vissza a korlátozások miatt a Wizz Air utasszáma és bevétele tavaly október és december között 2019 végéhez képest, így 115,9 millió euró lett a negyedéves veszteség. Úgy számolnak, hogy még két év forgalomkiesés átvészelésére is elegendőek a tartalékaik.","shortLead":"Közel háromnegyedével esett vissza a korlátozások miatt a Wizz Air utasszáma és bevétele tavaly október és december...","id":"20210128_wizz_air_veszteseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0619d20-0fc6-40d7-84a6-7e55723b9460","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_wizz_air_veszteseg","timestamp":"2021. január. 28. 16:10","title":"41 milliárd forint veszteséggel zárta a Wizz Air 2020 utolsó három hónapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99fee52a-573b-4923-8acc-d89b43dc0d6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az eredetileg tervezettnél két hónappal később tarthatják meg a Cannes-i Filmfesztivált.","shortLead":"Az eredetileg tervezettnél két hónappal később tarthatják meg a Cannes-i Filmfesztivált.","id":"20210127_Cannesi_Filmfesztival_halasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99fee52a-573b-4923-8acc-d89b43dc0d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3120a08a-4586-45c0-8315-3a9f3fb02f14","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_Cannesi_Filmfesztival_halasztas","timestamp":"2021. január. 27. 18:27","title":"Elhalasztották a Cannes-i Filmfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]