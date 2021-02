Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MOK azt kéri, hogy hozzák nyilvánosságra az oltóanyagok engedélyeztetésével kapcsolatos dokumentumokat.","shortLead":"A MOK azt kéri, hogy hozzák nyilvánosságra az oltóanyagok engedélyeztetésével kapcsolatos dokumentumokat.","id":"20210202_Magyar_Orvosi_Kamara_orosz_kinai_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afdcc149-e8c5-4ccc-9a7f-811629b99ff0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_Magyar_Orvosi_Kamara_orosz_kinai_vakcina","timestamp":"2021. február. 02. 21:06","title":"A Magyar Orvosi Kamara \"nem tudja tiszta lelkiismerettel\" ajánlani az orosz és a kínai vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google új fejlesztésének köszönhetően átláthatóbbá váltak az androidos Chrome böngészőben a megnyitott lapfülek, és csoportosítani is lehet azokat.","shortLead":"A Google új fejlesztésének köszönhetően átláthatóbbá váltak az androidos Chrome böngészőben a megnyitott lapfülek, és...","id":"20210203_android_google_chrome_bongeszo_88_verzio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74e7d2e-5631-41fd-8cdb-fe1928605011","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_android_google_chrome_bongeszo_88_verzio","timestamp":"2021. február. 03. 08:03","title":"Androidos? Frissítse a Chrome böngészőt, átláthatóbb lesz a böngészés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedf03b1-c171-4ce2-90a7-56dfbe139cce","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kezdeti zűrzavarra, a tájékoztatás hiányára és logisztikai problémákra is panaszkodtak a hvg.hu-nak azok a háziorvosok, akik az elmúlt napokat azzal töltötték, hogy megszervezzék a praxisukba tartozó legidősebb páciensek oltását. Sok körzetben még két nappal az oltás előtt sem tudták, jut-e nekik a Moderna oltóanyagából. Ám aki kapott vakcinát, annak sem értek véget a problémái. ","shortLead":"Kezdeti zűrzavarra, a tájékoztatás hiányára és logisztikai problémákra is panaszkodtak a hvg.hu-nak azok a háziorvosok...","id":"20210203_haziorvos_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eedf03b1-c171-4ce2-90a7-56dfbe139cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258ac642-cc28-4bbc-b217-37fe61546cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_haziorvos_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 03. 17:00","title":"Holnap kezdődik az idősek oltása, de napokig azt sem tudták a háziorvosok, jut-e nekik vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságoknak több információra van szükségük, hogy felmérjék az oltóanyag hatékonyságát.\r

","shortLead":"A hatóságoknak több információra van szükségük, hogy felmérjék az oltóanyag hatékonyságát.\r

","id":"20210203_Svajc_AstraZeneca_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70b978b-2d39-40b5-8176-7188d29e2ecc","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_Svajc_AstraZeneca_vakcina","timestamp":"2021. február. 03. 18:40","title":"Svájc egyelőre nem engedélyezi az AstraZeneca vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608e178a-860f-4f24-b306-9b01432ab81e","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Ódry Árpád örököse szerint a színpadot „kivégezték”, márpedig azok, „akik saját nemzetük kultúrájára törnek, hazánk ellenségei”.","shortLead":"Ódry Árpád örököse szerint a színpadot „kivégezték”, márpedig azok, „akik saját nemzetük kultúrájára törnek, hazánk...","id":"20210204_Mar_le_is_szedtek_az_Odry_Szinpad_feliratot_az_SZFE_Vas_utcai_epuleterol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=608e178a-860f-4f24-b306-9b01432ab81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171511f3-7835-425f-b931-145fc34019d0","keywords":null,"link":"/kultura/20210204_Mar_le_is_szedtek_az_Odry_Szinpad_feliratot_az_SZFE_Vas_utcai_epuleterol","timestamp":"2021. február. 04. 15:33","title":"Már le is szedték az Ódry Színpad-feliratot az SZFE Vas utcai épületéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e7366e-66c8-4648-bd66-84fc3e866ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer kilométer hosszú, transzatlanti kábelt helyezett működésbe a Google. A mélytengeri vezeték Franciaország és az Egyesült Államok között biztosít több mint gyors összeköttetést.","shortLead":"Több ezer kilométer hosszú, transzatlanti kábelt helyezett működésbe a Google. A mélytengeri vezeték Franciaország és...","id":"20210204_google_transzatlanti_kabel_melytengeri_vezetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0e7366e-66c8-4648-bd66-84fc3e866ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3118c16d-ee3d-484e-8404-239e427a3484","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_google_transzatlanti_kabel_melytengeri_vezetek","timestamp":"2021. február. 04. 08:36","title":"A Google új vezetékén 250 Tb/s sebességgel jönnek-mennek az adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b9376a-5c3b-44ab-b3e4-ab08092ba02a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsvétig nem ígér jelentősebb enyhítést Orbán Viktor, de ez az időpont is kérdéses, ha nem sikerül addigra tömegeket beoltani. A keleti portyázás után úgy tűnik, vakcina ugyan lesz elég, de bizalmat nem vásárolt hozzá a kormány. Helyette vasszigorral próbálják letörni a vendéglátósok lázongását, a járvány pszichés mellékhatásairól pedig nem vesznek tudomást. Mi indokolja a szigor fenntartását? Erről olvashatnak a HVG e heti számának Fókusz rovatában. ","shortLead":"Húsvétig nem ígér jelentősebb enyhítést Orbán Viktor, de ez az időpont is kérdéses, ha nem sikerül addigra tömegeket...","id":"20210203_jarvanyhelyzet_szigoritas_orvos_egeszsegugyi_dolgozo_vendeglos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4b9376a-5c3b-44ab-b3e4-ab08092ba02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db35e9b-ef3f-4b02-a884-885d78ddc4fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_jarvanyhelyzet_szigoritas_orvos_egeszsegugyi_dolgozo_vendeglos","timestamp":"2021. február. 03. 17:35","title":"Virológus: \"Kevesebb lenne a feszültség, ha értenénk, mi van a döntések mögött\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbe3191-c77b-43c2-9207-505b07b68d3e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő feladta a leckét.","shortLead":"A színésznő feladta a leckét.","id":"20210204_Balsai_Moni_A_pek_pokja_Central_Szinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cbe3191-c77b-43c2-9207-505b07b68d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48740932-59aa-4f60-beaa-0ff908208e2d","keywords":null,"link":"/kultura/20210204_Balsai_Moni_A_pek_pokja_Central_Szinhaz","timestamp":"2021. február. 04. 13:00","title":"Balsai Móni parádés tempóban darálja A pék pókját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]