Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40f7fc6d-1941-48bd-8822-1358d7dbc316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gavin Schmidt lett az első olyan ember a NASA-nál, aki jelentős mértékben segíthet elérni az Egyesült Államok klímaváltozással kapcsolatos terveit.","shortLead":"Gavin Schmidt lett az első olyan ember a NASA-nál, aki jelentős mértékben segíthet elérni az Egyesült Államok...","id":"20210204_nasa_klimavaltozas_klimatanacsado_gavin_schmidt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f7fc6d-1941-48bd-8822-1358d7dbc316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f93235-deac-4ae1-92d2-924aff422333","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_nasa_klimavaltozas_klimatanacsado_gavin_schmidt","timestamp":"2021. február. 04. 15:03","title":"Történelmi lépés: a NASA kinevezte első klímatanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda7bcc-9716-4f40-8227-aed8d1651b78","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210204_Marabu_Feknyuz_Orban_allasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeda7bcc-9716-4f40-8227-aed8d1651b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4dee754-3618-4c5d-8d19-de69f33a9eae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_Marabu_Feknyuz_Orban_allasa","timestamp":"2021. február. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Orbán állása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss információ szerint már csak 5 hónapot kell várni arra, hogy a Samsung bemutassa az összecsukható csúcsmobilját, és jön majd mellé a kistestvér, a Galaxy Z Flip3 is.","shortLead":"Egy friss információ szerint már csak 5 hónapot kell várni arra, hogy a Samsung bemutassa az összecsukható...","id":"20210205_samsung_galaxy_z_fold3_galaxy_z_flip3_osszecsukhato_telefon_hajlithato_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22feabc-e41b-4c89-bbb7-94a33a0b5efe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_samsung_galaxy_z_fold3_galaxy_z_flip3_osszecsukhato_telefon_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2021. február. 05. 10:33","title":"Korábban jöhet a vártnál a Samsung összecsukható csúcsmobilja, a Galaxy Z Fold3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Békés Gáspár szerint nem hagytak neki más lehetőséget, csak a jogorvoslatot.","shortLead":"Békés Gáspár szerint nem hagytak neki más lehetőséget, csak a jogorvoslatot.","id":"20210204_varga_judit_mem_bekes_gaspar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81ac13f-764f-49ec-aa97-a579c24d08ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_varga_judit_mem_bekes_gaspar","timestamp":"2021. február. 04. 17:18","title":"Perel a Városházáról elküldött munkatárs, aki megosztott egy Varga Judit-mémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1faba4-d7bc-4a0e-a881-140362d2cab1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó hamarosan leleplezi a modernizált technikával támadó sportos SUV-t.","shortLead":"Az olasz gyártó hamarosan leleplezi a modernizált technikával támadó sportos SUV-t.","id":"20210204_kemfotokon_a_megujult_lamborghini_urus_divatterepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff1faba4-d7bc-4a0e-a881-140362d2cab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d01e4e-5680-4756-9242-786dfd3218ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_kemfotokon_a_megujult_lamborghini_urus_divatterepjaro","timestamp":"2021. február. 04. 06:41","title":"Kémfotókon a megújult Lamborghini Urus divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok szeretne gátat szabni azon videók terjedésének, amelyekről a tényellenőrzők nem tudták megállapítani, hogy valós vagy hamis információkat tartalmaznak-e.","shortLead":"A TikTok szeretne gátat szabni azon videók terjedésének, amelyekről a tényellenőrzők nem tudták megállapítani...","id":"20210203_tiktok_kamu_video_figyelmeztetes_tenyellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339a5738-c2ef-469f-8331-9d631b9e59e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_tiktok_kamu_video_figyelmeztetes_tenyellenorzes","timestamp":"2021. február. 03. 16:03","title":"Új figyelmeztetés jelenik meg a TikTokon, ha valaki kamu videót akar megosztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e08c02-6d35-4353-9546-52938ca4c6d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többszörösen büntetett előéletű 47 éves férfi egy csecsemőt is meg akart gyilkolni.","shortLead":"A többszörösen büntetett előéletű 47 éves férfi egy csecsemőt is meg akart gyilkolni.","id":"20210204_Elettars_csaladj_borton_Papa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36e08c02-6d35-4353-9546-52938ca4c6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f374d46f-8713-4e9e-ba15-215ae3b8f807","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_Elettars_csaladj_borton_Papa","timestamp":"2021. február. 04. 11:31","title":"Volt élettársa családját akarta kiirtani a börtönből frissen szabadult férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0917f52c-5a43-49fe-b7b7-7fbaca811e6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Stern nemcsak politikai, hanem személyes ügyekben is faggatta a miniszterelnököt, több olyan lehetséges családi forgatókönyvet is felvetve, amely szembemenne a kormánypárt aktuális politikájával.","shortLead":"A Stern nemcsak politikai, hanem személyes ügyekben is faggatta a miniszterelnököt, több olyan lehetséges családi...","id":"20210204_Orban_Viktor_nagy_probatetelnek_elne_meg_ha_valamelyik_gyereke_homoszexualis_lenne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0917f52c-5a43-49fe-b7b7-7fbaca811e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f751641-9cbf-47e9-bcd0-7783c83aa17c","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Orban_Viktor_nagy_probatetelnek_elne_meg_ha_valamelyik_gyereke_homoszexualis_lenne","timestamp":"2021. február. 04. 19:56","title":"Orbán Viktor nagy próbatételnek élné meg, ha valamelyik gyereke homoszexuális lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]