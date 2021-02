Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b40aa387-9699-415f-8c61-016c30144454","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tünde a Facebookon is megmutatta, hogy lányával együtt érkezett a versenyre. A kormány azonban még előtte kitiltotta a szurkolókat a sporteseményekről.","shortLead":"Szabó Tünde a Facebookon is megmutatta, hogy lányával együtt érkezett a versenyre. A kormány azonban még előtte...","id":"20210210_allamtitkar_uszoverseny_szabo_tunde","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b40aa387-9699-415f-8c61-016c30144454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5ee391-57f2-4738-89d7-4c92c6d370d6","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_allamtitkar_uszoverseny_szabo_tunde","timestamp":"2021. február. 10. 22:00","title":"A rendőrség szerint nem sértett szabályt az államtitkár, aki zártkapus úszóversenyre vitte a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy héten át azt fogják megvitatni, hogy alkotmányos-e az eljárás.","shortLead":"Egy héten át azt fogják megvitatni, hogy alkotmányos-e az eljárás.","id":"20210209_impeachment_trump_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0c78c6-6a55-4ba6-991a-1f6b0b1f9798","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_impeachment_trump_targyalas","timestamp":"2021. február. 09. 20:12","title":"Megkezdődött Trump második alkotmányos felelősségre vonási tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bd3d5b-b1be-431b-a673-a488076fa761","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A fókák felugrottak a hajó vízből kilógó orr-részére az ingyen fuvarért.","shortLead":"A fókák felugrottak a hajó vízből kilógó orr-részére az ingyen fuvarért.","id":"20210209_oroszlanfoka_ausztralia_hajoorr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80bd3d5b-b1be-431b-a673-a488076fa761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ecee35-aca6-4a94-b339-3907793eeb87","keywords":null,"link":"/zhvg/20210209_oroszlanfoka_ausztralia_hajoorr","timestamp":"2021. február. 09. 16:35","title":"Oroszlánfókák utaztak egy ausztrál hajó orrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468ad13f-d7ea-49f0-970c-6a8da104acf5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatlépcsős kiválasztási folyamatot hirdetett az ESA. Több mint 10 év után várnak új jelentkezőket.","shortLead":"Hatlépcsős kiválasztási folyamatot hirdetett az ESA. Több mint 10 év után várnak új jelentkezőket.","id":"20210209_urhajos_europai_urugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=468ad13f-d7ea-49f0-970c-6a8da104acf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7322ea-575b-4b36-94bb-e5eee7d3f303","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_urhajos_europai_urugynokseg","timestamp":"2021. február. 09. 10:33","title":"Ha űrhajósnak állna, itt a lehetőség: kinyitja kapuit az Európai Űrügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Május másodikán Portimao ad otthont Forma–1-es futamnak. ","shortLead":"Május másodikán Portimao ad otthont Forma–1-es futamnak. ","id":"20210210_F1_versenynaptar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4ea49a-6bba-494e-a17a-2e903f68fcb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_F1_versenynaptar","timestamp":"2021. február. 10. 14:06","title":"Ismét változik az F1-es versenynaptár, visszatér Portugália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb37839-8482-4a87-8470-c447ae40aa23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nemcsak 8, hanem 16 GB RAM-mal szerelt változata is lesz az Asus ROG Phone 5-nek. Most erről szivárgott ki egy benchmark-teszt eredménye.","shortLead":"A jelek szerint nemcsak 8, hanem 16 GB RAM-mal szerelt változata is lesz az Asus ROG Phone 5-nek. Most erről szivárgott...","id":"20210209_asus_rog_phone_5_16_gb_ram_geekbench_benchmark_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cb37839-8482-4a87-8470-c447ae40aa23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248480e6-27f2-46cb-8ab4-d7d772561761","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_asus_rog_phone_5_16_gb_ram_geekbench_benchmark_teszt","timestamp":"2021. február. 09. 17:03","title":"16 GB RAM elég lesz? Erősebb verziót is kaphat az Asus érkező csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A soha véget nem érő történet újabb epizódja van kibontakozóban. ","shortLead":"A soha véget nem érő történet újabb epizódja van kibontakozóban. ","id":"20210209_London_mar_modositani_a_Brexitmegallapodason_Brusszel_nem_vevo_erre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b395131-f856-4d25-b190-d9219c359e56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_London_mar_modositani_a_Brexitmegallapodason_Brusszel_nem_vevo_erre","timestamp":"2021. február. 09. 16:18","title":"London már módosítana a Brexit-megállapodáson, Brüsszel nem vevő erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ebaee1-9d46-4977-8fde-792389988305","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főváros abban bízik, hogy a Belügyminisztérium átveszi a Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofit Kft.-t, és tovább foglalkoztatják a dolgozókat.","shortLead":"A főváros abban bízik, hogy a Belügyminisztérium átveszi a Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofit Kft.-t, és tovább...","id":"20210209_Budapest_kemenyseprok_elbocsatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3ebaee1-9d46-4977-8fde-792389988305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fdac4d2-c193-42da-a53f-ff1edabea248","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Budapest_kemenyseprok_elbocsatas","timestamp":"2021. február. 09. 16:01","title":"Kirúgnak 283 embert a budapesti kéményseprőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]